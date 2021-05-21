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Илон Маск ответит на вопросы российской молодежи
Илон Маск ответит на вопросы российской молодежи - РИА Новости, 21.05.2021
Илон Маск ответит на вопросы российской молодежи
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск ответит на вопросы молодых россиян на марафоне "Новое знание", сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T09:16
2021-05-21T09:26
общество
илон маск
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава Tesla и SpaceX Илон Маск ответит на вопросы молодых россиян на марафоне "Новое знание", сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что его дискуссии с канадским бизнесменом не планируется.Предполагается, что Маск выступит в "открытом диалоге" марафона в пятницу в 10.15 сразу после Пескова.Марафон "Новое знание" стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров.
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общество, илон маск, дмитрий песков

Илон Маск ответит на вопросы российской молодежи

09:16 21.05.2021 (обновлено: 09:26 21.05.2021)
 
© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава Tesla и SpaceX Илон Маск ответит на вопросы молодых россиян на марафоне "Новое знание", сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что его дискуссии с канадским бизнесменом не планируется.
Предполагается, что Маск выступит в "открытом диалоге" марафона в пятницу в 10.15 сразу после Пескова.
"Мы по отдельности. Он ответит на вопросы молодежи", - рассказал РИА Новости Песков.
Марафон "Новое знание" стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров.
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