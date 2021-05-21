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Европа пожертвует сто миллионов доз вакцин от COVID-19 бедным странам
Европа пожертвует сто миллионов доз вакцин от COVID-19 бедным странам - РИА Новости, 21.05.2021
Европа пожертвует сто миллионов доз вакцин от COVID-19 бедным странам
ЕС до конца 2021 года намерен пожертвовать беднейшим странам по меньшей мере 100 миллионов доз вакцин против коронавируса, сообщила глава Еврокомиссии Урсула... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T13:46
2021-05-21T13:46
2021-05-21T13:46
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вакцины
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БРЮССЕЛЬ, 21 мая – РИА Новости. ЕС до конца 2021 года намерен пожертвовать беднейшим странам по меньшей мере 100 миллионов доз вакцин против коронавируса, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении перед началом Глобального саммита в области здравоохранения в Риме в рамках G20.
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коронавирус covid-19, вакцины, урсула фон дер ляйен, здоровье - общество, еврокомиссия, большая двадцатка, европа, в мире