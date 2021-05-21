Григорьев-Апполонов ответил на слухи о распаде "Иванушек International"
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Певец Андрей Григорьев-Апполонов в интервью изданию Teleprogramma.pro ответил на слухи о том, что группа "Иванушки International" вот-вот распадется из-за возможного ухода Кирилла Туриченко.
Ранее такое предположение высказала продюсер Олеся Сазыкина. По ее словам, Туриченко, который стал очень популярен после участия в шоу "Маска", в скором времени может покинуть легендарный коллектив, и этим обеспокоен продюсер "Иванушек" Игорь Матвиенко.
Григорьев-Апполонов опроверг эту информацию и заявил, что группа продолжит свое существование на радость поклонникам.
"В коллективе, продюсерском центре Игоря Матвиенко и группе "Иванушки" приветствуется любая творческая деятельность, которая не вредит гастрольному графику музыкальной команды. Я с удовольствием веду любые мероприятия, будь то "Премия года" или чей-то день рождения. У Кирилла Андреева вышло два сольных альбома. Он выступает, когда его приглашают спеть сольно", — рассказал артист.
Что касается Кирилла Туриченко, который в течение восьми лет выступает в "Иванушках International", Андрей рад тому, что его коллега наконец-то получил признание.
"Как он сам себя называл: "Третий из "Иванушек". Наконец-то его признали благодаря проекту "Маска". Публика увидела и запомнила. Я очень рад за Кирилла", — сказал Григорьев-Апполонов.
Он также подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что Туриченко, выступавший в "Маске" в костюме Носорога, вместе оперным певцом Юсифом Эйвазовым (Ламой) готовят совместный концерт.
В целом же исполнитель уверен: чем больше выходит хороших песен, тем лучше, поскольку они дарят зрителям положительные эмоции.
"Бурные аплодисменты. "Иванушки" — Дунканы Маклауды", — добавил он.