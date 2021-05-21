https://ria.ru/20210521/nazarbaev-1733289602.html
ЕАЭС обладает огромным потенциалом, заявил Назарбаев
ЕАЭС обладает огромным потенциалом, заявил Назарбаев - РИА Новости, 21.05.2021
ЕАЭС обладает огромным потенциалом, заявил Назарбаев
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) обладает огромным потенциалом, участникам объединения нужна еще большая интеграция, заявил в пятницу почетный председатель РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T13:36
2021-05-21T13:36
2021-05-21T13:36
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евразийский экономический союз
нурсултан назарбаев
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киргизия
армения
казахстан
в мире
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НУР-СУЛТАН, 21 мая - РИА Новости. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) обладает огромным потенциалом, участникам объединения нужна еще большая интеграция, заявил в пятницу почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев."Уверен, что наш союз обладает огромным потенциалом, привлекательность которого подтверждается интересами других государств к заключению торговых соглашений. Только в кооперации с надежными, проверенными партнерами и союзниками можно обеспечить экономическую безопасность, независимость наших стран", - сказал Назарбаев в пятницу на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в формате видеоконференции.Он заявил, что "за время своего существования ЕАЭС подтвердил, что, несмотря на все трудности, члены союза являются именно такими партнерами"."Сегодня в этих условиях нам требуется еще большая интеграция, еще большее взаимопонимание, еще больше идти навстречу друг к другу", - добавил Назарбаев.Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
https://ria.ru/20210521/putin-1733283344.html
https://ria.ru/20210430/mishustin-1730622379.html
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россия, евразийский экономический союз, нурсултан назарбаев, белоруссия, киргизия, армения, казахстан, в мире