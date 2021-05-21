https://ria.ru/20210521/lukashenko-1733310388.html

Запад не заинтересован в усилении ЕАЭС, заявил Лукашенко

Запад не заинтересован в усилении ЕАЭС, заявил Лукашенко - РИА Новости, 21.05.2021

Запад не заинтересован в усилении ЕАЭС, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад не заинтересован в усилении Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и укреплении его как конкурента, РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T15:06

2021-05-21T15:06

2021-05-21T15:06

россия

евразийский экономический союз

александр лукашенко

белоруссия

киргизия

армения

казахстан

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад не заинтересован в усилении Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и укреплении его как конкурента, надо продумать меры реагирования."Очевидно, что так называемый коллективный Запад не заинтересован в укреплении нашего союза и усилении нового конкурента на мировом рынке", - заявил он в пятницу в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета в режиме видеоконференции."Поэтому нужно здраво оценивать негативное влияние подобного давления извне и уже сейчас продумать меры реагирования", - указал Лукашенко.Глава белорусского государства отметил "колоссальное давление, которому подвергается не только Беларусь". "Также сейчас мы являемся свидетелями планомерного, продуманного затяжного санкционного прессинга на наши государства. И, прежде всего, на Россию. С учетом того, как разворачиваются события, понятно, что в той или иной степени ситуация коснется каждого из нас. Здесь только вопрос времени", - продолжил он.Лукашенко отметил, что под ударом могут оказаться торговые отношения, банковско-финансовая сфера, производственная кооперация и выстроенные логистические цепочки.По его словам, у стран ЕАЭС есть все, чтобы противостоять современным вызовам - от продовольствия до самых современных технологий.Он отметил, что меры реагирования на вызовы могут касаться целевого наращивания импортозамещения и взаимной торговли до, если потребуется, введения в рамках компетенции союза прямых ограничительных мер. "Эти меры мы можем использовать, как это делают наши конкуренты на Западе. В случае обострения экономической ситуации", - заявил Лукашенко.Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

https://ria.ru/20210521/lukashenko-1733286466.html

https://ria.ru/20210521/lukashenko-1733291797.html

россия

белоруссия

киргизия

армения

казахстан

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россия, евразийский экономический союз, александр лукашенко, белоруссия, киргизия, армения, казахстан