https://ria.ru/20210519/izrail-1732896468.html

Politico: Израиль передумал вторгаться в сектор Газа из-за США

Politico: Израиль передумал вторгаться в сектор Газа из-за США - РИА Новости, 19.05.2021

Politico: Израиль передумал вторгаться в сектор Газа из-за США

Американские чиновники надеются на скорое ослабление напряженности между Израилем и Палестиной и уверены, что их "закулисное" вмешательство предотвратило... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T09:24

2021-05-19T09:24

2021-05-19T10:44

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

биньямин нетаньяху

хамас

палестина

сша

египет

в мире

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Американские чиновники надеются на скорое ослабление напряженности между Израилем и Палестиной и уверены, что их "закулисное" вмешательство предотвратило развитие затяжного конфликта, пишет Politico со ссылкой на источники.По информации СМИ, представители Белого дома в частном порядке призвали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху свернуть военную операцию в секторе Газа. После этого израильский лидер заявил, что до окончания боевых действий осталось "несколько дней". При этом ранее пресс-секретарь армии обороны Йонатан Конрикус сообщал, что израильтяне планируют наземную операцию в секторе Газа, но приказа пока не поступало.Соединенные Штаты поспособствовали и переговорам между Египтом со сторонами конфликта, включая палестинское движение ХАМАС, сообщила газета. Как уточнил собеседник издания, есть признаки того, что ХАМАС ищет выход из сложившейся ситуации. По его мнению, завершение конфликта может проходить поэтапно, начиная с взаимного прекращения обстрелов для доставки гуманитарной помощи.Палестино-израильский конфликт обострился в начале мая: попытка выселить несколько арабских семей из Шейх Джарраха привела к масштабным столкновениями палестинцев и полиции Израиля. После этого между движением ХАМАС и еврейским государством начались военные действия.С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили примерно 3700 ракет, из них 540 упали в самом анклаве. Около 1,2 тысячи снарядов, летевших на города, перехватила система ПРО "Железный купол". По последним данным, в Израиле погибли 12 человек, свыше 50 ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв среди палестинцев достигло 213.

https://ria.ru/20210518/udar-1732867130.html

https://ria.ru/20210519/palestina-1732896303.html

палестина

сша

египет

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, биньямин нетаньяху, хамас, палестина, сша, египет, в мире