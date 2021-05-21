https://ria.ru/20210521/bank-1733288881.html

Путин призвал создать в ЕАЭС банк климатических данных

Путин призвал создать в ЕАЭС банк климатических данных - РИА Новости, 21.05.2021

Путин призвал создать в ЕАЭС банк климатических данных

Президент России Владимир Путин призвал создать в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) банк климатических данных и цифровых инициатив, в том числе касающихся... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T13:33

2021-05-21T13:33

2021-05-21T13:33

евразийский экономический союз

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал создать в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) банк климатических данных и цифровых инициатив, в том числе касающихся углеродного следа."Предлагаем подумать над тем, чтобы сформировать в Союзе банк климатических данных и цифровых инициатив, в том числе касающихся учета углеродного следа. Пользоваться этим банком могли бы все компании наших стран-участников, работающие над проектами, нацеленными на улучшение экологической обстановки", - сказал он в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.Путин отметил, все страны ЕАЭС проявляют большой интерес к разработке и внедрению "зеленых" технологий, реализовывают собственные инновационные проекты в этой сфере."Но, конечно, нельзя допустить, чтобы эта тема использовалась как еще один инструмент каких-то ограничений", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20210422/sotrudnichestvo-1729490977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евразийский экономический союз, владимир путин, в мире