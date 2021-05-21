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Лукашенко призвал обеспечить свободное передвижение граждан в ЕАЭС
Лукашенко призвал обеспечить свободное передвижение граждан в ЕАЭС - РИА Новости, 21.05.2021
Лукашенко призвал обеспечить свободное передвижение граждан в ЕАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пришло время правительствам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) согласовать алгоритм действий, который РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T12:51
2021-05-21T14:39
россия
белоруссия
киргизия
армения
казахстан
евразийский экономический союз
александр лукашенко
в мире
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пришло время правительствам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) согласовать алгоритм действий, который позволит гражданам свободно передвигаться по территории союза."Как бы там ни было, Евросоюз практически открылся для стран, которые в нем участвуют. А мы чего боимся? Мы уже законопатили наших людей в национальных границах, что дальше некуда", - заявил он в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета в режиме видеоконференции."Давайте здесь более активно действовать", - сказал Лукашенко. "Уверен, пришло время нашим правительствам согласовать конкретные алгоритмы совместных действий по возобновлению свободного передвижения граждан на пространстве ЕАЭС. Безусловно, принимая меры для ограничения новых вспышек коронавируса и других заболеваний", - заявил Лукашенко.Он также напомнил, "уже в течение почти двух лет, сколько существует эта пандемия (коронавируса – ред.), небольшая Беларусь никогда не закрывала для вас своих границ - и для ваших граждан, и для субъектов хозяйствования".ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В условиях пандемии коронавируса в 2020 году ряд стран мира принимали карантинные меры и временно закрывали свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа-, авто- и железнодорожное сообщение.Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
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россия, белоруссия, киргизия, армения, казахстан, евразийский экономический союз, александр лукашенко, в мире

Лукашенко призвал обеспечить свободное передвижение граждан в ЕАЭС

12:51 21.05.2021 (обновлено: 14:39 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным во Дворце Независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным во Дворце Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пришло время правительствам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) согласовать алгоритм действий, который позволит гражданам свободно передвигаться по территории союза.
"Как бы там ни было, Евросоюз практически открылся для стран, которые в нем участвуют. А мы чего боимся? Мы уже законопатили наших людей в национальных границах, что дальше некуда", - заявил он в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
13:25
Лукашенко заявил о затяжном санкционном прессинге против ЕАЭС
"Давайте здесь более активно действовать", - сказал Лукашенко. "Уверен, пришло время нашим правительствам согласовать конкретные алгоритмы совместных действий по возобновлению свободного передвижения граждан на пространстве ЕАЭС. Безусловно, принимая меры для ограничения новых вспышек коронавируса и других заболеваний", - заявил Лукашенко.
Он также напомнил, "уже в течение почти двух лет, сколько существует эта пандемия (коронавируса – ред.), небольшая Беларусь никогда не закрывала для вас своих границ - и для ваших граждан, и для субъектов хозяйствования".
ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В условиях пандемии коронавируса в 2020 году ряд стран мира принимали карантинные меры и временно закрывали свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа-, авто- и железнодорожное сообщение.
Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Участники заседания Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
04:09
Высший Евразийский экономический совет
 
РоссияБелоруссияКиргизияАрменияКазахстанЕвразийский экономический союзАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
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