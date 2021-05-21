https://ria.ru/20210521/kirienko-1733392684.html

В администрации президента рассказали о пользе компьютерных игр

В администрации президента рассказали о пользе компьютерных игр - РИА Новости, 21.05.2021

В администрации президента рассказали о пользе компьютерных игр

Компьютерные игры могут помочь молодым людям приобрести важные для жизни навыки, хотя в чрезмерном увлечении ими есть и риски, заявил первый заместитель... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T19:48

2021-05-21T19:48

2021-05-21T21:12

россия

компьютерные игры

российское движение школьников

сергей кириенко

общество

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Компьютерные игры могут помочь молодым людям приобрести важные для жизни навыки, хотя в чрезмерном увлечении ими есть и риски, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Даже те же компьютерные игры. Понятно, что всегда должен быть баланс. Увлечение компьютером содержит в себе и риски. Но с другой стороны, нам, людям старшего поколения, надо адекватнее к этому относиться", - заявил Кириенко журналистам в ходе всероссийского детского Большого школьного пикника, посвященного деятельности и проектам Российского движения школьников.По его словам, "та же самая игра Dota, в которую ребята играют, она по сложности интеллектуальных решений абсолютно сопоставима с шахматами, но в ней есть одно большое преимущество: шахматы - это индивидуальная игра, а это командная игра"."Ты ещё и с детских лет поручаешься к тому, что в одиночку ты ничего не добьёшься, и тебе нужно уметь работать с другими людьми. Вот этот навык, который им в жизни пригодится, просто колоссальный", - сказал Кириенко.

https://ria.ru/20210425/bolezn-1729824669.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, компьютерные игры, российское движение школьников, сергей кириенко, общество