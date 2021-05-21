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Борис Джонсон обеспокоился поведением Би-би-си
Борис Джонсон обеспокоился поведением Би-би-си - РИА Новости, 21.05.2021
Борис Джонсон обеспокоился поведением Би-би-си
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обеспокоен выводами независимого расследования касательно интервью 1995 года с принцессой Дианой и поведения... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T15:19
2021-05-21T15:19
2021-05-21T15:19
би-би-си
борис джонсон
в мире
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ЛОНДОН, 21 мая – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обеспокоен выводами независимого расследования касательно интервью 1995 года с принцессой Дианой и поведения телерадиокорпорации Би-би-си в последующие месяцы и годы.В конце прошлого года младший брат Дианы граф Чарльз Спенсер заявил, что журналист Би-би-си Мартин Башир, чтобы добиться интервью с его сестрой в 1995 году, представил ему банковские выписки, свидетельствующие о том, что двое высокопоставленных сотрудников Букингемского дворца из близкого окружения принцессы якобы наняты для слежки за Дианой. Выписки оказались поддельными. Би-би-си по итогам внутреннего расследования заключила, что Башир действовал не по злому умыслу, а "необдуманно". Бывший судья Верховного суда Джон Дайсон 20 мая опубликовал результаты расследования, в ходе которого он установил, что Башир добился интервью обманом, а Би-би-си покрывала его поступок."Разумеется, я обеспокоен выводами, содержащимися в докладе лорда Дайсона. Я только могу представить себе, что чувствуют члены королевской семьи, и очень надеюсь, что Би-би-си предпримет все возможные шаги для того, чтобы подобное больше никогда не повторялось", - сказал Джонсон журналистам в пятницу.Ранее с резким осуждением действий Башира и Би-би-си выступили сыновья Дианы принцы Уильям и Гарри. Уильям заявил, что отношения родителей после этого интервью очень испортились, и Диана стала еще больше испытывать страх. Гарри в свою очередь отметил, что действия безответственных журналистов в итоге стали причиной смерти его матери, и подчеркнул, что недобросовестная работа журналистов - не редкость и в наши дни.В интервью Баширу принцесса сделала ряд громких заявлений, в частности, сказав, что в ее браке с принцем Чарльзом было три человека. Диана подразумевала многолетнюю возлюбленную (ныне жену) наследника престола Камиллу Паркер-Боулз.
https://ria.ru/20210521/diana-1733223392.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210516/lgbt-1732547256.html
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би-би-си, борис джонсон, в мире
ЛОНДОН, 21 мая – РИА Новости, Мария Табак.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
обеспокоен выводами независимого расследования касательно интервью 1995 года с принцессой Дианой и поведения телерадиокорпорации Би-би-си
в последующие месяцы и годы.
В конце прошлого года младший брат Дианы граф Чарльз Спенсер заявил, что журналист Би-би-си Мартин Башир, чтобы добиться интервью с его сестрой в 1995 году, представил ему банковские выписки, свидетельствующие о том, что двое высокопоставленных сотрудников Букингемского дворца из близкого окружения принцессы якобы наняты для слежки за Дианой. Выписки оказались поддельными. Би-би-си по итогам внутреннего расследования заключила, что Башир действовал не по злому умыслу, а "необдуманно". Бывший судья Верховного суда Джон Дайсон 20 мая опубликовал результаты расследования, в ходе которого он установил, что Башир добился интервью обманом, а Би-би-си покрывала его поступок.
"Разумеется, я обеспокоен выводами, содержащимися в докладе лорда Дайсона. Я только могу представить себе, что чувствуют члены королевской семьи, и очень надеюсь, что Би-би-си предпримет все возможные шаги для того, чтобы подобное больше никогда не повторялось", - сказал Джонсон журналистам в пятницу.
Ранее с резким осуждением действий Башира и Би-би-си выступили сыновья Дианы принцы Уильям и Гарри. Уильям заявил, что отношения родителей после этого интервью очень испортились, и Диана стала еще больше испытывать страх. Гарри в свою очередь отметил, что действия безответственных журналистов в итоге стали причиной смерти его матери, и подчеркнул, что недобросовестная работа журналистов - не редкость и в наши дни.
В интервью Баширу принцесса сделала ряд громких заявлений, в частности, сказав, что в ее браке с принцем Чарльзом было три человека. Диана подразумевала многолетнюю возлюбленную (ныне жену) наследника престола Камиллу Паркер-Боулз.