https://ria.ru/20210419/turichenko-1728894850.html

Выбывший из "Маски" Носорог не смог сдержать слез

Выбывший из "Маски" Носорог не смог сдержать слез

В недавнем выпуске шоу "Маска" на телеканале НТВ по решению судей из проекта выбыл один из сильнейших участников проекта — Носорог, который все это время... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T13:35

2021-04-19T13:35

2021-04-19T13:35

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В недавнем выпуске шоу "Маска" на телеканале НТВ по решению судей из проекта выбыл один из сильнейших участников проекта — Носорог, который все это время удивлял мощными вокальными данными и артистизмом. Еще до того, как участнику пришлось снять маску, зал и судьи аплодировали ему стоя, чего, по словам членов жюри, ранее никогда в шоу не было. И хотя все судьи отгадали, что Носорогом был солист "Иванушек International" Кирилл Туриченко, расстаться с ним всем было непросто. А сам музыкант из-за такой поддержки даже не смог сдержать слез. После эмоциональной финальной речи исполнителя судьи заявили, что для него это только начало. К словам артиста присоединились и остальные члены жюри. "Ты — главное открытие двух сезонов "Маски", — отметил Тимур Родригез; "Кирюш, не упускай этот момент. Сейчас все только начинается", — обратился к музыканту Александр Ревва. Финал "Маски" все ближе. Из 14-ти участников в проекте осталось только пять артистов, которые скрываются под масками Зайца, Крокодила, Ламы, Неваляшки и Змеи.

https://ria.ru/20210413/gagarina-1728047506.html

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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, нтв (телеканал)