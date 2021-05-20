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Врач назвал самый распространенный вид рака в России
Врач назвал самый распространенный вид рака в России - РИА Новости, 20.05.2021
Врач назвал самый распространенный вид рака в России
Рак молочной и предстательной желез чаще всего встречаются у онкобольных в Москве, сообщил в интервью РИА Новости главный онколог департамента здравоохранения... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T08:35
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россия
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Рак молочной и предстательной желез чаще всего встречаются у онкобольных в Москве, сообщил в интервью РИА Новости главный онколог департамента здравоохранения российской столицы Игорь Хатьков."В структуре онкологической заболеваемости первое место и в России, и в Москве, и во всем мире занимает рак молочной железы у женщин и предстательной железы – у мужчин. Дальше по нисходящей – колоректальный рак, рак легкого, рак желудка", - рассказал он.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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россия, здоровье - общество, москва

Врач назвал самый распространенный вид рака в России

08:35 20.05.2021 (обновлено: 11:14 20.05.2021)
 
© Fotolia / lenetsnikolaiВрач в поликлинике
Врач в поликлинике - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© Fotolia / lenetsnikolai
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Рак молочной и предстательной желез чаще всего встречаются у онкобольных в Москве, сообщил в интервью РИА Новости главный онколог департамента здравоохранения российской столицы Игорь Хатьков.
"В структуре онкологической заболеваемости первое место и в России, и в Москве, и во всем мире занимает рак молочной железы у женщин и предстательной железы – у мужчин. Дальше по нисходящей – колоректальный рак, рак легкого, рак желудка", - рассказал он.
Читайте полный текст интервью >>
Пациент проходит обследование с помощью аппарата магнитно-резонансной томографии - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
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