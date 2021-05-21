https://ria.ru/20210521/konflikt-1733182007.html

Палестино-израильский конфликт пришел на Запад

Палестино-израильский конфликт пришел на Запад - РИА Новости, 21.05.2021

Палестино-израильский конфликт пришел на Запад

Администрация США надавила на власти Израиля, чтобы те не начинали наземную операцию возмездия против палестинцев в секторе Газа. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T08:00

2021-05-21T08:00

2021-05-21T09:35

сектор газа

китай

сша

израиль

авторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732850994_0:143:3134:1906_1920x0_80_0_0_55703e1378090e6e96a2fdcf9689a79d.jpg

Администрация США надавила на власти Израиля, чтобы те не начинали наземную операцию возмездия против палестинцев в секторе Газа. Кто и как воспринимает это событие? Кто вообще в нынешнем обострении прав и кто виноват? Ответы зависят от идейной ориентации (партийной принадлежности) конкретного человека и правительства. А вовсе не от фактов. Факты в эпоху постправды, если вы не знали, вообще не имеют значения. В воображаемом нормальном и честном мире разбирательство в этой израильско-палестинской истории могло бы теоретически пройти быстро и четко. Кто агрессор? Кто первый начал? Кто обрушил на жилые кварталы Израиля более 3000 (трех тысяч!) ракет, отчего гибли вполне гражданские жители, выли сирены, люди не отходили от бомбоубежищ? А кто и каким образом ответил?Но вот как обязан в этой ситуации думать средний республиканец в США или консерватор в Европе: при Дональде Трампе никто в секторе Газа и не мечтал запускать ракеты, сидели тихо. А Джозеф Байден начал снова давать деньги палестинцам и проявлять мягкость к Ирану, и те, почуяв перемену ветра, на пару устроили Израилю вот это самое. Байден — предатель, работающий на арабов и террористов.А вот картина мира и Ближнего Востока у демократов: открываем их главную газету The Washington Post и читаем день за днем, что жители сектора Газа устали ждать, когда кончится кошмар. (Да, Израиль ответил на ракетные обстрелы своими обстрелами, а вы как думали?)Правда, есть тонкости: оказывается, Байден занимает еще умеренную позицию, видимо, помня о временах, когда Америку считали бескомпромиссным союзником Израиля на Ближнем Востоке. Но множество членов нынешней, сильно полевевшей Демпартии давят на президента в пользу тоже бескомпромиссной, но уже пропалестинской позиции. И особенно заметны тут выступления легальных и не очень легальных мигрантов-мусульман, которые устраивают — на территории США — шествия против Израиля. Стоит ли говорить, что для правоверного республиканца все это такой же шок, как погромы городов черными расистами или бесчинства феминисток: гибель настоящей Америки. Что касается настоящей Европы, то и там понимание нынешней ситуации вокруг сектора Газа четко строится по партийной линии. Социалисты упорно не замечают простых фактов, типа кто начал драку, и демонстрируют безоглядную любовь к палестинцам, это сейчас для левых так же обязательно, как ненависть к промышленности во имя всеобщего позеленения планеты. Так что левак и глобалист Эммануэль Макрон, президент Франции, пытается возглавить мировую дипломатию по замирению Ближнего Востока — в пользу арабов. От него не отстает идеологически похожая правящая команда немцев. И вот зрелище: массовая антиизраильская демонстрация в Берлине, из рядов протестующих доносятся призывы к битью евреев ("давненько не было, лет восемьдесят", замечают умные немцы). И не разберешь, кто кричит — нелегальные мигранты или их идейные союзники из числа все тех же левых глобалистов. Это вообще новый феномен — слияние на территории стран Запада местных левых с исламскими радикалами, а то и просто террористами.И это только Запад, а еще есть Восток. К идеологической битве вокруг правды и постправды в драке израильтян с палестинцами вдруг присоединился Китай. И тут уже начался настоящий театр абсурда, в котором, впрочем, присутствует железная невидимая логика.Так, представитель китайского МИД Чжао Лицзянь замечает, что США только что приняли решение о поставке высокоточного оружия Израилю на 735 миллионов долларов и что в целом Америка своими действиями "добавляет топлива в огонь". То есть Китай присоединяется к радикальным демократам в США и к их единомышленникам в Европе. Но с какой целью? А с целью отомстить Америке, вчерашней (трамповской) и сегодняшней, за попытки рассорить Пекин с арабским и прочим мусульманским миром.И ведь есть за что мстить. Например, на днях вышла в эфир программа CNN о том, как США решили не только выпустить из концлагеря для террористов в Гуантанамо нескольких тамошних обитателей уйгурской национальности, но и вывести из списка террористических организаций уйгурское Исламское движение Восточного Туркестана. Движение, кстати, совершенно справедливо запрещено в России, оно взяло на себя ответственность за две сотни терактов и многое другое. В 2002 году движение попало в списки террористов, утвержденные ООН, и далее в такой же список США. Но в ноябре прошлого года трамповский Госдепартамент решил, что это все-таки не террористы, а борцы за свободу угнетенного народа Синьцзяна. И теперь CNN, любимое СМИ уже демократов, в очередной раз делает из террористов невинно пострадавших героев. История попыток Запада превратить Синьцзян в незаживающую язву на теле Китая предельно интересна разгулом все той же постправды, которую мы наблюдаем и в истории с ракетными обстрелами Израиля и Газы: неважно, кто и что делает, важно, "наши" они или нет. Пекинская контрразведка и контрпропаганда неустанно составляет досье на случаи хорошо организованного вранья, когда трибуну в США и Европе получают сомнительные личности, повествующие о своих страданиях в китайских застенках. Досье эти публикуются, вот свежий пример разоблачения "уйгурских мучениц и жертв репрессий", неспособных даже врать внятно и логично.Синьцзян для Китая — это очень серьезно: из этой территории Пекин хочет сделать образец, всемирную витрину счастливого развития и процветания мусульманского региона; более того, это у Китая получается неплохо. Соответственно, западники ведут против Пекина информационную войну — войну за умы мусульман по всему миру. И, опять же соответственно, по поводу палестино-израильского побоища Пекин тоже высказывается с оглядкой на исламский мир, да хоть на соседнюю (через море) самую большую мусульманскую страну на планете, Индонезию.Но таким образом китайцы вольно или невольно оказываются на стороне тех новых демократов, для которых неактуальны разговоры о терроризме (в их представлениях все террористы — борцы за свободу) и которые не видят никакого элемента терроризма в ракетных обстрелах ни в чем не повинных мирных жителей, оказавшихся заложниками вечной ближневосточной войны.

https://ria.ru/20210520/palestina-1733009442.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210520/izrail-1733071555.html

https://ria.ru/20210519/izrail-1732896468.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210518/ssha-1732797038.html

https://ria.ru/20210514/sintszyan-1732359379.html

сектор газа

китай

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

Дмитрий Косырев https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Дмитрий Косырев https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Дмитрий Косырев https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

сектор газа, китай, сша, израиль, авторы