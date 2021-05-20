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Президент Исландии заявил, что насладился встречей с Лавровым
Президент Исландии заявил, что насладился встречей с Лавровым - РИА Новости, 20.05.2021
Президент Исландии заявил, что насладился встречей с Лавровым
Президент Исландии Гудни Йоханнессон сообщил, что встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым прошла хорошо. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T20:27
2021-05-20T20:27
2021-05-20T20:27
гудни йоханнессон
энтони блинкен
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент Исландии Гудни Йоханнессон сообщил, что встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым прошла хорошо."Насладился хорошей встречей с Сергеем Лавровым, обсуждая дела, связанные с Арктикой, очень важный акцент (был сделан – ред.) на устойчивом развитии, интересах коренного населения и сотрудничестве в рамках Арктического совета по установленным линиям. Мы также обсудили исландско-российские культурные отношения и исторические связи", - написал Йоханнессон в своем Twitter.Встреча с президентом Исландии завершает рабочий визит Лаврова в Рейкьявик.Ранее в четверг Лавров на полях сессии Арктического совета в Рейкьявике встретился с главами МИД Швеции, Норвегии, Канады, Финляндии, главой МИД и премьером Исландии, а также госсекретарем США Энтони Блинкеном. В начале встречи с президентом Исландии Лавров передал ему слова приветствия от российского лидера Владимира Путина.
https://radiosputnik.ria.ru/20210520/lavrov-1733151274.html
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гудни йоханнессон, энтони блинкен, арктический совет, мид швеции, владимир путин, финляндия, норвегия, сша