https://ria.ru/20210520/shok-1733154089.html

"Мы обречены". Американцев повергло в шок сравнение армий России и США

"Мы обречены". Американцев повергло в шок сравнение армий России и США - РИА Новости, 20.05.2021

"Мы обречены". Американцев повергло в шок сравнение армий России и США

Американцы высмеяли рекламный ролик армии США, сравнив его с видео от российских Вооруженных сил. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T16:06

2021-05-20T16:06

2021-05-20T18:39

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Американцы высмеяли рекламный ролик армии США, сравнив его с видео от российских Вооруженных сил.Дискуссия развернулась под постом пользователя Twitter под ником PadresSeleh."Выберите своего бойца", — написала она. Сначала демонстрируются кадры, на которых российские военные отжимаются, прыгают с парашютом, ведут стрельбу по целям. Затем — выпущенный в США мультфильм, рекламирующий службу в вооруженных силах страны. Главная героиня видео — воспитанная в однополой семье капрал, которая "всегда боролась за равенство". После окончания старшей школы девушка решает вступить в ряды американской армии."Мы обречены", — ответил пользователь Dan Gainor."Пора учить русский и китайский", — посчитал PixelOkie.Ролик также вызвал бурное обсуждение среди читателей сайта Fox News."А другой армии у нас нет? Увы. Рыба гниет с головы, так и наше общество. Президент Трамп попытался остановить это разложение, но не успел. Теперь наш главком — маразматик Джо Байден. Так что очень подходящая реклама", — отметил nagant603."Я пошел служить, когда все понимали, что чтобы выжить и победить, надо быть сильнее русских или любого другого противника. Похоже, это понимание мы утратили", — подчеркнул daeljuma149."Еще пару лет назад наши военные снимали действительно толковые ролики — там рассказывалось, какие крутые наши морпехи, армия и флот, и молодежи от этого хотелось служить. А теперь это больше на какую-то шутку глупую смахивает", — прокомментировал ролик greg_1962a."Армия — единственное, что до сих пор работало. Байден решил это "исправить", — сыронизировал Newport1."Армии США позарез понадобились специалисты по гендерной флюидности? Боже, помоги нам всем", — написал FibMcgee."Я давно в запасе. Неприятно признавать, но после этой рекламы я скорее поставлю на русских. Еще раз спасибо, демократы", — подытожил TStorm085.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210517/ugroza-1732716828.html

https://ria.ru/20210517/armiya-1732721758.html

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россия, джо байден, сша, пентагон, в мире