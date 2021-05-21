Аэропорт Грозного будет носить имя Ахмата Кадырова
ГРОЗНЫЙ, 21 мая - РИА Новости. В Чечне завершилось голосование по выбору имени, которое будет носить грозненский аэропорт "Северный" - почти 90% участников проголосовали за имя Ахмата-Хаджи Кадырова, первого президента республики, сообщает пресс-служба Общественной палаты региона.
Старт конкурса по выбору имени был объявлен Общественной палатой 12 апреля текущего года, он проходил в четыре этапа и завершился 17 мая. Голосование проходило на сайте республиканской Общественной палаты, по телефону, смс-голосованием, а также проводился опрос общественного мнения.
Среди претендентов были участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Мовлид Висаитов, классик чеченской литературы Абузар Айдамиров, известный советский артист и танцор Махмуд Эсамбаев и др.
"89,6 % голосов жители республики отдали Ахмату Кадырову - первому президенту Чеченской Республики, Герою России, российскому чеченскому государственному, политическому и религиозному деятелю", - отметили в пресс-службе. Висаитов набрал 4,5% голосов, Айдамиров - 3,5%, Эсамбаев - 0,4%.
В общественной палате уточнили, что результаты голосования будут направлены в Общественную палату России и Правительство РФ "для официального закрепления имени аэропорта Грозного на законодательном уровне".
Ахмат-Хаджи Кадыров погиб в результате теракта во время парада 9 мая 2004 года на грозненском стадионе "Динамо". Его имя носят главный проспект Грозного, мечеть "Сердце Чечни", грозненский футбольный клуб, его родовое село, а так же главные улицы в районах и городах республики, множество парков, проспектов, школ и площадей, в том числе и за пределами республики. В Москве его именем названа улица в Южном Бутово, одна из улиц и мечеть в израильском селении Абу-Гош, а так же мост в Санкт-Петербурге.