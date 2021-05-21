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Путин призвал создать в ЕАЭС банк климатических данных
Путин призвал создать в ЕАЭС банк климатических данных - РИА Новости, 21.05.2021
Путин призвал создать в ЕАЭС банк климатических данных
Президент России Владимир Путин призвал создать в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) банк климатических данных и цифровых инициатив, в том числе касающихся... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T13:33
2021-05-21T13:33
2021-05-21T13:33
евразийский экономический союз
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал создать в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) банк климатических данных и цифровых инициатив, в том числе касающихся углеродного следа."Предлагаем подумать над тем, чтобы сформировать в Союзе банк климатических данных и цифровых инициатив, в том числе касающихся учета углеродного следа. Пользоваться этим банком могли бы все компании наших стран-участников, работающие над проектами, нацеленными на улучшение экологической обстановки", - сказал он в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.Путин отметил, все страны ЕАЭС проявляют большой интерес к разработке и внедрению "зеленых" технологий, реализовывают собственные инновационные проекты в этой сфере."Но, конечно, нельзя допустить, чтобы эта тема использовалась как еще один инструмент каких-то ограничений", - подчеркнул он.
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евразийский экономический союз, владимир путин, в мире
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
призвал создать в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС
) банк климатических данных и цифровых инициатив, в том числе касающихся углеродного следа.
"Предлагаем подумать над тем, чтобы сформировать в Союзе банк климатических данных и цифровых инициатив, в том числе касающихся учета углеродного следа. Пользоваться этим банком могли бы все компании наших стран-участников, работающие над проектами, нацеленными на улучшение экологической обстановки", - сказал он в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.
Путин отметил, все страны ЕАЭС проявляют большой интерес к разработке и внедрению "зеленых" технологий, реализовывают собственные инновационные проекты в этой сфере.
"Но, конечно, нельзя допустить, чтобы эта тема использовалась как еще один инструмент каких-то ограничений", - подчеркнул он.