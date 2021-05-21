https://ria.ru/20210521/armiya-1733342313.html

Шойгу заявил о превосходстве стратегических ядерных сил российской армии

Шойгу заявил о превосходстве стратегических ядерных сил российской армии - РИА Новости, 21.05.2021

Шойгу заявил о превосходстве стратегических ядерных сил российской армии

Российские Вооруженные силы по доле современной техники в стратегических ядерных силах обошли самые сильные армии мира, рассказал министр обороны генерал армии... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T17:14

2021-05-21T17:14

2021-05-21T18:01

владимир путин

сергей шойгу

армия

безопасность

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российские Вооруженные силы по доле современной техники в стратегических ядерных силах обошли самые сильные армии мира, рассказал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в пятницу в рамках марафона "Новое знание".Этот показатель, по его словам, составляет 86%.Говоря обо всех остальных видах Вооруженных сил, министр отметил, что "там у нас практически везде, в целом по армии, уровень современности выше 70%". Эта цифра, как подчеркнул Шойгу, продолжает расти.Он также напомнил, что президент Владимир Путин пообещал сделать все, что в его силах, чтобы российская армия стала современной."Сделан, конечно, огромный рывок, и начался он, кстати сказать, по историческим меркам не так давно, когда пришло осознание, что необходимо принимать кардинальные меры, и была принята большая программа по реформе нашей армии", — заявил глава военного ведомства.Шойгу добавил, что мощь Вооруженных сил увеличивается за счет промышленности, которая встала "на достаточно надежные, основательные рельсы". Еще одним важным фактором он назвал плановый подход — в частности, по его словам, решен вопрос с контролем выделяемых на гособоронзаказ средств.Ранее министр обороны поставил задачу в 2021 году не сбавлять обороты по переоснащению армии и флота. Он также отметил, что нужно укреплять потенциал высокоточного оружия, а также своевременно и в полном объеме выполнять задания государственного оборонного заказа.Кроме того, Шойгу подчеркнул важность развития военной науки и внедрения новых способов применения войск.

https://radiosputnik.ria.ru/20210520/putin-1733178142.html

https://ria.ru/20210426/zelenskiy-1729939187.html

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владимир путин, сергей шойгу, армия, безопасность, россия, вооруженные силы рф