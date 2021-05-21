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В Петербурге продлили ограничения по коронавирусу
В Петербурге продлили ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 21.05.2021
В Петербурге продлили ограничения по коронавирусу
Введенные ранее ограничения по коронавирусу в Петербурге продлеваются до 12 июля, сообщает пресс-служба администрации губернатора. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T18:46
2021-05-21T18:46
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александр беглов
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Введенные ранее ограничения по коронавирусу в Петербурге продлеваются до 12 июля, сообщает пресс-служба администрации губернатора."Ранее введенные по 30 мая ограничения продлеваются по 12 июля. Соответствующие изменения в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" подписал губернатор Александр Беглов", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург, общество

В Петербурге продлили ограничения по коронавирусу

18:46 21.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛюди на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Люди на Невском проспекте в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Введенные ранее ограничения по коронавирусу в Петербурге продлеваются до 12 июля, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
"Ранее введенные по 30 мая ограничения продлеваются по 12 июля. Соответствующие изменения в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" подписал губернатор Александр Беглов", - говорится в сообщении.
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