https://ria.ru/20210521/gruppa-1733146203.html

Григорьев-Апполонов ответил на слухи о распаде "Иванушек International"

Григорьев-Апполонов ответил на слухи о распаде "Иванушек International" - РИА Новости, 21.05.2021

Григорьев-Апполонов ответил на слухи о распаде "Иванушек International"

Певец Андрей Григорьев-Апполонов в интервью изданию Teleprogramma.pro ответил на слухи о том, что группа "Иванушки International" вот-вот распадется из-за... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T13:09

2021-05-21T13:09

2021-05-21T13:09

шоу "маска"

иванушки international

юсиф эйвазов

игорь матвиенко

шоубиз

шоу-бизнес

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156241/71/1562417111_0:0:2938:1653_1920x0_80_0_0_4a6b6daabe45d5aa2b15d61bcc688266.jpg

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Певец Андрей Григорьев-Апполонов в интервью изданию Teleprogramma.pro ответил на слухи о том, что группа "Иванушки International" вот-вот распадется из-за возможного ухода Кирилла Туриченко.Ранее такое предположение высказала продюсер Олеся Сазыкина. По ее словам, Туриченко, который стал очень популярен после участия в шоу "Маска", в скором времени может покинуть легендарный коллектив, и этим обеспокоен продюсер "Иванушек" Игорь Матвиенко.Григорьев-Апполонов опроверг эту информацию и заявил, что группа продолжит свое существование на радость поклонникам.Что касается Кирилла Туриченко, который в течение восьми лет выступает в "Иванушках International", Андрей рад тому, что его коллега наконец-то получил признание.Он также подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что Туриченко, выступавший в "Маске" в костюме Носорога, вместе оперным певцом Юсифом Эйвазовым (Ламой) готовят совместный концерт.В целом же исполнитель уверен: чем больше выходит хороших песен, тем лучше, поскольку они дарят зрителям положительные эмоции.

https://ria.ru/20210511/maska-1731751958.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу "маска", иванушки international, юсиф эйвазов, игорь матвиенко, шоу-бизнес, знаменитости