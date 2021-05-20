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"Мы обречены". Американцев повергло в шок сравнение армий России и США
"Мы обречены". Американцев повергло в шок сравнение армий России и США - РИА Новости, 20.05.2021
"Мы обречены". Американцев повергло в шок сравнение армий России и США
Американцы высмеяли рекламный ролик армии США, сравнив его с видео от российских Вооруженных сил. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T16:06
2021-05-20T18:39
россия
джо байден
сша
пентагон
в мире
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Американцы высмеяли рекламный ролик армии США, сравнив его с видео от российских Вооруженных сил.Дискуссия развернулась под постом пользователя Twitter под ником PadresSeleh."Выберите своего бойца", — написала она. Сначала демонстрируются кадры, на которых российские военные отжимаются, прыгают с парашютом, ведут стрельбу по целям. Затем — выпущенный в США мультфильм, рекламирующий службу в вооруженных силах страны. Главная героиня видео — воспитанная в однополой семье капрал, которая "всегда боролась за равенство". После окончания старшей школы девушка решает вступить в ряды американской армии."Мы обречены", — ответил пользователь Dan Gainor."Пора учить русский и китайский", — посчитал PixelOkie.Ролик также вызвал бурное обсуждение среди читателей сайта Fox News."А другой армии у нас нет? Увы. Рыба гниет с головы, так и наше общество. Президент Трамп попытался остановить это разложение, но не успел. Теперь наш главком — маразматик Джо Байден. Так что очень подходящая реклама", — отметил nagant603."Я пошел служить, когда все понимали, что чтобы выжить и победить, надо быть сильнее русских или любого другого противника. Похоже, это понимание мы утратили", — подчеркнул daeljuma149."Еще пару лет назад наши военные снимали действительно толковые ролики — там рассказывалось, какие крутые наши морпехи, армия и флот, и молодежи от этого хотелось служить. А теперь это больше на какую-то шутку глупую смахивает", — прокомментировал ролик greg_1962a."Армия — единственное, что до сих пор работало. Байден решил это "исправить", — сыронизировал Newport1."Армии США позарез понадобились специалисты по гендерной флюидности? Боже, помоги нам всем", — написал FibMcgee."Я давно в запасе. Неприятно признавать, но после этой рекламы я скорее поставлю на русских. Еще раз спасибо, демократы", — подытожил TStorm085.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210517/ugroza-1732716828.html
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россия, джо байден, сша, пентагон, в мире

"Мы обречены". Американцев повергло в шок сравнение армий России и США

16:06 20.05.2021 (обновлено: 18:39 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Американцы высмеяли рекламный ролик армии США, сравнив его с видео от российских Вооруженных сил.
Дискуссия развернулась под постом пользователя Twitter под ником PadresSeleh.
"Выберите своего бойца", — написала она.
Сначала демонстрируются кадры, на которых российские военные отжимаются, прыгают с парашютом, ведут стрельбу по целям. Затем — выпущенный в США мультфильм, рекламирующий службу в вооруженных силах страны. Главная героиня видео — воспитанная в однополой семье капрал, которая "всегда боролась за равенство". После окончания старшей школы девушка решает вступить в ряды американской армии.
"Мы обречены", — ответил пользователь Dan Gainor.
"Я еще никогда так не смеялся. И в то же время мне впервые так стыдно за Америку", — признался yo__madre.
"Пора учить русский и китайский", — посчитал PixelOkie.
Ролик также вызвал бурное обсуждение среди читателей сайта Fox News.
"А другой армии у нас нет? Увы. Рыба гниет с головы, так и наше общество. Президент Трамп попытался остановить это разложение, но не успел. Теперь наш главком — маразматик Джо Байден. Так что очень подходящая реклама", — отметил nagant603.
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"Я пошел служить, когда все понимали, что чтобы выжить и победить, надо быть сильнее русских или любого другого противника. Похоже, это понимание мы утратили", — подчеркнул daeljuma149.

"Для демократов армия — всего лишь еще одна правительственная программа занятости, а значит, ей положено быть "разнообразной" и "инклюзивной". Боеготовность их не колышет", — уверен Wehavemettheenemyandheisus.

"Еще пару лет назад наши военные снимали действительно толковые ролики — там рассказывалось, какие крутые наши морпехи, армия и флот, и молодежи от этого хотелось служить. А теперь это больше на какую-то шутку глупую смахивает", — прокомментировал ролик greg_1962a.
"Армия — единственное, что до сих пор работало. Байден решил это "исправить", — сыронизировал Newport1.
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"Армии США позарез понадобились специалисты по гендерной флюидности? Боже, помоги нам всем", — написал FibMcgee.
"Я давно в запасе. Неприятно признавать, но после этой рекламы я скорее поставлю на русских. Еще раз спасибо, демократы", — подытожил TStorm085.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияДжо БайденСШАПентагонВ мире
 
 
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