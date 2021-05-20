В МИД оценили перспективы встречи Путина и Зеленского
12:43 20.05.2021 (обновлено: 14:06 20.05.2021)
© AP Photo / Ian LangsdonПрезидент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ian Langsdon
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Для проведения встречи президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским необходимо, чтобы Киев выполнил парижские договоренности, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.
"С точки зрения саммита наша позиция осталась без изменений: саммит может произойти только тогда, когда будут выполнены решения предыдущего парижского саммита 2019 года, когда будет четкое понимание тех договоренностей, на которые можно будет выйти в ходе следующего саммита", — пояснил он в кулуарах Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".
По мнению замглавы МИД, украинской стороне в первую очередь нужно заниматься этим и только затем думать о переговорах.
Он также напомнил, что контакты политических советников лидеров "нормандского" формата идут постоянно, там могут обсуждаться любые вопросы.
Ранее Зеленский заявил, что офисы украинского и российского лидеров начали переговоры об организации встречи.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что контакты по гипотетическому саммиту ведутся, есть наброски возможных тем для обсуждения, однако процесс идет непросто. В Кремле также подчеркнули, что решения по срокам мероприятия нет.
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В апреле президент Украины в видеообращении предложил российскому коллеге встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". На это Путин ответил, что Киев прежде всего должен вести диалог с руководством ДНР и ЛНР, а уже затем — с Кремлем. Также он заявил, что готов принять Зеленского в Москве, если тот захочет обсудить двустороннюю повестку.
Позднее украинский лидер сказал, что все идет к тому, что его встреча с Путиным состоится, а время и место — это уже детали. Он также поручил главе своего офиса Андрею Ермаку заняться организацией саммита.
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