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Шойгу заявил о превосходстве стратегических ядерных сил российской армии
Шойгу заявил о превосходстве стратегических ядерных сил российской армии - РИА Новости, 21.05.2021
Шойгу заявил о превосходстве стратегических ядерных сил российской армии
Российские Вооруженные силы по доле современной техники в стратегических ядерных силах обошли самые сильные армии мира, рассказал министр обороны генерал армии... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T17:14
2021-05-21T17:14
2021-05-21T18:01
владимир путин
сергей шойгу
армия
безопасность
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российские Вооруженные силы по доле современной техники в стратегических ядерных силах обошли самые сильные армии мира, рассказал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в пятницу в рамках марафона "Новое знание".Этот показатель, по его словам, составляет 86%.Говоря обо всех остальных видах Вооруженных сил, министр отметил, что "там у нас практически везде, в целом по армии, уровень современности выше 70%". Эта цифра, как подчеркнул Шойгу, продолжает расти.Он также напомнил, что президент Владимир Путин пообещал сделать все, что в его силах, чтобы российская армия стала современной."Сделан, конечно, огромный рывок, и начался он, кстати сказать, по историческим меркам не так давно, когда пришло осознание, что необходимо принимать кардинальные меры, и была принята большая программа по реформе нашей армии", — заявил глава военного ведомства.Шойгу добавил, что мощь Вооруженных сил увеличивается за счет промышленности, которая встала "на достаточно надежные, основательные рельсы". Еще одним важным фактором он назвал плановый подход — в частности, по его словам, решен вопрос с контролем выделяемых на гособоронзаказ средств.Ранее министр обороны поставил задачу в 2021 году не сбавлять обороты по переоснащению армии и флота. Он также отметил, что нужно укреплять потенциал высокоточного оружия, а также своевременно и в полном объеме выполнять задания государственного оборонного заказа.Кроме того, Шойгу подчеркнул важность развития военной науки и внедрения новых способов применения войск.
https://radiosputnik.ria.ru/20210520/putin-1733178142.html
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РИА Новости
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владимир путин, сергей шойгу, армия, безопасность, россия, вооруженные силы рф
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости.
Российские Вооруженные силы по доле современной техники в стратегических ядерных силах обошли самые сильные армии мира, рассказал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу
в пятницу в рамках марафона "Новое знание".
Этот показатель, по его словам, составляет 86%.
Говоря обо всех остальных видах Вооруженных сил, министр отметил, что "там у нас практически везде, в целом по армии, уровень современности выше 70%". Эта цифра, как подчеркнул Шойгу, продолжает расти.
Он также напомнил, что президент Владимир Путин
пообещал сделать все, что в его силах, чтобы российская армия стала современной.
"Сделан, конечно, огромный рывок, и начался он, кстати сказать, по историческим меркам не так давно, когда пришло осознание, что необходимо принимать кардинальные меры, и была принята большая программа по реформе нашей армии", — заявил глава военного ведомства.
Шойгу добавил, что мощь Вооруженных сил увеличивается за счет промышленности, которая встала "на достаточно надежные, основательные рельсы". Еще одним важным фактором он назвал плановый подход — в частности, по его словам, решен вопрос с контролем выделяемых на гособоронзаказ средств.
Ранее министр обороны поставил задачу в 2021 году не сбавлять обороты по переоснащению армии и флота. Он также отметил, что нужно укреплять потенциал высокоточного оружия, а также своевременно и в полном объеме выполнять задания государственного оборонного заказа.
Кроме того, Шойгу подчеркнул важность развития военной науки и внедрения новых способов применения войск.