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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210521/gruppa-1733146203.html
Григорьев-Апполонов ответил на слухи о распаде "Иванушек International"
Григорьев-Апполонов ответил на слухи о распаде "Иванушек International" - РИА Новости, 21.05.2021
Григорьев-Апполонов ответил на слухи о распаде "Иванушек International"
Певец Андрей Григорьев-Апполонов в интервью изданию Teleprogramma.pro ответил на слухи о том, что группа "Иванушки International" вот-вот распадется из-за... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T13:09
2021-05-21T13:09
шоу "маска"
иванушки international
юсиф эйвазов
игорь матвиенко
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Певец Андрей Григорьев-Апполонов в интервью изданию Teleprogramma.pro ответил на слухи о том, что группа "Иванушки International" вот-вот распадется из-за возможного ухода Кирилла Туриченко.Ранее такое предположение высказала продюсер Олеся Сазыкина. По ее словам, Туриченко, который стал очень популярен после участия в шоу "Маска", в скором времени может покинуть легендарный коллектив, и этим обеспокоен продюсер "Иванушек" Игорь Матвиенко.Григорьев-Апполонов опроверг эту информацию и заявил, что группа продолжит свое существование на радость поклонникам.Что касается Кирилла Туриченко, который в течение восьми лет выступает в "Иванушках International", Андрей рад тому, что его коллега наконец-то получил признание.Он также подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что Туриченко, выступавший в "Маске" в костюме Носорога, вместе оперным певцом Юсифом Эйвазовым (Ламой) готовят совместный концерт.В целом же исполнитель уверен: чем больше выходит хороших песен, тем лучше, поскольку они дарят зрителям положительные эмоции.
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шоу "маска", иванушки international, юсиф эйвазов, игорь матвиенко, шоу-бизнес, знаменитости

Григорьев-Апполонов ответил на слухи о распаде "Иванушек International"

13:09 21.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк Андрей Григорьев-Апполонов
Андрей Григорьев-Апполонов - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Певец Андрей Григорьев-Апполонов в интервью изданию Teleprogramma.pro ответил на слухи о том, что группа "Иванушки International" вот-вот распадется из-за возможного ухода Кирилла Туриченко.
Ранее такое предположение высказала продюсер Олеся Сазыкина. По ее словам, Туриченко, который стал очень популярен после участия в шоу "Маска", в скором времени может покинуть легендарный коллектив, и этим обеспокоен продюсер "Иванушек" Игорь Матвиенко.
Григорьев-Апполонов опроверг эту информацию и заявил, что группа продолжит свое существование на радость поклонникам.

"В коллективе, продюсерском центре Игоря Матвиенко и группе "Иванушки" приветствуется любая творческая деятельность, которая не вредит гастрольному графику музыкальной команды. Я с удовольствием веду любые мероприятия, будь то "Премия года" или чей-то день рождения. У Кирилла Андреева вышло два сольных альбома. Он выступает, когда его приглашают спеть сольно", — рассказал артист.

Что касается Кирилла Туриченко, который в течение восьми лет выступает в "Иванушках International", Андрей рад тому, что его коллега наконец-то получил признание.
"Как он сам себя называл: "Третий из "Иванушек". Наконец-то его признали благодаря проекту "Маска". Публика увидела и запомнила. Я очень рад за Кирилла", — сказал Григорьев-Апполонов.
Он также подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что Туриченко, выступавший в "Маске" в костюме Носорога, вместе оперным певцом Юсифом Эйвазовым (Ламой) готовят совместный концерт.
В целом же исполнитель уверен: чем больше выходит хороших песен, тем лучше, поскольку они дарят зрителям положительные эмоции.
"Бурные аплодисменты. "Иванушки" — Дунканы Маклауды", — добавил он.
Кадр из видео в Instagram-аккаунте Юсифа Эйвазова - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 14:33Шоубиз
Лама и Носорог решили не расставаться после шоу "Маска"
 
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