https://ria.ru/20210521/bayden-1733180416.html

"Прекратите убивать!" За что Байдена хотят отлучить от церкви

"Прекратите убивать!" За что Байдена хотят отлучить от церкви - РИА Новости, 21.05.2021

"Прекратите убивать!" За что Байдена хотят отлучить от церкви

Противостояние Джо Байдена с американскими католиками достигло апогея. Президента хотят отлучить от церкви за поддержку абортов. Но среди самих верующих единого РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T08:00

2021-05-21T08:00

2021-05-21T07:53

религия и мировоззрение

нэнси пелоси

франциск (хорхе марио бергольо)

российская академия наук

джо байден

европа

ватикан

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733171962_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_19fc6f20eb548a81c2336e8c50d27543.jpg

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Олег Налисник. Противостояние Джо Байдена с американскими католиками достигло апогея. Президента хотят отлучить от церкви за поддержку абортов. Но среди самих верующих единого мнения по этому поводу нет. О том, как хозяин Белого дома стал причиной раскола, — в материале РИА Новости.Нераскаявшийся "святой"Теперь Байден не просто "славный католик Джо". Он — святой. По крайней мере, в глазах преданных сторонников. Их усилиями в интернет-магазинах даже появились иконы президента США. Одной рукой он благословляет паству, а другой указывает на объятое пламенем сердце с надписью: "Американская демократия".За основу взяли известный образ "Сердце Иисуса", встречающийся чуть ли не в каждом католическом храме. Перед такой иконой наверняка молится и сам глава государства. Лояльные СМИ постоянно подчеркивают его благочестие: мол, с раннего детства не пропускает ни одной воскресной мессы. Этим и объясняется его стремление "сделать Америку вновь единой" и позаботиться "о самых обездоленных". Словом — святой.Вот только единоверцы считают иначе. Пока президент отчитывался об успехах первых ста дней, американские кардиналы задумали отлучить его от церкви. Все дело в абортах. Согласно христианскому вероучению, это тяжкий грех, равный убийству. Причем виновны даже те, кто публично поддерживает данную медицинскую процедуру. А главный пиарщик тут, как ни странно, — Байден.Его уже однажды отлучали за это от причастия (что равносильно отлучению от церкви). Правда, ненадолго — политик получил индульгенцию, как только вырвался в лидеры предвыборной гонки. Все же куда лучше видеть в Овальном кабинете собрата по вере, пускай и заблудшего, нежели эксцентричного миллиардера, рассуждали католические священники. Глядишь, заняв ответственный пост, исправится.Однако после присяги на Библии 21 января покаяния не последовало. И это взбесило единоверцев: глава Конференции католических епископов Хосе Гомес в поздравлении с инаугурацией прямо заявил, что Байден предал евангельские ценности. "Наш новый президент пообещал проводить политику, которая будет способствовать моральному злу, угрожать жизни и достоинству человека, особенно в области абортов, контрацепции, брака и пола", — не скрывал возмущения кардинал.Январский скандал удалось замять только благодаря личному вмешательству папы римского. Байден спокойно посещал воскресные мессы, а католики молились за его здравие. Но перемирие продлилось недолго.Проклятие для демократовВесной американский сенат приступил к рассмотрению закона о расширении прав ЛГБТ-сообщества. Документ, невзирая на бурные протесты религиозной общественности, активно продвигает Белый дом. В случае принятия новеллы верующим запретят публично высказываться по вопросу брака.Словесные увещевания не помогли, и католическое духовенство взялось за санкции. Причем отлучить собираются не только Байдена, но и его ближайших последователей. Например, убежденную католичку Нэнси Пелоси, спикера палаты представителей. Именно благодаря ей скандальный закон успешно преодолел первую стадию обсуждений. Чему явно не рады единоверцы из церкви Святого Доминика в Пасифик Хайтс, где живет политик."У вас есть возможность влиять на общественное мнение. Помните всегда об этом, ведь однажды вам придется отчитываться перед Богом. Вы в состоянии прекратить убийства!" — обратился на днях с посланием архиепископ Сан-Франциско Сальваторе Кордилионе. Он не скрывает, что адресовал его прежде всего Пелоси.Это наверняка задело лидеров Демпартии за живое. Американские католики — одна из ценнейших электоральных групп, относящихся к категории колеблющихся. Со своими политическими предпочтениями они обычно определяются в самый последний момент: так было в 2016-м, когда благодаря их голосам победил Трамп. Спустя четыре года они помогли единоверцу Байдену. А теперь не за горами выборы в палату представителей (намечены на осень 2022-го).Правда, не все епископы выступили против. Некоторые, особо лояльные, примерили на себя роль адвокатов дьявола. Они назвали взбунтовавшихся единоверцев "яростными фанатиками" и призвали "прекратить ребячество". Но в ответ получили еще больше гнева. Особенно от латиноамериканских католиков."Это глубоко верующие люди, которые не особо доверяют американским кардиналам. Прежде всего из-за громких сексуальных скандалов. Они в основном за Байдена, но теперь и тут столкнулись с двуличием", — говорит католический аналитик Фрэнсис Майер.Разочаровала их не только поддержка абортов. Новый президент, несмотря на обещания, внезапно решил возобновить строительство стены на границе с Мексикой, чем сильно разочаровал самую быстрорастущую группу американских католиков. Церковная войнаВ неоднозначной ситуации оказался и Ватикан. Святой престол уже закидал письмами бунтующих кардиналов: призывает повременить с отлучением. Увещевания проигнорировали.Что, впрочем, довольно ожидаемо. Католицизм в США исповедует пятая часть населения, причем большинство относится к обеспеченному классу. Католиков в политике традиционно много — у них больше трети кресел в сенате. С этим "наместник Бога на Земле" не может не считаться. Даже когда американскую церковь сотрясают сексуальные скандалы, ее верхушке удается отделаться. В 2002-м журналисты опубликовали данные о многочисленных случаях педофилии. Так бостонский митрополит Бернард Лоу, вместо того чтобы лишиться кардинальского сана, получил высокий пост в Ватикане.Американцы же наиболее яростно критикуют нынешнего понтифика. Им не нравится его излишний либерализм в вопросах веры. В 2017-м архиепископ Сент-Луиса Раймунд Берк даже попытался свергнуть хозяина Святого престола, обвинив его в ереси. Однако Франциск выстоял."Внутри церкви давно продолжается гражданская война. А сейчас противостояние усилилось из-за спора между консервативной и либеральной паствой вокруг Байдена", — замечает Фрэнсис Майер.Проблема еще в том, что Ватикан отчаянно пытается наладить отношения с новой администрацией. С президентом Трампом папа Франциск открыто враждовал: однажды, например, усомнился в его принадлежности к христианству. В ответ политик назвал лидера католиков "бесчестным"."Новый президент довольно близок к папе Франциску. У них схожие либеральные взгляды. И поэтому понтифик его косвенно поддерживает. Даже если Байдена и отлучат, то максимум на региональном уровне", — подчеркивает руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН, религиовед Роман Лункин.Однако глава католической церкви все равно вынужден прислушаться к мнению многомиллионной американской паствы. И теперь ему придется выяснить, что важнее: Божие или "байденово".

https://ria.ru/20210505/khramy-1730756797.html

европа

ватикан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нэнси пелоси, франциск (хорхе марио бергольо), российская академия наук, джо байден, европа, ватикан, сша, в мире