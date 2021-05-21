Илон Маск выступил за усиление диалога между США и Россией
16:28 21.05.2021 (обновлено: 16:29 21.05.2021)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИлон Маск во время выступления в рамках трехдневного просветительского марафона общества "Новое Знание" в Москве
Во время выступления на российском марафоне "Новое знание" бизнесмена спросили, почему он решил принять участие в мероприятии.
"Господин (пресс-секретарь президента Дмитрий. — Прим. ред.) Песков предложил мне это сделать. Мне кажется это замечательно, мы налаживаем контакты", — ответил Маск.
Он также анонсировал скорое появление Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ. По его словам, это "потрясающе".
Маск заявил, что рассматривает Россию для возможного размещения завода по производству электромобилей.
"У нас есть завод в Шанхае <...>. Мы хотим, что у нас были заводы в других частях мира", — пояснил он.
Как отметил Дмитрий Песков, во время выступления Маска не затрагивали политический вопросы, однако это "не помешало взаимной симпатии".
"И, может быть, на этот прочный фундамент взаимной симпатии ученых, технологов, студентов, визионеров <...> — все это может стать фундаментом для нормализации межгосударственных отношений", — считает пресс-секретарь.
Он также отметил, что российские и американские дипломаты активно работают для нормализации двусторонних отношений, за последние дни есть определенные наработки. Песков также выразил надежду, что Владимир Путин однажды пообщается с Маском, хотя пока какой-то конкретной подготовки к встрече не ведется.
Марафон "Новое знание" стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает такие направления, как знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров.