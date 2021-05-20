https://ria.ru/20210520/vstrecha-1733109582.html

В МИД оценили перспективы встречи Путина и Зеленского

В МИД оценили перспективы встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 20.05.2021

В МИД оценили перспективы встречи Путина и Зеленского

Для проведения встречи президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским необходимо, чтобы Киев выполнил парижские договоренности, заявил... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T12:43

2021-05-20T12:43

2021-05-20T14:06

андрей ермак

дмитрий козак

киев

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир зеленский

владимир путин

москва

украина

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Для проведения встречи президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским необходимо, чтобы Киев выполнил парижские договоренности, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко."С точки зрения саммита наша позиция осталась без изменений: саммит может произойти только тогда, когда будут выполнены решения предыдущего парижского саммита 2019 года, когда будет четкое понимание тех договоренностей, на которые можно будет выйти в ходе следующего саммита", — пояснил он в кулуарах Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".По мнению замглавы МИД, украинской стороне в первую очередь нужно заниматься этим и только затем думать о переговорах.Он также напомнил, что контакты политических советников лидеров "нормандского" формата идут постоянно, там могут обсуждаться любые вопросы.Ранее Зеленский заявил, что офисы украинского и российского лидеров начали переговоры об организации встречи.Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что контакты по гипотетическому саммиту ведутся, есть наброски возможных тем для обсуждения, однако процесс идет непросто. В Кремле также подчеркнули, что решения по срокам мероприятия нет.В апреле президент Украины в видеообращении предложил российскому коллеге встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". На это Путин ответил, что Киев прежде всего должен вести диалог с руководством ДНР и ЛНР, а уже затем — с Кремлем. Также он заявил, что готов принять Зеленского в Москве, если тот захочет обсудить двустороннюю повестку.Позднее украинский лидер сказал, что все идет к тому, что его встреча с Путиным состоится, а время и место — это уже детали. Он также поручил главе своего офиса Андрею Ермаку заняться организацией саммита.

https://ria.ru/20210427/zelenskiy-1730137896.html

https://ria.ru/20210430/peregovory-1730676525.html

https://ria.ru/20210428/zelenskiy-1730323596.html

киев

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украина

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