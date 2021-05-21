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Илон Маск рассказал, как изменится мир через 50 лет
Илон Маск рассказал, как изменится мир через 50 лет - РИА Новости, 21.05.2021
Илон Маск рассказал, как изменится мир через 50 лет
РИА Новости / Динамика дня. Маск рассказал, что будет через 50 лет: все изменится, будут перемены в технологиях, космические путешествия, исследования ДНК РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T10:24
2021-05-21T10:24
2021-05-21T10:29
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илон маск
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РИА Новости / Динамика дня. Маск рассказал, что будет через 50 лет: все изменится, будут перемены в технологиях, космические путешествия, исследования ДНКМаск считает, что в будущем все транспортные средства будут электрическими, кроме ракет, а машины будут оснащены автопилотом
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россия, наука, общество, илон маск