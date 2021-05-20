https://ria.ru/20210520/rak-1733067371.html

Врач назвал самый распространенный вид рака в России

Врач назвал самый распространенный вид рака в России - РИА Новости, 20.05.2021

Врач назвал самый распространенный вид рака в России

Рак молочной и предстательной желез чаще всего встречаются у онкобольных в Москве, сообщил в интервью РИА Новости главный онколог департамента здравоохранения... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T08:35

2021-05-20T08:35

2021-05-20T11:14

россия

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Рак молочной и предстательной желез чаще всего встречаются у онкобольных в Москве, сообщил в интервью РИА Новости главный онколог департамента здравоохранения российской столицы Игорь Хатьков."В структуре онкологической заболеваемости первое место и в России, и в Москве, и во всем мире занимает рак молочной железы у женщин и предстательной железы – у мужчин. Дальше по нисходящей – колоректальный рак, рак легкого, рак желудка", - рассказал он.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210520/onkologiya-1733061815.html

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2021

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россия, здоровье - общество, москва