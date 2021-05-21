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Туризм
https://ria.ru/20210521/ispaniya-1733296100.html
Испания примет всех туристов, привитых одобренными EMA или ВОЗ вакцинами
Испания примет всех туристов, привитых одобренными EMA или ВОЗ вакцинами - РИА Новости, 21.05.2021
Испания примет всех туристов, привитых одобренными EMA или ВОЗ вакцинами
Туристы, сделавшие прививки одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) препаратами, смогут... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T14:33
2021-05-21T14:33
туризм
коронавирус covid-19
туризм
педро санчес
новости - туризм
испания
вакцинация
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МАДРИД, 21 мая – РИА Новости. Туристы, сделавшие прививки одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) препаратами, смогут въезжать в Испанию с 7 июня, сообщил премьер страны Педро Санчес."С 7 июня путешественники из всех стран, с которыми нет полной свободы передвижения, смогут въехать в Испанию, если у них будет сертификат о получении полной дозы вакцин, которые были признаны Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения", – заявил он, выступая на презентации электронного сертификата о вакцинации на международной туристической ярмарке Fitur.Кроме того, с 24 мая в Испанию разрешен въезд без необходимости проходить санитарные проверки из следующих стран, не входящих в ЕС: Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Израиля, Южной Кореи, Таиланда, Руанды, Китая, Великобритании и Японии. "Путешественники могут въехать в страну без необходимости проходить санитарные проверки со следующего понедельника", – пояснил Санчес.
https://ria.ru/20210512/ispaniya-1731995905.html
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коронавирус covid-19, туризм, педро санчес, новости - туризм, испания, вакцинация

Испания примет всех туристов, привитых одобренными EMA или ВОЗ вакцинами

14:33 21.05.2021
 
© РИА Новости / Ирина НехорошкинаПляж испанского курорта Бенидорм
Пляж испанского курорта Бенидорм - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
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МАДРИД, 21 мая – РИА Новости. Туристы, сделавшие прививки одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) препаратами, смогут въезжать в Испанию с 7 июня, сообщил премьер страны Педро Санчес.
"С 7 июня путешественники из всех стран, с которыми нет полной свободы передвижения, смогут въехать в Испанию, если у них будет сертификат о получении полной дозы вакцин, которые были признаны Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения", – заявил он, выступая на презентации электронного сертификата о вакцинации на международной туристической ярмарке Fitur.
Кроме того, с 24 мая в Испанию разрешен въезд без необходимости проходить санитарные проверки из следующих стран, не входящих в ЕС: Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Израиля, Южной Кореи, Таиланда, Руанды, Китая, Великобритании и Японии.
"Путешественники могут въехать в страну без необходимости проходить санитарные проверки со следующего понедельника", – пояснил Санчес.
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ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмПедро СанчесНовости - ТуризмИспанияВакцинация
 
 
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