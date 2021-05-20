Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210520/trutnev-1733087232.html
Трутнев опроверг слухи о кадровых перестановках в руководстве Сахалина
Трутнев опроверг слухи о кадровых перестановках в руководстве Сахалина - РИА Новости, 20.05.2021
Трутнев опроверг слухи о кадровых перестановках в руководстве Сахалина
Зампред правительства РФ Юрий Трутнев считает, что оснований для кадровых перестановок в руководстве Сахалина нет. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T11:03
2021-05-20T11:03
россия
юрий трутнев
сахалинская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581704573_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2246f28d6a265c37a6c16dad08a36c2f.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 мая - РИА Новости. Зампред правительства РФ Юрий Трутнев считает, что оснований для кадровых перестановок в руководстве Сахалина нет."Оснований для того, чтобы думать, что на Сахалине в ближайшее время произойдут какие-то крупные кадровые перестановки, нет", - заявил в ходе визита в регион Трутнев, отметив, что "Валерий Игоревич (Лимаренко, губернатор – ред.) хорошо работает"."Я работаю полпредом. У меня есть возможность сверять ощутимость работы всех 11 руководителей региона. Хочу вас уверить, что Валерий Игоревич работает хорошо. Это не значит, что он все делает безукоризненно... Работы еще очень много. Но я вижу, что ему не безразлично, что он старается", - сказал Трутнев, отвечая на вопрос местного жителя.Трутнев пожелал жителям Сахалинской области, недовольным тем, как работает правительство, "засучить рукава и работать вместе с правительством, развивать Сахалин"."Проще всего сидеть на лавочке в стороне и говорить: "не туда плывете". Надо браться и работать. Работы еще очень много. Жителей на острове не так много, практически одна семья. Вот надо вместе развивать территорию, на которой вы живете", - посоветовал зампред правительства РФ.
https://realty.ria.ru/20210520/sakhalin-1733069652.html
https://realty.ria.ru/20210430/sakhalin-1730619005.html
россия
сахалинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581704573_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_55b6715fe0fbc6c71e6e1b30d9ef72b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, юрий трутнев, сахалинская область, политика

Трутнев опроверг слухи о кадровых перестановках в руководстве Сахалина

11:03 20.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 мая - РИА Новости. Зампред правительства РФ Юрий Трутнев считает, что оснований для кадровых перестановок в руководстве Сахалина нет.
"Оснований для того, чтобы думать, что на Сахалине в ближайшее время произойдут какие-то крупные кадровые перестановки, нет", - заявил в ходе визита в регион Трутнев, отметив, что "Валерий Игоревич (Лимаренко, губернатор – ред.) хорошо работает".
Вид на город Южно-Сахалинск - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
09:10
Трутнев назвал стоимость жилья на Сахалине важнейшей проблемой
"Я работаю полпредом. У меня есть возможность сверять ощутимость работы всех 11 руководителей региона. Хочу вас уверить, что Валерий Игоревич работает хорошо. Это не значит, что он все делает безукоризненно... Работы еще очень много. Но я вижу, что ему не безразлично, что он старается", - сказал Трутнев, отвечая на вопрос местного жителя.
Трутнев пожелал жителям Сахалинской области, недовольным тем, как работает правительство, "засучить рукава и работать вместе с правительством, развивать Сахалин".
"Проще всего сидеть на лавочке в стороне и говорить: "не туда плывете". Надо браться и работать. Работы еще очень много. Жителей на острове не так много, практически одна семья. Вот надо вместе развивать территорию, на которой вы живете", - посоветовал зампред правительства РФ.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 09:21
Власти Сахалина намерены брать бюджетные кредиты на строительство жилья
 
РоссияЮрий ТрутневСахалинская областьПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05"Роскосмос" будет продавать "проверенные космосом" товары
03:03Эксперты выяснили график работы российских мошенников
02:56Стало известно, под каким номером Манижа выступит в финале "Евровидения"
02:36Принцы Уильям и Гарри резко раскритиковали Би-би-си из-за интервью Дианы
02:10Диетолог рассказала, как еще можно успеть похудеть к лету
01:48Продюсируемая Киркоровым певица вышла в финал "Евровидения"
01:42Россия предложила срочно провести встречу "ближневосточного квартета"
01:39Россия хочет долгосрочного прекращения огня между Израилем и ХАМАС
01:33Байден пообещал Нетаньяху восстановить "Железный купол"
01:22Пискарев считает, что вмешательство Запада угрожает Союзному государству
01:19Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились крова, заявили в Палестине
00:48Минобороны: первый в Праге Т-34 дрался сразу с 13 немецкими самоходками
00:37Сенаторы США захотели восстановить санкции против "Северного потока — 2"
00:34Высылаемые американские дипломаты до конца дня должны покинуть Россию
00:30Минобороны обвинило Чехию в принижении роли Красной Армии
00:17Минобороны рассекретило документы по Пражской наступательной операции
00:12В Израиле заявили об успехах в борьбе с группировками в Газе
00:08Военное крыло ХАМАС готовило масштабный удар по всему Израилю
23:59Ребенок перенес клиническую смерть в частной больнице в Петербурге
23:57В России выявили более десяти случаев индийского штамма коронавируса
Лента новостейМолния