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Россия введет пошлину в 10% на экспорт некоторых видов древесины

Россия введет пошлину в 10% на экспорт некоторых видов древесины - РИА Новости, 21.05.2021

Россия введет пошлину в 10% на экспорт некоторых видов древесины

Россия с 1 июля введет пошлину в десять процентов на экспорт некоторых видов грубообработанной древесины; тариф будет действовать до конца года, сообщила... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T08:52

2021-05-21T08:52

2021-05-21T10:26

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владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Россия с 1 июля введет пошлину в десять процентов на экспорт некоторых видов грубообработанной древесины; тариф будет действовать до конца года, сообщила пресс-служба кабмина.Для хвойных пород и дуба ставка пошлины составит десять процентов, но не менее 13 и 15 евро за кубометр соответственно, на бук и ясень — те же десять процентов, но не менее 50 евро за кубометр. На вывоз первого вида ограничений раньше не было, для второго прежде устанавливали отметку в десять и 12 евро за кубометр.Определять степень обработки будут по отсечке по уровню влажности.Отмечается, что пошлины позволят ограничить вывоз древесины под видом пиломатериалов, сдержать рост цен на нее, а также переориентировать бизнес на производство продукции с высокой добавленной стоимостью."Одновременно правительство прорабатывает более широкие ограничения на вывоз леса", — говорится в сообщении.В сентябре прошлого года президент Владимир Путин поручил кабмину с 1 января 2022-го ввести полный запрет на экспорт необработанной древесины. Власти также обсуждают масштабную реформу системы лесоустройства.

https://ria.ru/20210513/pravitelstvo-1732074275.html

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дальний восток, юрий трутнев, владимир путин, россия, экономика