https://ria.ru/20210520/rezolyutsiya-1733179694.html

ЕП принял резолюцию о заморозке инвестиционного соглашения с Китаем

ЕП принял резолюцию о заморозке инвестиционного соглашения с Китаем - РИА Новости, 20.05.2021

ЕП принял резолюцию о заморозке инвестиционного соглашения с Китаем

Депутаты Европейского парламента в четверг большинством голосов утвердили резолюцию, которая фактически замораживает подготовку и ратификацию нового... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T18:10

2021-05-20T18:10

2021-05-20T18:10

европарламент

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

китай

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в четверг большинством голосов утвердили резолюцию, которая фактически замораживает подготовку и ратификацию нового инвестиционного соглашения ЕС с Китаем из-за введенных ранее Пекином контрсанкций, а также нарушений прав человека, в которых Запад обвиняет КНР.Резолюцию поддержали 599 депутатов, 30 проголосовали против, 58 воздержались."Считаем обоснованным, ввиду принятых Китаем санкций, заморозить рассмотрение всеобъемлющего соглашения об инвестициях между Китаем и ЕС, а также любые дискуссии по его одобрению Европарламентом", - говорится в резолюции.Депутаты призвали Еврокомиссию использовать это соглашение как рычаг для улучшения ситуации с правами человека в Китае и поддержке там гражданского общества. Кроме того, ЕП призывает усилить координацию и сотрудничество с США "в рамках трансатлантического диалога по Китаю", в частности, в том, что касается согласованных мер по борьбе с нарушениями прав человека.Европарламент также указывает на наличие возрастающего количества свидетельств преступлений против человечности в Синьцзяне, "призывает ЕС, государства-члены сообщества активизировать усилия, чтобы добиться международного расследования этих фактов" и "приветствует внесение в санкционный список ЕС четырех граждан КНР, которых в Брюсселе считают причастным к тяжким нарушения прав человека", указывается в документе.ЕП призывает "использовать все меры, в том числе экономического характера, чтобы убедить Китай прекратить нарушения прав человека в Синьцзяне и Тибете".Главы МИД ЕС в марте согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список по обвинению в нарушении прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". Китайские власти не раз отвергали обвинения и заявили, что связанные с Синьцзяном проблемы – это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблемы касаются вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.МИД Китая в ответ на решение ЕС ввел санкции против десяти европейцев, в том числе депутатов Европарламента, а также четырех организаций. Позже о санкциях против КНР также объявили США, Канада и Великобритания. Китайские послы были вызваны в МИД ряда других европейских государств, в частности, Франции, Германии и Италии.В конце декабря прошлого года Евросоюз и Китай достигли принципиальной договоренности по всеобъемлющему соглашению об инвестициях, ожидалось, что переговоры по тексту этого документа и подготовка к его ратификации продолжатся в текущем году. Это соглашение должно было, по мнению ЕС, сбалансировать торговые отношения Евросоюза и Китая. ЕС ранее заявлял, что с Китаем сохраняются несбалансированные торговые и инвестиционные отношения. В Брюсселе настаивают на том, чтобы европейские компании в Китае пользовались такими же возможностями, как и китайские в Европе.По итогам декабрьской видеоконференции лидеров ЕС и Китая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что Евросоюз традиционно демонстрировал большую открытость для иностранных инвестиций по сравнению с Китаем, теперь и Пекин обязуется больше открыться для ЕС в ряде ключевых секторов. По словам главы ЕК, благодаря этому соглашению европейские инвесторы получат беспрецедентный доступ на китайский рынок.Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, в свою очередь, отмечал, что Евросоюзу удалось добиться от Китая обязательств в таких сферах, как защита окружающей среды, борьба против принудительных работ.Переговоры по инвестсоглашению ЕС и Китая были запущены еще в 2013 году. По итогам 2020 года Китай впервые стал крупнейшим торговым партнером Евросоюза, обогнав США.

https://ria.ru/20210519/putin-1732933917.html

https://ria.ru/20210516/printsipy-1732499934.html

https://ria.ru/20210506/kitay-1731220657.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европарламент, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, китай, в мире