https://ria.ru/20210521/lukashenko-1733291797.html

Лукашенко призвал ЕАЭС отказаться от доллара в расчетах за углеводороды

Лукашенко призвал ЕАЭС отказаться от доллара в расчетах за углеводороды - РИА Новости, 21.05.2021

Лукашенко призвал ЕАЭС отказаться от доллара в расчетах за углеводороды

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пришло время принять в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) политическое решение по дедолларизации... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T13:42

2021-05-21T13:42

2021-05-21T13:42

россия

евразийский экономический союз

александр лукашенко

белоруссия

армения

экономика

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пришло время принять в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) политическое решение по дедолларизации расчетов за углеводороды."Уверен, абсолютно уверен: пришло время для принятия в союзе серьезного политического решения по дедолларизации внутренней торговли углеводородами", - сказал он в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

https://ria.ru/20210501/syurpriz-1730806104.html

https://ria.ru/20210429/dollar-1730499743.html

россия

белоруссия

армения

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россия, евразийский экономический союз, александр лукашенко, белоруссия, армения, экономика