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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210419/turichenko-1728894850.html
Выбывший из "Маски" Носорог не смог сдержать слез
Выбывший из "Маски" Носорог не смог сдержать слез
В недавнем выпуске шоу "Маска" на телеканале НТВ по решению судей из проекта выбыл один из сильнейших участников проекта — Носорог, который все это время... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T13:35
2021-04-19T13:35
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В недавнем выпуске шоу "Маска" на телеканале НТВ по решению судей из проекта выбыл один из сильнейших участников проекта — Носорог, который все это время удивлял мощными вокальными данными и артистизмом. Еще до того, как участнику пришлось снять маску, зал и судьи аплодировали ему стоя, чего, по словам членов жюри, ранее никогда в шоу не было. И хотя все судьи отгадали, что Носорогом был солист "Иванушек International" Кирилл Туриченко, расстаться с ним всем было непросто. А сам музыкант из-за такой поддержки даже не смог сдержать слез. После эмоциональной финальной речи исполнителя судьи заявили, что для него это только начало. К словам артиста присоединились и остальные члены жюри. "Ты — главное открытие двух сезонов "Маски", — отметил Тимур Родригез; "Кирюш, не упускай этот момент. Сейчас все только начинается", — обратился к музыканту Александр Ревва. Финал "Маски" все ближе. Из 14-ти участников в проекте осталось только пять артистов, которые скрываются под масками Зайца, Крокодила, Ламы, Неваляшки и Змеи.
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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, нтв (телеканал)

Выбывший из "Маски" Носорог не смог сдержать слез

13:35 19.04.2021
 
© @НТВ/YouTubeКадр шоу "Маска"
Кадр шоу Маска - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© @НТВ/YouTube
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В недавнем выпуске шоу "Маска" на телеканале НТВ по решению судей из проекта выбыл один из сильнейших участников проекта — Носорог, который все это время удивлял мощными вокальными данными и артистизмом.
Еще до того, как участнику пришлось снять маску, зал и судьи аплодировали ему стоя, чего, по словам членов жюри, ранее никогда в шоу не было. И хотя все судьи отгадали, что Носорогом был солист "Иванушек International" Кирилл Туриченко, расстаться с ним всем было непросто. А сам музыкант из-за такой поддержки даже не смог сдержать слез.

"Я думал, что вылечу раньше, честно говоря. Для меня очень дорого, что здесь мне дали шанс проявить себя. И все это почувствовали. Мне этого очень не хватало", — обратился Туриченко к жюри и зрителям.

После эмоциональной финальной речи исполнителя судьи заявили, что для него это только начало.
"Ты какой-то невероятно трогательный и настоящий, — сказал Филипп Киркоров. — Что-то заканчивается, чтобы новое началось. Этот проект дал тебе невероятную возможность раскрыться. Я уверен, что миллионы сейчас ахнули у экранов, так как они такого Кирилла Туриченко не знали".
К словам артиста присоединились и остальные члены жюри. "Ты — главное открытие двух сезонов "Маски", — отметил Тимур Родригез; "Кирюш, не упускай этот момент. Сейчас все только начинается", — обратился к музыканту Александр Ревва.
Финал "Маски" все ближе. Из 14-ти участников в проекте осталось только пять артистов, которые скрываются под масками Зайца, Крокодила, Ламы, Неваляшки и Змеи.
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