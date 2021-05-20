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Трутнев опроверг слухи о кадровых перестановках в руководстве Сахалина
Трутнев опроверг слухи о кадровых перестановках в руководстве Сахалина - РИА Новости, 20.05.2021
Трутнев опроверг слухи о кадровых перестановках в руководстве Сахалина
Зампред правительства РФ Юрий Трутнев считает, что оснований для кадровых перестановок в руководстве Сахалина нет. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T11:03
2021-05-20T11:03
2021-05-20T11:03
россия
юрий трутнев
сахалинская область
политика
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 мая - РИА Новости. Зампред правительства РФ Юрий Трутнев считает, что оснований для кадровых перестановок в руководстве Сахалина нет."Оснований для того, чтобы думать, что на Сахалине в ближайшее время произойдут какие-то крупные кадровые перестановки, нет", - заявил в ходе визита в регион Трутнев, отметив, что "Валерий Игоревич (Лимаренко, губернатор – ред.) хорошо работает"."Я работаю полпредом. У меня есть возможность сверять ощутимость работы всех 11 руководителей региона. Хочу вас уверить, что Валерий Игоревич работает хорошо. Это не значит, что он все делает безукоризненно... Работы еще очень много. Но я вижу, что ему не безразлично, что он старается", - сказал Трутнев, отвечая на вопрос местного жителя.Трутнев пожелал жителям Сахалинской области, недовольным тем, как работает правительство, "засучить рукава и работать вместе с правительством, развивать Сахалин"."Проще всего сидеть на лавочке в стороне и говорить: "не туда плывете". Надо браться и работать. Работы еще очень много. Жителей на острове не так много, практически одна семья. Вот надо вместе развивать территорию, на которой вы живете", - посоветовал зампред правительства РФ.
https://realty.ria.ru/20210520/sakhalin-1733069652.html
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россия, юрий трутнев, сахалинская область, политика
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 мая - РИА Новости.
Зампред правительства РФ Юрий Трутнев
считает, что оснований для кадровых перестановок в руководстве Сахалина нет.
"Оснований для того, чтобы думать, что на Сахалине в ближайшее время произойдут какие-то крупные кадровые перестановки, нет", - заявил в ходе визита в регион Трутнев, отметив, что "Валерий Игоревич (Лимаренко, губернатор – ред.) хорошо работает".
"Я работаю полпредом. У меня есть возможность сверять ощутимость работы всех 11 руководителей региона. Хочу вас уверить, что Валерий Игоревич работает хорошо. Это не значит, что он все делает безукоризненно... Работы еще очень много. Но я вижу, что ему не безразлично, что он старается", - сказал Трутнев, отвечая на вопрос местного жителя.
Трутнев пожелал жителям Сахалинской области
, недовольным тем, как работает правительство, "засучить рукава и работать вместе с правительством, развивать Сахалин".
"Проще всего сидеть на лавочке в стороне и говорить: "не туда плывете". Надо браться и работать. Работы еще очень много. Жителей на острове не так много, практически одна семья. Вот надо вместе развивать территорию, на которой вы живете", - посоветовал зампред правительства РФ.