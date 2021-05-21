Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210521/evropa-1733292821.html
Европа пожертвует сто миллионов доз вакцин от COVID-19 бедным странам
Европа пожертвует сто миллионов доз вакцин от COVID-19 бедным странам - РИА Новости, 21.05.2021
Европа пожертвует сто миллионов доз вакцин от COVID-19 бедным странам
ЕС до конца 2021 года намерен пожертвовать беднейшим странам по меньшей мере 100 миллионов доз вакцин против коронавируса, сообщила глава Еврокомиссии Урсула... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T13:46
2021-05-21T13:46
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
вакцины
урсула фон дер ляйен
здоровье - общество
еврокомиссия
большая двадцатка
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590269760_219:134:2966:1679_1920x0_80_0_0_c44377e5495fac7a3a6fe307c4212d21.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 мая – РИА Новости. ЕС до конца 2021 года намерен пожертвовать беднейшим странам по меньшей мере 100 миллионов доз вакцин против коронавируса, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении перед началом Глобального саммита в области здравоохранения в Риме в рамках G20.
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590269760_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f440c175a2be90765416465c4380fdeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, вакцины, урсула фон дер ляйен, здоровье - общество, еврокомиссия, большая двадцатка, европа, в мире

Европа пожертвует сто миллионов доз вакцин от COVID-19 бедным странам

13:46 21.05.2021
 
© AP Photo / Ariel SchalitФлаконы с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech
Флаконы с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© AP Photo / Ariel Schalit
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 21 мая – РИА Новости. ЕС до конца 2021 года намерен пожертвовать беднейшим странам по меньшей мере 100 миллионов доз вакцин против коронавируса, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении перед началом Глобального саммита в области здравоохранения в Риме в рамках G20.
"ЕС нацелен пожертвовать до конца 2021 года по меньшей мере сто миллионов доз для стран со средним и низким уровнем доходов", - сказала она.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ВакциныУрсула фон дер ЛяйенЗдоровье - ОбществоЕврокомиссияБольшая двадцаткаЕвропаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34США сняли ограничения на дальность полета южнокорейских ракет
02:21На Украине заявили о циничном отношении Европы к обидам Зеленского
02:19В Перу разбился полицейский вертолет
02:17Юрист рассказал дачникам о запрете на петрушку
02:11Байден прокомментировал слова Обамы об НЛО
02:11Россиянам назвали главное правило должника
01:43Посольство отвергло обвинения Колумбии в разжигании насилия со стороны РФ
01:39Байден назвал условия встречи с Ким Чен Ыном
01:31Байден назвал "единственное" решение ближневосточной проблемы
01:16Эксперт рассказал, как вас могут выследить через сайт знакомств
01:15Названа опасность горячего душа
01:12При пожаре в частном доме в Удмуртии погибли шесть человек
00:48Стоимость биткоина опустилась до 34,4 тысячи долларов
00:45Блинкен пообещал Аббасу гумпомощь для сектора Газа
00:12Космонавты, которые сыграют на МКС в фильме "Вызов", прочли сценарий
00:08В Роттердаме пройдет финал "Евровидения"
23:56Производство "Боржоми" в Грузии не работает четвертый день
23:55Захарова рассказала о теме Украины в диалоге с США
23:46Индия попросила соцсети удалить контент об индийском штамме коронавируса
23:27СМИ сообщили о самоубийстве главаря "Боко Харам"*
Лента новостейМолния