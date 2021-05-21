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В Петербурге мошенники выманили у блокадницы более 370 тысяч рублей
В Петербурге мошенники выманили у блокадницы более 370 тысяч рублей - РИА Новости, 21.05.2021
В Петербурге мошенники выманили у блокадницы более 370 тысяч рублей
Петербургские полицейские задержали мошенников, которые обманули двух пенсионеров, в том числе 95-летнюю блокадницу, на 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T11:58
2021-05-21T11:58
россия
гумвд
ленинградская область
орск
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Петербургские полицейские задержали мошенников, которые обманули двух пенсионеров, в том числе 95-летнюю блокадницу, на 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Оперативники главка задержали аферистов, пытавшихся заработать на пенсионерах, ранее пострадавших от покупки "чудо-лекарств". Злоумышленники, представляясь финансовыми инспекторами, в настойчивой форме убеждали пожилых людей в необходимости получения денежной компенсации в обмен на оплату организационных расходов. В качестве убеждения "сотрудники банка" использовали угрозы", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, одна из потерпевших, 95-летняя блокадница, в качестве оплаты страховых расходов перевела на счет мошенников 373 тысячи рублей. Вторая пенсионерка лишилась 426 тысяч рублей."По оперативным данным, организатором схемы стал 30-летний уроженец Орска, роли диспетчеров выполняли двое мужчин – 26-летний брат организатора и его 27-летний знакомый. Непосредственный организатор помимо координирования деятельности организованной группы и распределения доходов отвечал за написание текстов для диспетчеров", - сказано в сообщении.Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (Мошенничество).
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россия, гумвд, ленинградская область, орск, происшествия

В Петербурге мошенники выманили у блокадницы более 370 тысяч рублей

11:58 21.05.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Петербургские полицейские задержали мошенников, которые обманули двух пенсионеров, в том числе 95-летнюю блокадницу, на 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Оперативники главка задержали аферистов, пытавшихся заработать на пенсионерах, ранее пострадавших от покупки "чудо-лекарств". Злоумышленники, представляясь финансовыми инспекторами, в настойчивой форме убеждали пожилых людей в необходимости получения денежной компенсации в обмен на оплату организационных расходов. В качестве убеждения "сотрудники банка" использовали угрозы", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, одна из потерпевших, 95-летняя блокадница, в качестве оплаты страховых расходов перевела на счет мошенников 373 тысячи рублей. Вторая пенсионерка лишилась 426 тысяч рублей.
"По оперативным данным, организатором схемы стал 30-летний уроженец Орска, роли диспетчеров выполняли двое мужчин – 26-летний брат организатора и его 27-летний знакомый. Непосредственный организатор помимо координирования деятельности организованной группы и распределения доходов отвечал за написание текстов для диспетчеров", - сказано в сообщении.
Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (Мошенничество).
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