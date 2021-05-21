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Маск восхитился талантом и энергией российской молодежи

Маск восхитился талантом и энергией российской молодежи - РИА Новости, 21.05.2021

Маск восхитился талантом и энергией российской молодежи

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск восхитился талантом и энергией российской молодежи, отвечая на вопросы в ходе марафона "Новое знание". РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T11:54

2021-05-21T11:54

2021-05-21T11:54

наука

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илон маск

tesla motors

нижний новгород

spacex

москва

общество

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава Tesla и SpaceX Илон Маск восхитился талантом и энергией российской молодежи, отвечая на вопросы в ходе марафона "Новое знание"."Я думаю, что в России много талантливых и энергичных", - отметил Маск по видеосвязи.Предприниматель также признался, что ему приятно видеть среди публики столько желающих задать ему вопрос. "Мне бы хотелось поддержать ваш энтузиазм и энергию, сохраняйте оптимистичный настрой в отношении будущего, боритесь за это прекрасное будущее, всегда боритесь за оптимизм... очень рад все это видеть, такие замечательные вопросы, столько энергии из России, прекрасно", - сказал он.Марафон "Новое знание" стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров.

https://ria.ru/20210521/mask-1733261152.html

россия

нижний новгород

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россия, илон маск, tesla motors, нижний новгород, spacex, москва, общество