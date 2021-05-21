Минобороны обвинило Чехию в принижении роли Красной Армии
00:30 21.05.2021 (обновлено: 07:41 21.05.2021)
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. В сегодняшней Чехии активно пытаются умалить решающую роль Красной Армии в освобождении этой страны от гитлеровских захватчиков, заявили в Минобороны России.
На сайте ведомства открыт новый раздел, где в рамках проекта "Без срока давности" опубликованы рассекреченные архивные документы, посвященные Пражской наступательной операции. Цель публикации – борьба с попытками фальсификации истории.
"В ходе работ по реконструкции памятников, мемориальных и музейных комплексов, посвященных мужеству и героизму военнослужащих Красной Армии, погибших при освобождении территории страны, происходит замена скульптур и экспонатов, убираются элементы с символикой, намеренно скрываются и размываются упоминания о решающей роли Красной Армии", - отметили в ведомстве.
На расположенных в Чехии памятниках, мемориалах и надгробиях в ходе реконструкции отдельно расположенные символы-навершия в форме пятиконечных звезд заменяют на звезды в цвет камня на поверхности объекта, а затем вместо них устанавливают на лавровые венцы. Историческая надпись со словами благодарности в адрес Красной Армии заменяется на подпись "Жертвам войны".
В российском военном ведомстве отмечают системный и деструктивный подход в работе с музейными комплексами и их экспозициями. "Примером этому стала замена скульптур и экспонатов, подчеркивающих решающую роль Красной Армии в освобождении Европы и Чехии от нацизма, в Национальном мемориале на Виткове в Праге", - указывают в Минобороны
В мультимедийном разделе на сайте ведомства опубликованы фотографии Национального музея в городе Праге (при Национальном мемориале на Виткове), изображающие Зал Красной Армии и его экспонаты. Находящиеся у мемориального комплекса скульптуры, посвященные красноармейцам, в рамках "реконструкции" были демонтированы. Значительно изменился и сам зал: советскую символику задрапировали; многие исторические экспонаты убрали (к примеру, перенесли в запасники музея капсулу с землей с мест самых ожесточенных боев Сталинградской битвы – с Мамаева кургана); кенотаф в центре зала переместили, а на новом месте развернули Гербом Советского Союза к стене.
В разделе также опубликован полный текст Соглашения между правительствами России и Чешской Республики о взаимном содержании военных захоронений, вступившего в силу 11 августа 1999 года. Этот документ обязывает стороны поддерживать в хорошем состоянии братские могилы и расположенные на их территориях мемориалы. Он также призывает стороны бережно относиться к исторической памяти, а в случае спорных вопросов обязывает решать их совместно путем переговоров.
В России с целью сохранения исторической памяти о трагедии мирного населения СССР — жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны — запущен проект "Без срока давности". В 2020 году в рамках проекта были изданы 23 тома архивных документов о преступлениях нацистов против населения СССР, на местах захоронения мирных жителей прошли полевые работы с передачей результатов в следственные органы, в рамках просветительского направления проекта организованы презентации и проектные школы для молодых историков и поисковиков.
В 2020 году проект получил национальную премию "Победа" в номинации "Научный проект". РИА Новости в рамках проекта опубликовало целую серию материалов о преступлениях нацистов против мирных граждан, основанных на рассекреченных архивных документах.
На прошлой неделе российское правительство утвердило перечень недружественных стран, куда вошли США и Чехия. Теперь на них будут распространяться положения указа президента от 23 апреля 2021 года № 243 "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств". Документ предусматривает ограничения в отношении работы дипломатических учреждений стран — фигурантов списка на территории России.