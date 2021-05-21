https://ria.ru/20210521/antarktida-1733233669.html

Полярник рассказал о работе в Антарктиде

Полярник рассказал о работе в Антарктиде - РИА Новости, 21.05.2021

Полярник рассказал о работе в Антарктиде

Флегматичность и способность к самоорганизации – главные качества полярников, а работа в условиях Антарктиды приучает к тому, чтобы рационально использовать... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T08:49

2021-05-21T08:49

2021-05-21T08:49

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росгеология

антарктида

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Флегматичность и способность к самоорганизации – главные качества полярников, а работа в условиях Антарктиды приучает к тому, чтобы рационально использовать скромно отводимое природой время хорошей погоды, не отвлекаясь на созерцание пингвинов и красот Белого континента, рассказал РИА Новости полярник, начальник Антарктической геофизической партии Полярной морской геологоразведочной экспедиции (Росгеология) Дмитрий ВоробьевДень полярника отмечается в России 21 мая. Он приурочен к дате начала работы в 1937 году советской дрейфующей станции "Северный полюс-1".Спокойно долежать"Лучшие полярники – флегматики, потому что антарктические экспедиции - это чудовищное однообразие впечатлений. По дороге в Антарктиду и обратно люди месяцами находятся на борту экспедиционного судна, где все прогулки возможны, в лучшем случае, от носа до кормы, а в плохую погоду на палубу выйти нельзя", - рассказал Воробьев.Он отметил, что коммуникаций у полярников с внешним миром почти нет - для участников экспедиции выход в интернет с борта судна невозможен. В этих условиях на первое место выходит самоорганизованность, способность человека найти себе занятие."Лучше всего ученым, которые так или иначе работают всю дорогу до Антарктиды и обратно", - сказал Воробьев.Он добавил, что антарктическое лето очень коротко и на работу геологам отведены один-два месяца."А дальше снова начинают тянуться дни в ожидании прихода судна, которое доставит участников экспедиции на родину. Антарктическая осень – это время сильных ветров и метелей, когда бывает по несколько дней не выйти из дома. Как шутят у нас, главное качество полярника - это "улеживаемость", - пояснил Воробьев.Первым деломКогда полярники прибывают в Антарктиду, то "не бегут сразу к пингвинам и не замирают от потрясения", признался геолог: первым делом они разгружают привезенное с собой."Первым делом бросаются разгружать вертолет, на котором прилетели. Разгрузка экспедиционных судов в Антарктиде происходит разными способами. Топливо скачивают по шлангам, тяжеловесные грузы кранами устанавливают на сани, которые подвозят к борту гусеничные тягачи, но люди, как правило, на станцию попадают на борту вертолета. Поэтому сначала его надо разгрузить", - сказал Воробьев.Он отметил, что часто при разгрузке вертолет продолжает крутить винты, чтобы не глушить двигатели из экономии времени и топлива."А потом приходит следующий вертолет - уже, допустим, с продуктами. И его тоже надо разгрузить и убрать продукты на склад. Первые дни после высадки обычно представляют из себя суету и беготню, по крайней мере у нас", - отметил полярник.Женщины не зимуют"В последние 10-15 лет все большее участие в антарктических экспедициях принимают женщины. На российских антарктических станциях они никогда не остаются на зимовку, но в сезонных исследованиях участвуют все больше и больше", - пояснил собеседник агентства.Воробьев также отметил, что немалое количество женщин входит в экипажи судов. Кроме того, женщины - это участницы научных программ, которые базируются на борту научно-экспедиционных судов, либо на зимовочных станциях, и логистические операторы."Как правило, это девушки очень ответственные, дисциплинированные и очень сильные, если не физически, то душевно. Не побоюсь этого слова применительно к женщинам, очень мужественные", - добавил он.

https://ria.ru/20210521/antarktida-1733231497.html

https://ria.ru/20201111/antarktida-1584158371.html

https://ria.ru/20210121/antarktida-1593980316.html

https://ria.ru/20210213/antarktida-1596972284.html

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