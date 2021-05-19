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Politico: Израиль передумал вторгаться в сектор Газа из-за США
Politico: Израиль передумал вторгаться в сектор Газа из-за США - РИА Новости, 19.05.2021
Politico: Израиль передумал вторгаться в сектор Газа из-за США
Американские чиновники надеются на скорое ослабление напряженности между Израилем и Палестиной и уверены, что их "закулисное" вмешательство предотвратило... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T09:24
2021-05-19T10:44
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
биньямин нетаньяху
хамас
палестина
сша
египет
в мире
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Американские чиновники надеются на скорое ослабление напряженности между Израилем и Палестиной и уверены, что их "закулисное" вмешательство предотвратило развитие затяжного конфликта, пишет Politico со ссылкой на источники.По информации СМИ, представители Белого дома в частном порядке призвали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху свернуть военную операцию в секторе Газа. После этого израильский лидер заявил, что до окончания боевых действий осталось "несколько дней". При этом ранее пресс-секретарь армии обороны Йонатан Конрикус сообщал, что израильтяне планируют наземную операцию в секторе Газа, но приказа пока не поступало.Соединенные Штаты поспособствовали и переговорам между Египтом со сторонами конфликта, включая палестинское движение ХАМАС, сообщила газета. Как уточнил собеседник издания, есть признаки того, что ХАМАС ищет выход из сложившейся ситуации. По его мнению, завершение конфликта может проходить поэтапно, начиная с взаимного прекращения обстрелов для доставки гуманитарной помощи.Палестино-израильский конфликт обострился в начале мая: попытка выселить несколько арабских семей из Шейх Джарраха привела к масштабным столкновениями палестинцев и полиции Израиля. После этого между движением ХАМАС и еврейским государством начались военные действия.С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили примерно 3700 ракет, из них 540 упали в самом анклаве. Около 1,2 тысячи снарядов, летевших на города, перехватила система ПРО "Железный купол". По последним данным, в Израиле погибли 12 человек, свыше 50 ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв среди палестинцев достигло 213.
https://ria.ru/20210518/udar-1732867130.html
https://ria.ru/20210519/palestina-1732896303.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, биньямин нетаньяху, хамас, палестина, сша, египет, в мире

Politico: Израиль передумал вторгаться в сектор Газа из-за США

09:24 19.05.2021 (обновлено: 10:44 19.05.2021)
 
© REUTERS / Baz RatnerИзраильские военные на границе с сектором Газа
Израильские военные на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© REUTERS / Baz Ratner
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Американские чиновники надеются на скорое ослабление напряженности между Израилем и Палестиной и уверены, что их "закулисное" вмешательство предотвратило развитие затяжного конфликта, пишет Politico со ссылкой на источники.
По информации СМИ, представители Белого дома в частном порядке призвали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху свернуть военную операцию в секторе Газа. После этого израильский лидер заявил, что до окончания боевых действий осталось "несколько дней". При этом ранее пресс-секретарь армии обороны Йонатан Конрикус сообщал, что израильтяне планируют наземную операцию в секторе Газа, но приказа пока не поступало.
Авиаудар Израиля по зданию в городе Газа - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
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Соединенные Штаты поспособствовали и переговорам между Египтом со сторонами конфликта, включая палестинское движение ХАМАС, сообщила газета. Как уточнил собеседник издания, есть признаки того, что ХАМАС ищет выход из сложившейся ситуации. По его мнению, завершение конфликта может проходить поэтапно, начиная с взаимного прекращения обстрелов для доставки гуманитарной помощи.
Палестино-израильский конфликт обострился в начале мая: попытка выселить несколько арабских семей из Шейх Джарраха привела к масштабным столкновениями палестинцев и полиции Израиля. После этого между движением ХАМАС и еврейским государством начались военные действия.
С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили примерно 3700 ракет, из них 540 упали в самом анклаве. Около 1,2 тысячи снарядов, летевших на города, перехватила система ПРО "Железный купол". По последним данным, в Израиле погибли 12 человек, свыше 50 ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв среди палестинцев достигло 213.
Молодой человек на месте разрушенных в результате бомбардировки зданий в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуБиньямин НетаньяхуХамасПалестинаСШАЕгипетВ мире
 
 
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