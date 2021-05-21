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Запад не заинтересован в усилении ЕАЭС, заявил Лукашенко
Запад не заинтересован в усилении ЕАЭС, заявил Лукашенко - РИА Новости, 21.05.2021
Запад не заинтересован в усилении ЕАЭС, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад не заинтересован в усилении Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и укреплении его как конкурента, РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T15:06
2021-05-21T15:06
россия
евразийский экономический союз
александр лукашенко
белоруссия
киргизия
армения
казахстан
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад не заинтересован в усилении Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и укреплении его как конкурента, надо продумать меры реагирования."Очевидно, что так называемый коллективный Запад не заинтересован в укреплении нашего союза и усилении нового конкурента на мировом рынке", - заявил он в пятницу в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета в режиме видеоконференции."Поэтому нужно здраво оценивать негативное влияние подобного давления извне и уже сейчас продумать меры реагирования", - указал Лукашенко.Глава белорусского государства отметил "колоссальное давление, которому подвергается не только Беларусь". "Также сейчас мы являемся свидетелями планомерного, продуманного затяжного санкционного прессинга на наши государства. И, прежде всего, на Россию. С учетом того, как разворачиваются события, понятно, что в той или иной степени ситуация коснется каждого из нас. Здесь только вопрос времени", - продолжил он.Лукашенко отметил, что под ударом могут оказаться торговые отношения, банковско-финансовая сфера, производственная кооперация и выстроенные логистические цепочки.По его словам, у стран ЕАЭС есть все, чтобы противостоять современным вызовам - от продовольствия до самых современных технологий.Он отметил, что меры реагирования на вызовы могут касаться целевого наращивания импортозамещения и взаимной торговли до, если потребуется, введения в рамках компетенции союза прямых ограничительных мер. "Эти меры мы можем использовать, как это делают наши конкуренты на Западе. В случае обострения экономической ситуации", - заявил Лукашенко.Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
https://ria.ru/20210521/lukashenko-1733286466.html
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россия, евразийский экономический союз, александр лукашенко, белоруссия, киргизия, армения, казахстан

Запад не заинтересован в усилении ЕАЭС, заявил Лукашенко

15:06 21.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад не заинтересован в усилении Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и укреплении его как конкурента, надо продумать меры реагирования.
"Очевидно, что так называемый коллективный Запад не заинтересован в укреплении нашего союза и усилении нового конкурента на мировом рынке", - заявил он в пятницу в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
Вчера, 13:25
Лукашенко заявил о затяжном санкционном прессинге против ЕАЭС
"Поэтому нужно здраво оценивать негативное влияние подобного давления извне и уже сейчас продумать меры реагирования", - указал Лукашенко.
Глава белорусского государства отметил "колоссальное давление, которому подвергается не только Беларусь". "Также сейчас мы являемся свидетелями планомерного, продуманного затяжного санкционного прессинга на наши государства. И, прежде всего, на Россию. С учетом того, как разворачиваются события, понятно, что в той или иной степени ситуация коснется каждого из нас. Здесь только вопрос времени", - продолжил он.
Лукашенко отметил, что под ударом могут оказаться торговые отношения, банковско-финансовая сфера, производственная кооперация и выстроенные логистические цепочки.
По его словам, у стран ЕАЭС есть все, чтобы противостоять современным вызовам - от продовольствия до самых современных технологий.
Он отметил, что меры реагирования на вызовы могут касаться целевого наращивания импортозамещения и взаимной торговли до, если потребуется, введения в рамках компетенции союза прямых ограничительных мер. "Эти меры мы можем использовать, как это делают наши конкуренты на Западе. В случае обострения экономической ситуации", - заявил Лукашенко.
Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании в Минске - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
Вчера, 13:42
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РоссияЕвразийский экономический союзАлександр ЛукашенкоБелоруссияКиргизияАрменияКазахстан
 
 
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