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Маск заявил, что ему интересно, откуда откуда взялись люди
Маск заявил, что ему интересно, откуда откуда взялись люди - РИА Новости, 21.05.2021
Маск заявил, что ему интересно, откуда откуда взялись люди
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск, участвуя в российском марафоне "Новое знание" по видеосвязи, заявил, что несмотря на то, что он не религиозен, ему интересно,... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T11:51
2021-05-21T11:51
2021-05-21T11:51
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава Tesla и SpaceX Илон Маск, участвуя в российском марафоне "Новое знание" по видеосвязи, заявил, что несмотря на то, что он не религиозен, ему интересно, как появились люди на планете."В целом, в традиционном смысле слова я не религиозен, потому что принадлежу научной школе мысли. Но мне интересно, откуда мы все взялись, что такое жизнь и как мы сюда попали. Во взрослой жизни я придерживаюсь такой философии: необходимо расширять сознание, чтобы задавать правильные вопросы, на которые можно получить ответы от вселенной", - сказал Маск, отвечая на вопрос, верит ли он в Бога и каков его взгляд на соотношение веры и знания.Марафон "Новое знание" стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров.
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илон маск, tesla motors, spacex, москва, владивосток, калининград, общество