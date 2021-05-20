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В МИД оценили перспективы встречи Путина и Зеленского
В МИД оценили перспективы встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 20.05.2021
В МИД оценили перспективы встречи Путина и Зеленского
Для проведения встречи президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским необходимо, чтобы Киев выполнил парижские договоренности, заявил... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:43
2021-05-20T14:06
андрей ермак
дмитрий козак
киев
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир зеленский
владимир путин
москва
украина
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Для проведения встречи президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским необходимо, чтобы Киев выполнил парижские договоренности, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко."С точки зрения саммита наша позиция осталась без изменений: саммит может произойти только тогда, когда будут выполнены решения предыдущего парижского саммита 2019 года, когда будет четкое понимание тех договоренностей, на которые можно будет выйти в ходе следующего саммита", — пояснил он в кулуарах Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".По мнению замглавы МИД, украинской стороне в первую очередь нужно заниматься этим и только затем думать о переговорах.Он также напомнил, что контакты политических советников лидеров "нормандского" формата идут постоянно, там могут обсуждаться любые вопросы.Ранее Зеленский заявил, что офисы украинского и российского лидеров начали переговоры об организации встречи.Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что контакты по гипотетическому саммиту ведутся, есть наброски возможных тем для обсуждения, однако процесс идет непросто. В Кремле также подчеркнули, что решения по срокам мероприятия нет.В апреле президент Украины в видеообращении предложил российскому коллеге встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". На это Путин ответил, что Киев прежде всего должен вести диалог с руководством ДНР и ЛНР, а уже затем — с Кремлем. Также он заявил, что готов принять Зеленского в Москве, если тот захочет обсудить двустороннюю повестку.Позднее украинский лидер сказал, что все идет к тому, что его встреча с Путиным состоится, а время и место — это уже детали. Он также поручил главе своего офиса Андрею Ермаку заняться организацией саммита.
https://ria.ru/20210427/zelenskiy-1730137896.html
https://ria.ru/20210430/peregovory-1730676525.html
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андрей ермак, дмитрий козак, киев, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир зеленский, владимир путин, москва, украина, в мире

В МИД оценили перспективы встречи Путина и Зеленского

12:43 20.05.2021 (обновлено: 14:06 20.05.2021)
 
© AP Photo / Ian LangsdonПрезидент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© AP Photo / Ian Langsdon
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Для проведения встречи президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским необходимо, чтобы Киев выполнил парижские договоренности, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.
"С точки зрения саммита наша позиция осталась без изменений: саммит может произойти только тогда, когда будут выполнены решения предыдущего парижского саммита 2019 года, когда будет четкое понимание тех договоренностей, на которые можно будет выйти в ходе следующего саммита", — пояснил он в кулуарах Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".
По мнению замглавы МИД, украинской стороне в первую очередь нужно заниматься этим и только затем думать о переговорах.

"Встреча ради встречи России не нужна", — сказал Руденко.

Он также напомнил, что контакты политических советников лидеров "нормандского" формата идут постоянно, там могут обсуждаться любые вопросы.
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Позднее украинский лидер сказал, что все идет к тому, что его встреча с Путиным состоится, а время и место — это уже детали. Он также поручил главе своего офиса Андрею Ермаку заняться организацией саммита.
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