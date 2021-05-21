https://ria.ru/20210521/oruzhie-1733330764.html

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении контроля за оборотом оружия

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении контроля за оборотом оружия - РИА Новости, 21.05.2021

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении контроля за оборотом оружия

В Госдуму внесли законопроект об изменениях в КоАП по усилению госконтроля в сфере оборота оружия. Документ есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T16:31

2021-05-21T16:31

2021-05-21T17:27

россия

василий пискарев

александр хинштейн

общество

госдума рф

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект об изменениях в КоАП по усилению госконтроля в сфере оборота оружия. Документ есть в распоряжении РИА Новости.Усовершенствовать соответствующие положения закона поручил Владимир Путин — после стрельбы в казанской школе. Этот проект внесли глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, руководитель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и другие депутаты Госдумы.Документ устанавливает административную ответственность за незаконный оборот всех видов оружия, в том числе газового, сигнального и пневматического (если нет признаков "уголовно наказуемого деяния"), а также за ношение холодного оружия для самообороны.Как указано в пояснительной записке, сейчас в соответствии с КоАП наказывают лишь за незаконные приобретение, продажу, передачу, хранение, перевозку или ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения, а также за незаконные изготовление, продажу пневматического оружия или передачу пневматического оружия с дульной энергией более 7,5 Дж и калибра 4,5 миллиметра.Авторы законопроекта отмечают, что предложенные изменения в статью 20.10 КоАП направлены на устранение правовых пробелов.Кроме того, депутаты хотят ввести административную ответственность за размещение в СМИ и интернете информации о создании оружия или восстановлении его боевых свойств. Это касается в том числе огнестрела, взрывчатых веществ и взрывных устройств.Для граждан штраф составит от 10 до 50 тысяч рублей с возможной конфискацией оружия, для должностных лиц — от 40 тысяч до 80 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией, на юрлиц — от 800 тысяч до миллиона рублей с конфискацией или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией.Тем, кто потерял оружие, будет грозить штраф до 10 тысяч рублей или лишение права на его покупку, хранение и ношение на срок до трех лет с возможной конфискацией в обоих случаях (если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).При этом предполагается, что тех, кто добровольно сдаст нелегально хранимые оружие, основные части огнестрела и патроны в Росгвардию, освободят от административной ответственности. Исключение составят случаи, когда эти шаги предприняты при задержании, а также при применении мер обеспечения по изъятию оружия.По мнению законодателей, это будет "побуждать правонарушителя к прекращению противоправной деятельности".Как поясняют авторы, если владелец своевременно не обратится в Росгвардию или ее территориальный орган с заявлением о продлении разрешения на хранение оружия, однако по его истечении добровольно сдаст это оружие на период оформления документа, то его освободят от административной ответственности.Наконец, законопроект предлагает увеличить срок давности для привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере оборота оружия с двух месяцев до года.Такая мера сможет обеспечить неотвратимость наказания за правонарушения, которые "характеризуются повышенной степенью общественной опасности" и могут привести к более тяжким последствиям, считают депутаты.

https://ria.ru/20210517/oruzhie-1732690300.html

https://ria.ru/20210517/oruzhie-1732668187.html

https://ria.ru/20210517/zakon-1732590287.html

https://ria.ru/20210514/oruzhie-1732289196.html

россия

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россия, василий пискарев, александр хинштейн, общество, госдума рф