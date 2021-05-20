https://ria.ru/20210520/rak-1733067371.html
Врач назвал самый распространенный вид рака в России
Врач назвал самый распространенный вид рака в России - РИА Новости, 20.05.2021
Врач назвал самый распространенный вид рака в России
Рак молочной и предстательной желез чаще всего встречаются у онкобольных в Москве, сообщил в интервью РИА Новости главный онколог департамента здравоохранения... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T08:35
2021-05-20T08:35
2021-05-20T11:14
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Рак молочной и предстательной желез чаще всего встречаются у онкобольных в Москве, сообщил в интервью РИА Новости главный онколог департамента здравоохранения российской столицы Игорь Хатьков."В структуре онкологической заболеваемости первое место и в России, и в Москве, и во всем мире занимает рак молочной железы у женщин и предстательной железы – у мужчин. Дальше по нисходящей – колоректальный рак, рак легкого, рак желудка", - рассказал он.Читайте полный текст интервью >>
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