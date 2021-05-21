Москва приветствует перемирие между Израилем и Палестиной, заявили в МИД
© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанкЖители Газы в доме, разрушенном в результате бомбардировки в секторе Газа
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Москва приветствует прекращение огня между Израилем и Палестиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В Москве с чувством глубокого удовлетворения отмечают, что 21 мая в 2 часа утра вступил в силу режим прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.
"С первых минут кризиса – он продлился 10 дней – российская дипломатия включилась в энергичную работу с целью скорейшей остановки военных действий. Проводились интенсивные контакты, в том числе на высшем уровне", - отметила она.
Захарова добавила, что глава МИД РФ Сергей Лавров находился на связи с ключевыми региональными партнерами. Кроме того, в целях кризисного урегулирования был активно задействован квартет международных посредников по ближневосточному урегулированию.
"В результате предпринятых усилий удалось остановить кровопролитный конфликт, он унес жизни 230 палестинцев, включая детей, 52 ребенка, а также 12 граждан Израиля. Мы выражаем соболезнования всем семьям погибших и пострадавших. Особо отмечаем посредническую миссию руководства Арабской Республики Египет. Важный вклад в прекращение войны внесла Организация Объединенных Наций, в том числе спецкоординатор ООН по Ближнему Востоку Веннесланд", - сказала Захарова.
Израильский кабинет министров по вопросам безопасности в четверг вечером единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без каких-либо условий. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться. Режим прекращения огня вступил в силу в 02.00 в ночь на пятницу. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании Генассамблеи, что Москва хотела бы, чтобы договоренность между израильтянами и палестинцами о прекращении огня была долгосрочной.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4340 ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 232, среди жертв 65 несовершеннолетних. Ранения получили 1,9 тысячи человек.