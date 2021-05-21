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На Храмовой горе в Иерусалиме задержали 16 человек
На Храмовой горе в Иерусалиме задержали 16 человек - РИА Новости, 21.05.2021
На Храмовой горе в Иерусалиме задержали 16 человек
В израильской полиции заявили, что взяли под контроль ситуацию на Храмовой горе в Иерусалиме. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T17:56
2021-05-21T18:19
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
иерусалим
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мая — РИА Новости. В израильской полиции заявили, что взяли под контроль ситуацию на Храмовой горе в Иерусалиме.После пятничного намаза возле мечети Аль-Акса начались волнения, которые затем перекинулись и на другие районы Западного берега реки Иордан."В настоящий момент ситуация взята под контроль. Утром полицейские подразделения на Храмовой горе пресекли широкомасштабные беспорядки. Протестующие бросали камни в полицейских, которым пришлось в ответ применить несмертоносное оружие", — сказал официальный представитель полиции Израиля Мики Розенфельд.По данным палестинского Красного Полумесяца, 20 палестинцев пострадали на территории мечети Аль-Акса, еще 14 — на Западном берегу.Накануне израильский кабинет министров по вопросам безопасности единогласно принял инициативу Египта о взаимном прекращении огня с Палестиной без каких-либо условий. В организации ХАМАС, контролирующей сектор Газа, заверили, что будут соблюдать перемирие при аналогичных действиях со стороны Тель-Авива.Режим прекращения огня вступил в силу в 02:00 в ночь на пятницу. Как заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Генассамблеи, Москва хотела бы, чтобы договоренность между израильтянами и палестинцами была долгосрочной.Обострение конфликтаСитуация на границе Израиля и анклава резко обострилась в начале мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения нескольких палестинских семей из района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме, переросли в военные действия.С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили 4340 ракет, около 640 упали внутри анклава. Система ПРО "Железный купол" перехватила примерно 90 процентов ракет. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 243, в том числе 66 детей и 39 женщин. Ранения получили около 1,9 тысячи человек.Владимир Путин поручил эвакуировать из сектора Газа россиян и граждан стран СНГ, которые хотят покинуть регион.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, иерусалим, в мире

На Храмовой горе в Иерусалиме задержали 16 человек

17:56 21.05.2021 (обновлено: 18:19 21.05.2021)
 
© REUTERS / Ammar AwadСтолкновения между израильской полицией и палестинцами на территории мечети аль-Акса в Иерусалиме
Столкновения между израильской полицией и палестинцами на территории мечети аль-Акса в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© REUTERS / Ammar Awad
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мая — РИА Новости. В израильской полиции заявили, что взяли под контроль ситуацию на Храмовой горе в Иерусалиме.
После пятничного намаза возле мечети Аль-Акса начались волнения, которые затем перекинулись и на другие районы Западного берега реки Иордан.
"В настоящий момент ситуация взята под контроль. Утром полицейские подразделения на Храмовой горе пресекли широкомасштабные беспорядки. Протестующие бросали камни в полицейских, которым пришлось в ответ применить несмертоносное оружие", — сказал официальный представитель полиции Израиля Мики Розенфельд.
По данным палестинского Красного Полумесяца, 20 палестинцев пострадали на территории мечети Аль-Акса, еще 14 — на Западном берегу.
Накануне израильский кабинет министров по вопросам безопасности единогласно принял инициативу Египта о взаимном прекращении огня с Палестиной без каких-либо условий. В организации ХАМАС, контролирующей сектор Газа, заверили, что будут соблюдать перемирие при аналогичных действиях со стороны Тель-Авива.
Режим прекращения огня вступил в силу в 02:00 в ночь на пятницу. Как заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Генассамблеи, Москва хотела бы, чтобы договоренность между израильтянами и палестинцами была долгосрочной.
Молодой человек на месте разрушенных в результате бомбардировки зданий в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
08:00
Палестино-израильский конфликт пришел на Запад

Обострение конфликта

Ситуация на границе Израиля и анклава резко обострилась в начале мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения нескольких палестинских семей из района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме, переросли в военные действия.
С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили 4340 ракет, около 640 упали внутри анклава. Система ПРО "Железный купол" перехватила примерно 90 процентов ракет. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 243, в том числе 66 детей и 39 женщин. Ранения получили около 1,9 тысячи человек.
Владимир Путин поручил эвакуировать из сектора Газа россиян и граждан стран СНГ, которые хотят покинуть регион.
Без каких-либо условий: перемирие между Израилем и Палестиной
© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанк

Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа вступил в силу в ночь на 21 мая.

Палестинцы радуются прекращению огня на улице в секторе Газа
1 из 15

Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа вступил в силу в ночь на 21 мая.

© РИА Новости / Ахмед Закот
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Mohammed Salem

Все палестинские группировки получили сообщение от египетской стороны о том, что перемирие наступает в 02.00.

Палестинцы обнимаются после возвращения в свои разрушенные дома в Бейт-Хануне на севере сектора Газа
2 из 15

Все палестинские группировки получили сообщение от египетской стороны о том, что перемирие наступает в 02.00.

© REUTERS / Mohammed Salem
© REUTERS / Suhaib Salem

ХАМАС будет соблюдать режим прекращения огня, если его станет придерживаться и Израиль, заявил советник главы политбюро движения.

Палестинцы проезжают мимо здания, разрушенного в результате бомбардировки в секторе Газа, после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
3 из 15

ХАМАС будет соблюдать режим прекращения огня, если его станет придерживаться и Израиль, заявил советник главы политбюро движения.

© REUTERS / Suhaib Salem
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa

Москва приветствовала прекращение огня. "С первых минут кризиса — он продлился 10 дней — российская дипломатия включилась в энергичную работу с целью скорейшей остановки военных действий", — отметили в МИД.

Палестинцы возвращаются в свой разрушенный дом после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
4 из 15

Москва приветствовала прекращение огня. "С первых минут кризиса — он продлился 10 дней — российская дипломатия включилась в энергичную работу с целью скорейшей остановки военных действий", — отметили в МИД.

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанк

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров находился на связи с ключевыми региональными партнерами.

Палестинцы радуются прекращению огня на улице в секторе Газа
5 из 15

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров находился на связи с ключевыми региональными партнерами.

© РИА Новости / Ахмед Закот
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© AFP 2021 / Mahmud Hams

Для урегулирования кризиса был активно задействован квартет международных посредников по ближневосточному урегулированию.

Разрушенная израильским авиаударом башня Аль-Джалаа в Газе
6 из 15

Для урегулирования кризиса был активно задействован квартет международных посредников по ближневосточному урегулированию.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
© REUTERS / Mohammed Salem

Важный вклад в прекращение войны внесла Организация Объединенных Наций.

Палестинцы вернулись в свой разрушенный дом после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
7 из 15

Важный вклад в прекращение войны внесла Организация Объединенных Наций.

© REUTERS / Mohammed Salem
© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанк

И, конечно, нельзя не отметить посредническую миссию руководства Египта.

Палестинцы радуются прекращению огня на улице в секторе Газа
8 из 15

И, конечно, нельзя не отметить посредническую миссию руководства Египта.

© РИА Новости / Ахмед Закот
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Suhaib Salem

Израильская армия и действующие в Газе группировки обменивались ударами с 10 мая.

Палестинец проходит мимо разрушенных в результате бомбардировки зданий в секторе Газа, после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
9 из 15

Израильская армия и действующие в Газе группировки обменивались ударами с 10 мая.

© REUTERS / Suhaib Salem
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa

Из сектора Газа по территории Израиля было выпущено 4340 ракет, почти 640 упали внутри анклава.

Палестинский мальчик возвращается домой после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
10 из 15

Из сектора Газа по территории Израиля было выпущено 4340 ракет, почти 640 упали внутри анклава.

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
© REUTERS / Mohammed Salem

В Израиле погибли 12 человек. Число палестинцев, ставших жертвами израильских авиаударов, превысило 240.

Палестинцы вернулись в свой разрушенный дом после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
11 из 15

В Израиле погибли 12 человек. Число палестинцев, ставших жертвами израильских авиаударов, превысило 240.

© REUTERS / Mohammed Salem
© AFP 2021 / Mahmud Hams

Семья возвращается в Газу после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Палестинская семья возвращается домой в городе Газа после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
12 из 15

Семья возвращается в Газу после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
© REUTERS / Suhaib Salem

Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились своих жилищ из-за авиаударов.

Палестинец с ребенком проходит мимо разрушенных в результате бомбардировки зданий в секторе Газа, после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
13 из 15

Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились своих жилищ из-за авиаударов.

© REUTERS / Suhaib Salem
© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанк

Палестинцы радуются прекращению огня.

Палестинцы радуются прекращению огня на улице в секторе Газа
14 из 15

Палестинцы радуются прекращению огня.

© РИА Новости / Ахмед Закот
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Mohammed Salem

Палестинец, вернувший в разрушенный дом после объявления о прекращении огня.

Палестинец, вернувший в свой разрушенный дом, после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
15 из 15

Палестинец, вернувший в разрушенный дом после объявления о прекращении огня.

© REUTERS / Mohammed Salem
1 из 15

Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа вступил в силу в ночь на 21 мая.

© РИА Новости / Ахмед Закот
Перейти в фотобанк
2 из 15

Все палестинские группировки получили сообщение от египетской стороны о том, что перемирие наступает в 02.00.

© REUTERS / Mohammed Salem
3 из 15

ХАМАС будет соблюдать режим прекращения огня, если его станет придерживаться и Израиль, заявил советник главы политбюро движения.

© REUTERS / Suhaib Salem
4 из 15

Москва приветствовала прекращение огня. "С первых минут кризиса — он продлился 10 дней — российская дипломатия включилась в энергичную работу с целью скорейшей остановки военных действий", — отметили в МИД.

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
5 из 15

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров находился на связи с ключевыми региональными партнерами.

© РИА Новости / Ахмед Закот
Перейти в фотобанк
6 из 15

Для урегулирования кризиса был активно задействован квартет международных посредников по ближневосточному урегулированию.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
7 из 15

Важный вклад в прекращение войны внесла Организация Объединенных Наций.

© REUTERS / Mohammed Salem
8 из 15

И, конечно, нельзя не отметить посредническую миссию руководства Египта.

© РИА Новости / Ахмед Закот
Перейти в фотобанк
9 из 15

Израильская армия и действующие в Газе группировки обменивались ударами с 10 мая.

© REUTERS / Suhaib Salem
10 из 15

Из сектора Газа по территории Израиля было выпущено 4340 ракет, почти 640 упали внутри анклава.

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
11 из 15

В Израиле погибли 12 человек. Число палестинцев, ставших жертвами израильских авиаударов, превысило 240.

© REUTERS / Mohammed Salem
12 из 15

Семья возвращается в Газу после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
13 из 15

Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились своих жилищ из-за авиаударов.

© REUTERS / Suhaib Salem
14 из 15

Палестинцы радуются прекращению огня.

© РИА Новости / Ахмед Закот
Перейти в фотобанк
15 из 15

Палестинец, вернувший в разрушенный дом после объявления о прекращении огня.

© REUTERS / Mohammed Salem
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуИерусалимВ мире
 
 
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