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Песков рассказал, что думает о Маске
Песков рассказал, что думает о Маске - РИА Новости, 21.05.2021
Песков рассказал, что думает о Маске
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает главу компаний SpaceX и Tesla Илона Маска незаурядным человеком и назвал важной возможность сравнивать и... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T12:51
2021-05-21T12:53
россия
илон маск
tesla motors
spacex
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает главу компаний SpaceX и Tesla Илона Маска незаурядным человеком и назвал важной возможность сравнивать и сопоставлять видение визионеров разных стран."Он человек незаурядный, человек, который живёт в Америке. И всегда для нас тоже очень важно представлять, что думают там, чем они живут, какие у них визионеры. Таких же много и у нас... Поэтому сопоставлять это визионерское мировоззрение очень важно и необходимо", - сказал Песков журналистам.Отвечая на вопрос о том, следит ли президент РФ Владимир Путин за ходом марафона "Новое знание", на котором по видеосвязи выступал сегодня Маск, представитель Кремля сказал, что это мероприятие "очень активно освещается в СМИ и в социальных сетях, у него большая популярность"."Я убежден, что в общих потоках информации он видит и то, что пишут про этот марафон. Конечно, он в курсе", - отметил Песков.
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россия, илон маск, tesla motors, spacex, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире

Песков рассказал, что думает о Маске

12:51 21.05.2021 (обновлено: 12:53 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время открытого диалога с предпринимателем, инженером, основателем Space X Илон Маском на марафоне "Новое Знание" в Москве
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время открытого диалога с предпринимателем, инженером, основателем Space X Илон Маском на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает главу компаний SpaceX и Tesla Илона Маска незаурядным человеком и назвал важной возможность сравнивать и сопоставлять видение визионеров разных стран.
"Он человек незаурядный, человек, который живёт в Америке. И всегда для нас тоже очень важно представлять, что думают там, чем они живут, какие у них визионеры. Таких же много и у нас... Поэтому сопоставлять это визионерское мировоззрение очень важно и необходимо", - сказал Песков журналистам.
Отвечая на вопрос о том, следит ли президент РФ Владимир Путин за ходом марафона "Новое знание", на котором по видеосвязи выступал сегодня Маск, представитель Кремля сказал, что это мероприятие "очень активно освещается в СМИ и в социальных сетях, у него большая популярность".
"Я убежден, что в общих потоках информации он видит и то, что пишут про этот марафон. Конечно, он в курсе", - отметил Песков.
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