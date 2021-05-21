https://ria.ru/20210521/oruzhie-1733330764.html
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении контроля за оборотом оружия
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении контроля за оборотом оружия - РИА Новости, 21.05.2021
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении контроля за оборотом оружия
В Госдуму внесли законопроект об изменениях в КоАП по усилению госконтроля в сфере оборота оружия. Документ есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T16:31
2021-05-21T16:31
2021-05-21T17:27
россия
василий пискарев
александр хинштейн
общество
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595541199_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3fdc01f19f7ec2e4ba271b64d9d89dba.jpg
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект об изменениях в КоАП по усилению госконтроля в сфере оборота оружия. Документ есть в распоряжении РИА Новости.Усовершенствовать соответствующие положения закона поручил Владимир Путин — после стрельбы в казанской школе. Этот проект внесли глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, руководитель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и другие депутаты Госдумы.Документ устанавливает административную ответственность за незаконный оборот всех видов оружия, в том числе газового, сигнального и пневматического (если нет признаков "уголовно наказуемого деяния"), а также за ношение холодного оружия для самообороны.Как указано в пояснительной записке, сейчас в соответствии с КоАП наказывают лишь за незаконные приобретение, продажу, передачу, хранение, перевозку или ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения, а также за незаконные изготовление, продажу пневматического оружия или передачу пневматического оружия с дульной энергией более 7,5 Дж и калибра 4,5 миллиметра.Авторы законопроекта отмечают, что предложенные изменения в статью 20.10 КоАП направлены на устранение правовых пробелов.Кроме того, депутаты хотят ввести административную ответственность за размещение в СМИ и интернете информации о создании оружия или восстановлении его боевых свойств. Это касается в том числе огнестрела, взрывчатых веществ и взрывных устройств.Для граждан штраф составит от 10 до 50 тысяч рублей с возможной конфискацией оружия, для должностных лиц — от 40 тысяч до 80 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией, на юрлиц — от 800 тысяч до миллиона рублей с конфискацией или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией.Тем, кто потерял оружие, будет грозить штраф до 10 тысяч рублей или лишение права на его покупку, хранение и ношение на срок до трех лет с возможной конфискацией в обоих случаях (если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).При этом предполагается, что тех, кто добровольно сдаст нелегально хранимые оружие, основные части огнестрела и патроны в Росгвардию, освободят от административной ответственности. Исключение составят случаи, когда эти шаги предприняты при задержании, а также при применении мер обеспечения по изъятию оружия.По мнению законодателей, это будет "побуждать правонарушителя к прекращению противоправной деятельности".Как поясняют авторы, если владелец своевременно не обратится в Росгвардию или ее территориальный орган с заявлением о продлении разрешения на хранение оружия, однако по его истечении добровольно сдаст это оружие на период оформления документа, то его освободят от административной ответственности.Наконец, законопроект предлагает увеличить срок давности для привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере оборота оружия с двух месяцев до года.Такая мера сможет обеспечить неотвратимость наказания за правонарушения, которые "характеризуются повышенной степенью общественной опасности" и могут привести к более тяжким последствиям, считают депутаты.
https://ria.ru/20210517/oruzhie-1732690300.html
https://ria.ru/20210517/oruzhie-1732668187.html
https://ria.ru/20210517/zakon-1732590287.html
https://ria.ru/20210514/oruzhie-1732289196.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595541199_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_c7a639aff874a420c2306c395a173040.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, василий пискарев, александр хинштейн, общество, госдума рф
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект об изменениях в КоАП по усилению госконтроля в сфере оборота оружия. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Усовершенствовать соответствующие положения закона поручил Владимир Путин — после стрельбы в казанской школе. Этот проект внесли глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев
, руководитель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
и другие депутаты Госдумы.
Документ устанавливает административную ответственность за незаконный оборот всех видов оружия, в том числе газового, сигнального и пневматического (если нет признаков "уголовно наказуемого деяния"), а также за ношение холодного оружия для самообороны.
Как указано в пояснительной записке, сейчас в соответствии с КоАП наказывают лишь за незаконные приобретение, продажу, передачу, хранение, перевозку или ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения, а также за незаконные изготовление, продажу пневматического оружия или передачу пневматического оружия с дульной энергией более 7,5 Дж и калибра 4,5 миллиметра.
Авторы законопроекта отмечают, что предложенные изменения в статью 20.10 КоАП направлены на устранение правовых пробелов.
Кроме того, депутаты хотят ввести административную ответственность за размещение в СМИ и интернете информации о создании оружия или восстановлении его боевых свойств. Это касается в том числе огнестрела, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Для граждан штраф составит от 10 до 50 тысяч рублей с возможной конфискацией оружия, для должностных лиц — от 40 тысяч до 80 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией, на юрлиц — от 800 тысяч до миллиона рублей с конфискацией или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией.
Тем, кто потерял оружие, будет грозить штраф до 10 тысяч рублей или лишение права на его покупку, хранение и ношение на срок до трех лет с возможной конфискацией в обоих случаях (если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).
При этом предполагается, что тех, кто добровольно сдаст нелегально хранимые оружие, основные части огнестрела и патроны в Росгвардию, освободят от административной ответственности. Исключение составят случаи, когда эти шаги предприняты при задержании, а также при применении мер обеспечения по изъятию оружия.
По мнению законодателей, это будет "побуждать правонарушителя к прекращению противоправной деятельности".
Как поясняют авторы, если владелец своевременно не обратится в Росгвардию или ее территориальный орган с заявлением о продлении разрешения на хранение оружия, однако по его истечении добровольно сдаст это оружие на период оформления документа, то его освободят от административной ответственности.
Наконец, законопроект предлагает увеличить срок давности для привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере оборота оружия с двух месяцев до года.
Такая мера сможет обеспечить неотвратимость наказания за правонарушения, которые "характеризуются повышенной степенью общественной опасности" и могут привести к более тяжким последствиям, считают депутаты.