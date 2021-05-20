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Президент Исландии заявил, что насладился встречей с Лавровым

Президент Исландии заявил, что насладился встречей с Лавровым - РИА Новости, 20.05.2021

Президент Исландии заявил, что насладился встречей с Лавровым

Президент Исландии Гудни Йоханнессон сообщил, что встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым прошла хорошо. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T20:27

2021-05-20T20:27

2021-05-20T20:27

гудни йоханнессон

энтони блинкен

арктический совет

мид швеции

владимир путин

финляндия

норвегия

сша

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент Исландии Гудни Йоханнессон сообщил, что встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым прошла хорошо."Насладился хорошей встречей с Сергеем Лавровым, обсуждая дела, связанные с Арктикой, очень важный акцент (был сделан – ред.) на устойчивом развитии, интересах коренного населения и сотрудничестве в рамках Арктического совета по установленным линиям. Мы также обсудили исландско-российские культурные отношения и исторические связи", - написал Йоханнессон в своем Twitter.Встреча с президентом Исландии завершает рабочий визит Лаврова в Рейкьявик.Ранее в четверг Лавров на полях сессии Арктического совета в Рейкьявике встретился с главами МИД Швеции, Норвегии, Канады, Финляндии, главой МИД и премьером Исландии, а также госсекретарем США Энтони Блинкеном. В начале встречи с президентом Исландии Лавров передал ему слова приветствия от российского лидера Владимира Путина.

https://radiosputnik.ria.ru/20210520/lavrov-1733151274.html

https://ria.ru/20210520/kontingent-1733139229.html

финляндия

норвегия

сша

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гудни йоханнессон, энтони блинкен, арктический совет, мид швеции, владимир путин, финляндия, норвегия, сша