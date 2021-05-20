https://ria.ru/20210520/zvanie-1733156549.html

Путин поддержал идею присвоить 11 городам звание города трудовой доблести

Путин поддержал идею присвоить 11 городам звание города трудовой доблести - РИА Новости, 20.05.2021

Путин поддержал идею присвоить 11 городам звание города трудовой доблести

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак попросил президента РФ Владимира Путина поддержать инициативу партии о присвоении 11 городам звания Города... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T16:22

2021-05-20T16:22

2021-05-20T16:56

россия

российская академия наук

единая россия

андрей турчак

владимир путин

общество

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак попросил президента РФ Владимира Путина поддержать инициативу партии о присвоении 11 городам звания Города трудовой доблести, глава государства поддержал.Путин поблагодарил за предложение и отметил, что знает о проработке вопроса и с общественными организациями, и с людьми на местах, в регионах. "Поэтому так и будем действовать дальше", - сказал президент."Мы ("Едина Россия") провели масштабное голосование, которое определило 11 лидеров среди новых претендентов на почетное звание город трудовой доблести: это Красноярск, Северодвинск, Пенза, Киров, Коломна, Барнаул, Магадан, Тюмень, Рыбинск, Каменск-Уральск и Комсомольск-на-Амуре. Все эти города достойны почетного звания, это подтверждает не только огромная поддержка жителей, но и экспертные заключения РАН. Уважаемый Владимир Владимирович, просим вас вновь поддержать предложения о присвоении вышеперечисленным городам почетного звания по случаю 76-летия Великой Победы", - сказал Турчак на заседании Российского оргкомитета "Победа".Он отметил, что на это звание сейчас претендуют и другие города. В прошлом году число городов, удостоенных почетного звания, увеличилось с 11 до 20."Просим вас, Владимир Владимирович, рассмотреть возможность присвоения этого высокого звания еще нескольким городам в сентябре текущего года", - добавил он, отметив, что ЕР проведет голосование и определит новых претендентов."Займемся тем, чтобы реализовывать предложенную сегодня повестку дня. Это касается и присвоения почетных званий, это касается работы, связанной с заботой о ветеранах, это касается увековечивания памятников и наших мемориалов. Это работа, безусловно, будет продолжена", - отреагировал Путин. Глава Российской академии наук Александр Сергеев рассказал на заседании, как РАН проводила экспертизу заявок на присвоение городам этого почетного звания. Эксперты использовали такие определенные законом критерии, как количество наград, которые получили в годы Великой Отечественной войны предприятия того или иного города, количество знамен трудовой славы, полученных предприятиями, число тружеников этих городов, получивших государственные награды.По словам Сергеева, в 2021 году в РАН на экспертизу поступила 41 заявка на присвоение почетного звания "Город трудовой доблести". Из них были поддержаны кандидатуры вышеназванных городов, а также Чебоксар.Звание "Город трудовой доблести" присваивается городу Российской Федерации, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Согласно закону, ходатайство с приложенным к нему экспертным заключением Российской академии наук, подтверждающим наличие указанных оснований, рассматривается оргкомитетом "Победа".

https://ria.ru/20200706/1573949506.html

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россия, российская академия наук, единая россия, андрей турчак, владимир путин, общество