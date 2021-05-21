Песков рассказал, что думает о Маске
12:51 21.05.2021 (обновлено: 12:53 21.05.2021)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время открытого диалога с предпринимателем, инженером, основателем Space X Илон Маском на марафоне "Новое Знание" в Москве
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает главу компаний SpaceX и Tesla Илона Маска незаурядным человеком и назвал важной возможность сравнивать и сопоставлять видение визионеров разных стран.
"Он человек незаурядный, человек, который живёт в Америке. И всегда для нас тоже очень важно представлять, что думают там, чем они живут, какие у них визионеры. Таких же много и у нас... Поэтому сопоставлять это визионерское мировоззрение очень важно и необходимо", - сказал Песков журналистам.
Отвечая на вопрос о том, следит ли президент РФ Владимир Путин за ходом марафона "Новое знание", на котором по видеосвязи выступал сегодня Маск, представитель Кремля сказал, что это мероприятие "очень активно освещается в СМИ и в социальных сетях, у него большая популярность".
"Я убежден, что в общих потоках информации он видит и то, что пишут про этот марафон. Конечно, он в курсе", - отметил Песков.