https://ria.ru/20210521/evropa-1733292821.html

Европа пожертвует сто миллионов доз вакцин от COVID-19 бедным странам

Европа пожертвует сто миллионов доз вакцин от COVID-19 бедным странам - РИА Новости, 21.05.2021

Европа пожертвует сто миллионов доз вакцин от COVID-19 бедным странам

ЕС до конца 2021 года намерен пожертвовать беднейшим странам по меньшей мере 100 миллионов доз вакцин против коронавируса, сообщила глава Еврокомиссии Урсула... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T13:46

2021-05-21T13:46

2021-05-21T13:46

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

вакцины

урсула фон дер ляйен

здоровье - общество

еврокомиссия

большая двадцатка

европа

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 21 мая – РИА Новости. ЕС до конца 2021 года намерен пожертвовать беднейшим странам по меньшей мере 100 миллионов доз вакцин против коронавируса, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении перед началом Глобального саммита в области здравоохранения в Риме в рамках G20.

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коронавирус covid-19, вакцины, урсула фон дер ляйен, здоровье - общество, еврокомиссия, большая двадцатка, европа, в мире