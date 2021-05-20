https://ria.ru/20210520/vaktsiny-1733215018.html
Попова заявила, что российские вакцины защищают от всех штаммов COVID-19
Попова заявила, что российские вакцины защищают от всех штаммов COVID-19 - РИА Новости, 20.05.2021
Попова заявила, что российские вакцины защищают от всех штаммов COVID-19
Российские вакцины защищают от всех штаммов коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T22:44
2021-05-20T22:44
2021-05-20T22:44
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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россия
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анна попова
здоровье - общество
российская академия наук
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российские вакцины защищают от всех штаммов коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Российские вакцины защищают от всех штаммов",- сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
https://radiosputnik.ria.ru/20210520/vaktsinatsiya-1733129978.html
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