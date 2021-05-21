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Илон Маск рассказал, как изменится мир через 50 лет

Илон Маск рассказал, как изменится мир через 50 лет - РИА Новости, 21.05.2021

Илон Маск рассказал, как изменится мир через 50 лет

РИА Новости / Динамика дня. Маск рассказал, что будет через 50 лет: все изменится, будут перемены в технологиях, космические путешествия, исследования ДНК РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T10:24

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наука

россия

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общество

илон маск

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РИА Новости / Динамика дня. Маск рассказал, что будет через 50 лет: все изменится, будут перемены в технологиях, космические путешествия, исследования ДНКМаск считает, что в будущем все транспортные средства будут электрическими, кроме ракет, а машины будут оснащены автопилотом

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, наука, общество, илон маск