https://ria.ru/20210521/mask-1733277868.html

Песков рассказал, что думает о Маске

Песков рассказал, что думает о Маске - РИА Новости, 21.05.2021

Песков рассказал, что думает о Маске

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает главу компаний SpaceX и Tesla Илона Маска незаурядным человеком и назвал важной возможность сравнивать и... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T12:51

2021-05-21T12:51

2021-05-21T12:53

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илон маск

tesla motors

spacex

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает главу компаний SpaceX и Tesla Илона Маска незаурядным человеком и назвал важной возможность сравнивать и сопоставлять видение визионеров разных стран."Он человек незаурядный, человек, который живёт в Америке. И всегда для нас тоже очень важно представлять, что думают там, чем они живут, какие у них визионеры. Таких же много и у нас... Поэтому сопоставлять это визионерское мировоззрение очень важно и необходимо", - сказал Песков журналистам.Отвечая на вопрос о том, следит ли президент РФ Владимир Путин за ходом марафона "Новое знание", на котором по видеосвязи выступал сегодня Маск, представитель Кремля сказал, что это мероприятие "очень активно освещается в СМИ и в социальных сетях, у него большая популярность"."Я убежден, что в общих потоках информации он видит и то, что пишут про этот марафон. Конечно, он в курсе", - отметил Песков.

https://ria.ru/20210521/mask-1733256457.html

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россия, илон маск, tesla motors, spacex, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире