https://ria.ru/20210520/kiyamov-1733083991.html

Игорь Киямов: российские вертолеты получат новую баллистическую защиту

Игорь Киямов: российские вертолеты получат новую баллистическую защиту - РИА Новости, 20.05.2021

Игорь Киямов: российские вертолеты получат новую баллистическую защиту

Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia-2021 начинает свою работу в Москве. Среди участников салона – Новосибирский авиаремонтный завод (НАРЗ)... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T12:00

2021-05-20T12:00

2021-05-20T12:00

игорь киямов

вертолеты россии

интервью

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Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia-2021 начинает свою работу в Москве. Среди участников салона – Новосибирский авиаремонтный завод (НАРЗ) холдинга "Вертолеты России". Управляющий директор НАРЗ Игорь Киямов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Сураеву о том, зачем ремонтный завод открыл собственное конструкторское бюро, какие новые возможности в ближайшее время получат российские вертолеты, а также поделился планами работы предприятия на 2021 год.– Игорь Ринатович, на НАРЗ с недавних пор функционирует собственное конструкторское бюро. Расскажите, зачем ремонтному заводу свое КБ?– Конструкторское бюро на заводе создавалось с целью развития сервиса послепродажного обслуживания в направлении модернизации вертолетной техники. Создание разработчика модификаций на базе авиаремонтного предприятия позволит снизить затраты заказчика, поскольку для модернизации вертолет не нужно выводить из эксплуатации – он может быть доработан во время прохождения плановых сервисных работ.– Какие функции возложены на конструкторское бюро, какие задачи оно выполняет?– Выданный Новосибирскому авиаремонтному заводу сертификат разработчика авиационной техники дает право выполнять разработку конструкторской документации и выпуск бюллетеней на второстепенные изменения в типовую конструкцию вертолетов семейства Ми-8. То есть мы получили возможность оперативного выполнения модификаций вертолетной техники в соответствии с пожеланиями заказчика, в том числе в процессе выполнения капитального ремонта. При этом разработанная у нас документация будет применятся как для доработки вертолетной техники в эксплуатации, так и в серийном производстве.– Есть ли уже первые разработки, когда их ждать в серии?– Выпущен бюллетень на установку баллистической защиты кабины экипажа и грузовой кабины на вертолеты Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1. На этапе оформления находится бюллетень по установке пылезащитного устройства Centrisep модульного типа QB0977/QB0978 на вертолет Ми-8МТВ-1.– Планируется ли в дальнейшем расширять функционал КБ?– Да, планируется расширение действия сертификата на возможность внесения главных изменений в типовую конструкцию вертолетов, то есть мы сможем проводить более глубокую модернизацию техники. Также планируем расширить перечень модернизируемых вертолетов, начав работы по Ансату.– Какие вертолеты сейчас ремонтирует завод и планирует ли осваивать новые типы?– Завод ремонтирует все вертолеты семейства Ми-8 и Ми-26. На данный момент ведется работа по расширению сертификата организации по техническому обслуживанию на вертолет "Ансат".– В 2020 году на НАРЗ проведена реконструкция цеха окончательной сборки – каковы итоги этой работы, как она сказалась на производственных мощностях?– Реконструкция позволила увеличить объемы ремонтируемой техники и повысить эффективность производства за счет оснащения цеха грузоподъемными механизмами для установки и снятия тяжелых агрегатов при ремонте вертолетов типа Ми-26. Кроме того, была увеличена высота корпуса, что позволило сосредоточить все виды ремонтных работ на одной производственной площадке. Также за счет применения современных теплоизоляционных материалов и перехода на светодиодное освещение мы повысили энергоэффективность производства.– С учетом новых возможностей какие производственные планы завода на 2021 год?– На 2021 год по плану послепродажного обслуживания запланирован ремонт 26 вертолетов.– Какие новые сервисные услуги завод будет осваивать и предлагать заказчикам в ближайшее время?– Сегодня на базе НАРЗ и нашего конструкторского бюро создается уникальный в своем роде Центр компетенций холдинга "Вертолеты России" по модернизации вертолетной техники. Его уникальность заключается не только в предлагаемых услугах, но и территориальном расположении – в самом центре Сибири, что сделает его более доступным для заказчиков из Азии.Кроме того, в связи с постоянно повышающимися требованиями к срокам и качеству сервиса со стороны заказчиков, а также логистическими и техническими ограничениями в транспортировке вертолетной техники, НАРЗ активно развивает направление мобильных сервисных центров (МСЦ).Такой центр предназначен для выполнения капитального ремонта вертолетов типа Ми-8/17 и их модификаций в условиях авиационных баз заказчиков. Данная разработка представляет собой комплект необходимого для выполнения работ имущества и вспомогательного оборудования, размещаемый в стандартных 20-футовых контейнерах. МСЦ позволяет выполнить разборку вертолета, дефектацию и ремонт планера, сборку и окончательную отработку вертолета.

https://ria.ru/20210518/mi-28nm-1732727836.html

https://ria.ru/20200526/1571985346.html

https://ria.ru/20210206/vertolet-1596194032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь киямов, вертолеты россии, интервью