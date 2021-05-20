https://ria.ru/20210520/vaktsiny-1733215018.html

Попова заявила, что российские вакцины защищают от всех штаммов COVID-19

Попова заявила, что российские вакцины защищают от всех штаммов COVID-19 - РИА Новости, 20.05.2021

Попова заявила, что российские вакцины защищают от всех штаммов COVID-19

Российские вакцины защищают от всех штаммов коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T22:44

2021-05-20T22:44

2021-05-20T22:44

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

вакцины

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

российская академия наук

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российские вакцины защищают от всех штаммов коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Российские вакцины защищают от всех штаммов",- сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

https://radiosputnik.ria.ru/20210520/vaktsinatsiya-1733129978.html

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2021

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