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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210521/koronavirus-1733410175.html
Индия попросила соцсети удалить контент об индийском штамме коронавируса
Индия попросила соцсети удалить контент об индийском штамме коронавируса - РИА Новости, 21.05.2021
Индия попросила соцсети удалить контент об индийском штамме коронавируса
Власти Индии обратились ко всем платформам социальных сетей с просьбой немедленно удалить весь контент, связанный с "индийским" штаммом коронавируса, или все,... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T23:46
2021-05-21T23:48
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
индия
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 21 мая - РИА Новости. Власти Индии обратились ко всем платформам социальных сетей с просьбой немедленно удалить весь контент, связанный с "индийским" штаммом коронавируса, или все, что подразумевает его существование, сообщили РИА Новости источники в правительстве.По словам источников, в письме, направленном министерством электроники и информационных технологий Индии, отмечается, что Всемирная организация здравоохранения официально не называла так ни один из вариантов коронавируса.Ранее ученые выявили в восточном индийском штате Западная Бенгалия новый вариант коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, этот новый штамм коронавируса является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. Новый штамм B.1.618 является второй линией коронавируса, которая была выявлена в Индии, первой была B.1.617, также известная как вариант коронавируса с двойной мутацией.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса.
https://ria.ru/20210521/koronavirus-1733335623.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, индия, в мире

Индия попросила соцсети удалить контент об индийском штамме коронавируса

23:46 21.05.2021 (обновлено: 23:48 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Идрис Мухамед / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи возле больницы Лок Наяк в Дели
Автомобиль скорой помощи возле больницы Лок Наяк в Дели - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Идрис Мухамед
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НЬЮ-ДЕЛИ, 21 мая - РИА Новости. Власти Индии обратились ко всем платформам социальных сетей с просьбой немедленно удалить весь контент, связанный с "индийским" штаммом коронавируса, или все, что подразумевает его существование, сообщили РИА Новости источники в правительстве.
По словам источников, в письме, направленном министерством электроники и информационных технологий Индии, отмечается, что Всемирная организация здравоохранения официально не называла так ни один из вариантов коронавируса.
Сотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм) - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
Вчера, 17:02
Штаммы нового коронавируса
Ранее ученые выявили в восточном индийском штате Западная Бенгалия новый вариант коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, этот новый штамм коронавируса является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. Новый штамм B.1.618 является второй линией коронавируса, которая была выявлена в Индии, первой была B.1.617, также известная как вариант коронавируса с двойной мутацией.
Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса.
 
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