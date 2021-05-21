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Индия попросила соцсети удалить контент об индийском штамме коронавируса
Индия попросила соцсети удалить контент об индийском штамме коронавируса - РИА Новости, 21.05.2021
Индия попросила соцсети удалить контент об индийском штамме коронавируса
Власти Индии обратились ко всем платформам социальных сетей с просьбой немедленно удалить весь контент, связанный с "индийским" штаммом коронавируса, или все,... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T23:46
2021-05-21T23:46
2021-05-21T23:48
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НЬЮ-ДЕЛИ, 21 мая - РИА Новости. Власти Индии обратились ко всем платформам социальных сетей с просьбой немедленно удалить весь контент, связанный с "индийским" штаммом коронавируса, или все, что подразумевает его существование, сообщили РИА Новости источники в правительстве.По словам источников, в письме, направленном министерством электроники и информационных технологий Индии, отмечается, что Всемирная организация здравоохранения официально не называла так ни один из вариантов коронавируса.Ранее ученые выявили в восточном индийском штате Западная Бенгалия новый вариант коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, этот новый штамм коронавируса является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. Новый штамм B.1.618 является второй линией коронавируса, которая была выявлена в Индии, первой была B.1.617, также известная как вариант коронавируса с двойной мутацией.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса.
https://ria.ru/20210521/koronavirus-1733335623.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, индия, в мире