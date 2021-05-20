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Новое оружие России
https://ria.ru/20210520/vertolet-1733093436.html
Вертолеты Ми-8 получат новую баллистическую защиту
Вертолеты Ми-8 получат новую баллистическую защиту - РИА Новости, 20.05.2021
Вертолеты Ми-8 получат новую баллистическую защиту
Транспортные вертолеты Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1 получат новую баллистическую защиту, заявил в интервью РИА Новости управляющий директор Новосибирского авиаремонтного РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T11:32
2021-05-20T20:33
новое оружие россии
ми-17в-5
вертолеты россии
ми-26
ми-8
ростех
московский вертолетный завод им. м. л. миля
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Транспортные вертолеты Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1 получат новую баллистическую защиту, заявил в интервью РИА Новости управляющий директор Новосибирского авиаремонтного завода (НАРЗ, входит в холдинг "Вертолеты России" и будет осуществлять эти работы) Игорь Киямов."Выпущен бюллетень на установку баллистической защиты кабины экипажа и грузовой кабины на вертолеты Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1. На этапе оформления находится бюллетень по установке пылезащитного устройства Centrisep модульного типа QB0977/QB0978 на вертолет Ми-8МТВ-1", — сказал он.Киямов отметил, что эти проекты модернизации вертолетов коллектив НАРЗ разрабатывает самостоятельно в недавно открывшемся при заводе конструкторском бюро. "Выданный НАРЗ сертификат разработчика авиационной техники дает право выполнять разработку конструкторской документации и выпуск бюллетеней на второстепенные изменения в типовую конструкцию вертолетов семейства Ми-8. То есть мы получили возможность оперативного выполнения модификаций вертолетной техники в соответствии с пожеланиями заказчика, в том числе в процессе выполнения капитального ремонта", — пояснил собеседник агентства.По словам директора НАРЗ, в перспективе Новосибирский завод сможет проводить более глубокую модернизацию техники. Кроме того, на его мощностях, помимо вертолетов семейств Ми-8 и Ми-26, смогут модернизироваться и другие модели, в том числе "Ансат".Новосибирский авиаремонтный завод холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") — крупное промышленное предприятие по ремонту вертолетов разработки Московского вертолетного завода имени М. Л. Миля, располагающее необходимыми производственными мощностями и квалифицированным персоналом. Основан в 1941 году.НАРЗ ведет техобслуживание, капитальный ремонт и модернизацию различных модификаций вертолетов марки "Ми" (Ми-8Т, Ми-8МТ, Ми-8МТВ-1, Ми-8АМТ, Ми-171, Ми-172, Ми-17В-5, Ми-26Т). Предприятие производит обслуживание и ремонт систем и агрегатов вертолетной техники в течение всего межремонтного ресурса, а также обеспечивает пользователей запасными частями. Кроме того, Новосибирский завод создает сервисные центры по обслуживанию и ремонту вертолетов марки "Ми" по всему миру с возможностью ремонтно-восстановительных работ на базе заказчика.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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ми-17в-5, вертолеты россии, ми-26, ми-8, ростех, московский вертолетный завод им. м. л. миля

Вертолеты Ми-8 получат новую баллистическую защиту

11:32 20.05.2021 (обновлено: 20:33 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Транспортные вертолеты Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1 получат новую баллистическую защиту, заявил в интервью РИА Новости управляющий директор Новосибирского авиаремонтного завода (НАРЗ, входит в холдинг "Вертолеты России" и будет осуществлять эти работы) Игорь Киямов.
"Выпущен бюллетень на установку баллистической защиты кабины экипажа и грузовой кабины на вертолеты Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1. На этапе оформления находится бюллетень по установке пылезащитного устройства Centrisep модульного типа QB0977/QB0978 на вертолет Ми-8МТВ-1", — сказал он.
Киямов отметил, что эти проекты модернизации вертолетов коллектив НАРЗ разрабатывает самостоятельно в недавно открывшемся при заводе конструкторском бюро. "Выданный НАРЗ сертификат разработчика авиационной техники дает право выполнять разработку конструкторской документации и выпуск бюллетеней на второстепенные изменения в типовую конструкцию вертолетов семейства Ми-8. То есть мы получили возможность оперативного выполнения модификаций вертолетной техники в соответствии с пожеланиями заказчика, в том числе в процессе выполнения капитального ремонта", — пояснил собеседник агентства.
По словам директора НАРЗ, в перспективе Новосибирский завод сможет проводить более глубокую модернизацию техники. Кроме того, на его мощностях, помимо вертолетов семейств Ми-8 и Ми-26, смогут модернизироваться и другие модели, в том числе "Ансат".
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Вчера, 12:46
Источник рассказал, сможет ли Россия отразить новые американские ракеты
Новосибирский авиаремонтный завод холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") — крупное промышленное предприятие по ремонту вертолетов разработки Московского вертолетного завода имени М. Л. Миля, располагающее необходимыми производственными мощностями и квалифицированным персоналом. Основан в 1941 году.
НАРЗ ведет техобслуживание, капитальный ремонт и модернизацию различных модификаций вертолетов марки "Ми" (Ми-8Т, Ми-8МТ, Ми-8МТВ-1, Ми-8АМТ, Ми-171, Ми-172, Ми-17В-5, Ми-26Т). Предприятие производит обслуживание и ремонт систем и агрегатов вертолетной техники в течение всего межремонтного ресурса, а также обеспечивает пользователей запасными частями. Кроме того, Новосибирский завод создает сервисные центры по обслуживанию и ремонту вертолетов марки "Ми" по всему миру с возможностью ремонтно-восстановительных работ на базе заказчика.
Читайте полный текст интервью >>
 
Новое оружие РоссииМи-17В-5Вертолеты РоссииМи-26Ми-8РостехМосковский вертолетный завод им. М. Л. Миля
 
 
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