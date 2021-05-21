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Лукашенко призвал ЕАЭС отказаться от доллара в расчетах за углеводороды
Лукашенко призвал ЕАЭС отказаться от доллара в расчетах за углеводороды - РИА Новости, 21.05.2021
Лукашенко призвал ЕАЭС отказаться от доллара в расчетах за углеводороды
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пришло время принять в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) политическое решение по дедолларизации... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T13:42
2021-05-21T13:42
россия
евразийский экономический союз
александр лукашенко
белоруссия
армения
экономика
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пришло время принять в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) политическое решение по дедолларизации расчетов за углеводороды."Уверен, абсолютно уверен: пришло время для принятия в союзе серьезного политического решения по дедолларизации внутренней торговли углеводородами", - сказал он в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
https://ria.ru/20210501/syurpriz-1730806104.html
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россия, евразийский экономический союз, александр лукашенко, белоруссия, армения, экономика

Лукашенко призвал ЕАЭС отказаться от доллара в расчетах за углеводороды

13:42 21.05.2021
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании в Минске - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / БелТА
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пришло время принять в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) политическое решение по дедолларизации расчетов за углеводороды.
"Уверен, абсолютно уверен: пришло время для принятия в союзе серьезного политического решения по дедолларизации внутренней торговли углеводородами", - сказал он в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.
Электронное табло с символикой доллара в Москве - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
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"Сюрприз от русских". Болгары предсказали обрушение доллара
Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
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