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Аэропорт Грозного будет носить имя Ахмата Кадырова
Аэропорт Грозного будет носить имя Ахмата Кадырова - РИА Новости, 21.05.2021
Аэропорт Грозного будет носить имя Ахмата Кадырова
В Чечне завершилось голосование по выбору имени, которое будет носить грозненский аэропорт "Северный" - почти 90% участников проголосовали за имя Ахмата-Хаджи... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T14:15
2021-05-21T14:15
чеченская республика (чечня)
ахмат кадыров (политик)
грозный
общество
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ГРОЗНЫЙ, 21 мая - РИА Новости. В Чечне завершилось голосование по выбору имени, которое будет носить грозненский аэропорт "Северный" - почти 90% участников проголосовали за имя Ахмата-Хаджи Кадырова, первого президента республики, сообщает пресс-служба Общественной палаты региона.Старт конкурса по выбору имени был объявлен Общественной палатой 12 апреля текущего года, он проходил в четыре этапа и завершился 17 мая. Голосование проходило на сайте республиканской Общественной палаты, по телефону, смс-голосованием, а также проводился опрос общественного мнения.Среди претендентов были участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Мовлид Висаитов, классик чеченской литературы Абузар Айдамиров, известный советский артист и танцор Махмуд Эсамбаев и др."89,6 % голосов жители республики отдали Ахмату Кадырову - первому президенту Чеченской Республики, Герою России, российскому чеченскому государственному, политическому и религиозному деятелю", - отметили в пресс-службе. Висаитов набрал 4,5% голосов, Айдамиров - 3,5%, Эсамбаев - 0,4%.В общественной палате уточнили, что результаты голосования будут направлены в Общественную палату России и Правительство РФ "для официального закрепления имени аэропорта Грозного на законодательном уровне".Ахмат-Хаджи Кадыров погиб в результате теракта во время парада 9 мая 2004 года на грозненском стадионе "Динамо". Его имя носят главный проспект Грозного, мечеть "Сердце Чечни", грозненский футбольный клуб, его родовое село, а так же главные улицы в районах и городах республики, множество парков, проспектов, школ и площадей, в том числе и за пределами республики. В Москве его именем названа улица в Южном Бутово, одна из улиц и мечеть в израильском селении Абу-Гош, а так же мост в Санкт-Петербурге.
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чеченская республика (чечня), ахмат кадыров (политик), грозный, общество

Аэропорт Грозного будет носить имя Ахмата Кадырова

14:15 21.05.2021
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкАэропорт "Северный" в Грозном
Аэропорт Северный в Грозном - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 21 мая - РИА Новости. В Чечне завершилось голосование по выбору имени, которое будет носить грозненский аэропорт "Северный" - почти 90% участников проголосовали за имя Ахмата-Хаджи Кадырова, первого президента республики, сообщает пресс-служба Общественной палаты региона.
Старт конкурса по выбору имени был объявлен Общественной палатой 12 апреля текущего года, он проходил в четыре этапа и завершился 17 мая. Голосование проходило на сайте республиканской Общественной палаты, по телефону, смс-голосованием, а также проводился опрос общественного мнения.
Среди претендентов были участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Мовлид Висаитов, классик чеченской литературы Абузар Айдамиров, известный советский артист и танцор Махмуд Эсамбаев и др.
"89,6 % голосов жители республики отдали Ахмату Кадырову - первому президенту Чеченской Республики, Герою России, российскому чеченскому государственному, политическому и религиозному деятелю", - отметили в пресс-службе. Висаитов набрал 4,5% голосов, Айдамиров - 3,5%, Эсамбаев - 0,4%.
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В общественной палате уточнили, что результаты голосования будут направлены в Общественную палату России и Правительство РФ "для официального закрепления имени аэропорта Грозного на законодательном уровне".
Ахмат-Хаджи Кадыров погиб в результате теракта во время парада 9 мая 2004 года на грозненском стадионе "Динамо". Его имя носят главный проспект Грозного, мечеть "Сердце Чечни", грозненский футбольный клуб, его родовое село, а так же главные улицы в районах и городах республики, множество парков, проспектов, школ и площадей, в том числе и за пределами республики. В Москве его именем названа улица в Южном Бутово, одна из улиц и мечеть в израильском селении Абу-Гош, а так же мост в Санкт-Петербурге.
 
Чеченская республика (Чечня)Ахмат Кадыров (политик)ГрозныйОбщество
 
 
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