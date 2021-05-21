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Путин призвал создать в ЕАЭС банк климатических данных
Путин призвал создать в ЕАЭС банк климатических данных - РИА Новости, 21.05.2021
Путин призвал создать в ЕАЭС банк климатических данных
Президент России Владимир Путин призвал создать в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) банк климатических данных и цифровых инициатив, в том числе касающихся... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T13:33
2021-05-21T13:33
евразийский экономический союз
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал создать в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) банк климатических данных и цифровых инициатив, в том числе касающихся углеродного следа."Предлагаем подумать над тем, чтобы сформировать в Союзе банк климатических данных и цифровых инициатив, в том числе касающихся учета углеродного следа. Пользоваться этим банком могли бы все компании наших стран-участников, работающие над проектами, нацеленными на улучшение экологической обстановки", - сказал он в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.Путин отметил, все страны ЕАЭС проявляют большой интерес к разработке и внедрению "зеленых" технологий, реализовывают собственные инновационные проекты в этой сфере."Но, конечно, нельзя допустить, чтобы эта тема использовалась как еще один инструмент каких-то ограничений", - подчеркнул он.
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евразийский экономический союз, владимир путин, в мире

Путин призвал создать в ЕАЭС банк климатических данных

13:33 21.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал создать в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) банк климатических данных и цифровых инициатив, в том числе касающихся углеродного следа.
"Предлагаем подумать над тем, чтобы сформировать в Союзе банк климатических данных и цифровых инициатив, в том числе касающихся учета углеродного следа. Пользоваться этим банком могли бы все компании наших стран-участников, работающие над проектами, нацеленными на улучшение экологической обстановки", - сказал он в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.
Путин отметил, все страны ЕАЭС проявляют большой интерес к разработке и внедрению "зеленых" технологий, реализовывают собственные инновационные проекты в этой сфере.
"Но, конечно, нельзя допустить, чтобы эта тема использовалась как еще один инструмент каких-то ограничений", - подчеркнул он.
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