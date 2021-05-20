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Игорь Хатьков: онкология в Москве все чаще выявляется на ранних стадиях

Игорь Хатьков: онкология в Москве все чаще выявляется на ранних стадиях - РИА Новости, 20.05.2021

Игорь Хатьков: онкология в Москве все чаще выявляется на ранних стадиях

О том, опухоли какой локализации чаще всего встречаются у москвичей, при каких симптомах нужно обращаться к врачу, и что планируется обсудить с зарубежными... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T11:00

2021-05-20T11:00

2021-05-20T11:07

игорь хатьков

россия

онкология

интервью

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О том, опухоли какой локализации чаще всего встречаются у москвичей, при каких симптомах нужно обращаться к врачу, и что планируется обсудить с зарубежными коллегами на международном онкологическом форуме, рассказал в интервью РИА Новости главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков. Беседовала Ольга Овчинникова.– Игорь Евгеньевич, опухоли какой локализации наиболее часто встречаются у москвичей?– В структуре онкологической заболеваемости первое место и в России, и в Москве, и во всем мире занимают рак молочной железы – у женщин и предстательной железы – у мужчин. Дальше по нисходящей – колоректальный рак, рак легкого, рак желудка.– Этот показатель как-то изменился за последние годы?– В целом структура заболеваемости сильно не меняется, все-таки опухоль молочной железы и предстательной железы по-прежнему встречаются чаще. В Москве за последние годы в структуре заболеваемости особенных изменений не произошло.Что также важно отметить в тенденции последнего времени, в силу тех изменений, которые у нас идут в здравоохранении в последние 10 лет? Проходит масштабное переоснащение медицинских организаций – в амбулаторном и стационарном звене стало еще больше самого современного диагностического оборудования – ультразвуковые аппараты, эндоскопические стойки, аппараты для проведения КТ, МРТ и другие. Все это дало результат в том плане, что мы на сегодняшний день больше диагностируем опухоли в ранних стадиях – I-II стадии. Главный фактор снижения смертности от онкологических заболеваний – это, в первую очередь, ранняя диагностика. Для того, чтобы нам продолжить снижать смертность от онкологических заболеваний, нужно продолжать работать над этим показателем. В последние годы процент диагностики в ранней стадии увеличивается.Идет работа дальше, у нас увеличивается контингент больных, которые в хорошем качестве живут, даже имея опухоль, потому что развивается материально-техническое обеспечение онкологической помощи. И это касается и хирургической помощи, и лучевой терапии, и особенно, может быть, лекарственной терапии. И те достижения, которые на сегодняшний день есть в мире, максимально быстро внедряются у нас в Москве, какие-то даже с опережением, они позволяют нам обеспечивать даже в самых тяжелых и трудных случаях для ряда больных хорошую качественную жизнь даже при опухолях на поздних стадиях. Применение современных схем лечения позволяет даже больным с IV стадией добиться регрессии процесса.– То есть чем раньше диагностика, тем выше успех лечения?– Абсолютно правильно. Чем раньше диагностировали, тем лучше результаты лечения, и тем это лечение менее затратно и с точки зрения физических усилий, и с точки зрения бюджетной нагрузки.– Какие исследования и как часто нужно проходить, чтобы обнаружить онкологическое заболевание– При возникновении малейших симптомов, дискомфорта нужно обращаться к врачу. Если есть какие-то общие симптомы заболевания – немотивированное похудение, слабость, примесь слизи или крови в кале или в выделениях из соска у женщин, наличие уплотнений, изменение давно существовавших родимых пятен. Эти изменения должны быть поводом максимально раннего обращения ко врачу. Если даже ничего не происходит, то, конечно, человеку надо о себе беспокоиться. С 21 года женщины должны обязательно посещать гинеколога с целью осмотра шейки матки и профилактики предраковых заболеваний и ранней диагностики. С 39 лет – это маммография, если ничего не беспокоит, то раз в три года. Для мужчин от 45 лет – это кровь на простатический специфический антиген, для женщин и мужчин после 50 лет – анализ кала на скрытую кровь либо гастроколоноскопия, которая позволяет выявлять опухоль толстой кишки.Например, опухоль толстой кишки можно предупредить в 50% случаях просто выполняя колоноскопию, выполняя санацию толстой кишки, удаляя полипы, которые могут быть в каких-то случаях предраковым заболеванием.Также к скрининговым исследованиям относится КТ легких, которую необходимо делать всем людям, у которых есть стаж курения от 10 лет. Стандартные показания: пачка в день в течение 10 лет, и КТ легких для скрининга показано даже тем людям, которые бросили курить несколько лет назад.– Диспансеризация помогает выявлять онкологию?– По сути все скрининговые программы являются элементом диспансеризации, и, конечно, она помогает. Этот момент очень важный. Я в очередной раз призвал бы находить время, чтобы заниматься собой и обследованием, проходить профилактический осмотр с тем, чтобы если вдруг что-то в организме происходит, чтобы это выявлялось на самых ранних стадиях, когда это максимально хорошо лечится.– Как раз на днях заммэра Анастасия Ракова озвучила, что в павильонах "Здоровая Москва" в парках был выявлен первый онкобольной.– Это тема приближения амбулаторной помощи к людям, чтобы всем было удобно. Повышение доступности и, в хорошем смысле этого слова, даже навязчивость – это очень полезная и правильная вещь, которая будет помогать у кого-то выявлять, кого-то мотивировать на то, чтобы проходить обследование.– Уже больше года мы живем с коронавирусом. А как осуществлялось выявление и лечение онкологии в этот период?– Понятно, что онкологические пациенты – это группа риска, потому что это пациенты по определению с дефектами иммунной защиты, поэтому с первого дня было понятно, что эти пациенты составляют большую группу риска, соответственно все необходимые ограничительные меры для них становились еще более актуальными. Понятно, что такие пациенты должны выходить из дома, посещать клиники, общаться с врачами. И изолировать их совершенно нельзя. В связи с этим онкологической службой Москвы были предприняты максимальные усилия для того, чтобы разграничить потоки пациентов. Были организованы отделения для лекарственного лечения с отдельными входами, выходами, так чтобы онкологические пациенты не пересекались ни с какими другими пациентами. Была организована выписка рецептов на более длительный срок. Эти все регламенты были увеличены затем, чтобы пациент мог один раз по рецепту взять лекарство надолго. При этом объемы по оказанию онкологической помощи даже наросли во время пандемии. Мы благодарны правительству, мэру Москвы, который лично глубоко погружен во все процессы оказания медицинской помощи онкологическим больным в частности, за то, что у нас не было никаких проблем с применением самых современных лекарственных схем лечения.– Как коронавирус может повлиять на онкологию?– Как и любое вирусное заболевание, оно влияет на организм, может отсрочить лечение, не дать возможности лечиться, человек может умереть от коронавируса. Но на заболеваемость онкологией, я думаю, что никак не должен влиять.– То есть онкобольной болеет тяжелее?– Для него больше угроз.– Есть ли какие-то новые подходы к лечению онкологии, которые разрабатываются в Москве?– В Москве применяется все самое современное, что есть в онкологии, это касается в том числе и хирургических видов лечения, и надо сказать, что у нас клиники давно оснащены на самом современном мировом уровне, и мы выполняем все операции, которые необходимы в разных случаях, они абсолютно интегрированы в мировой процесс, и где-то мы учимся, ездим за границу – в Европу, Америку, где-то у нас учатся, потому что у нас большой опыт в определенных направлениях, большой опыт к малоинвазивной хирургии в онкологии. То, что касается лекарственной терапии, у нас тоже все препараты самые современные, применяется иммунотерапия, которая глобальное распространение получила только в последние 5-6 лет в мире. Пациентам доступны все самые современные методы лучевой терапии на самом современном оборудовании, и мы можем обеспечить комплексное лечение онкологических больных по всем мировым стандартам.– В пандемию обмен опытом с зарубежными странами не приостанавливался?– Нет, он перешел, как и многое другое, в виртуальное пространство. У нас много конференций и обсуждений с нашими европейскими коллегами, по тому, как организовать помощь онкологическим больным в период пандемии, как лучше менять стратегические схемы лечения онкологических больных. То есть много практических вопросов обсуждалось. На сегодняшний день крайне важна международная кооперация, обмен опытом, поэтому ничего не прекращалось, а в чем-то даже увеличилось, потому что более активно стали применяться средства связи.– Несколько слов про онкофорум. Кто, что там будет?– Большая выставка, на которой будут представлены передовые методики лечения, организационные модели, структура онкологической помощи Москвы. Также это площадка для обучения наших врачей.Двухдневный онкофорум с участием ведущих экспертов и мировых, и российских, с обсуждением большого количества вопросов, касающихся лечения самых разных направлений в онкологии. Там будут представлены организационные схемы лечения онкологических больных в Москве в соответствии с новым стандартом онкологической службы, принятом в конце 2019 года. За этот год нам удалось выстроить единую вертикаль оказания онкологической помощи, включающую стационарные и амбулаторные учреждения. На базе ведущих стационаров были организованы шесть якорных онкологических клиник, патоморфологических лабораторий. Здесь сконцентрированы все материальные и интеллектуальные ресурсы, которые позволяют максимально эффективно лечить онкологических больных. Очень важно было объединение стационарного и амбулаторного звена, таким образом, организовано единое сквозное управление, что, безусловно, обеспечивает преемственность оказания онкологической помощи на всех ее этапах. Это уменьшает сроки обследования, лечения, улучшает качество. Эти вопросы будут обсуждаться на форуме.Большая выставка, посвященная тому, как все организовано, с передовыми методиками лечения заболевания, организационные модели. Я думаю, это очень полезное событие для онкологической помощи Москвы.– Что планируете самое важное обсудить с международными экспертами? Чем гордится Москва в части оказания онкологической помощи?– Мы обсуждаем все текущие вопросы, начиная от ранней диагностики и продолжая вопросами хирургического лечения, лекарственной и лучевой терапии, диспансерного наблюдения, лекарственного обеспечения.Москва может гордиться организационной структурой, тем как выстраивается онкологическая помощь. Те модели, которые здесь начинают отрабатываться, то финансирование онкологической помощи, лекарственное обеспечение по шести наиболее встречающимся нозологиям, оно имеет отличительные особенности от многих регионов. Уровень лечения пациентов, в том числе уровень лекарственного обеспечения, малоинвазивных хирургических вмешательств, новейшие методы лучевой терапии не уступают современным мировым тенденциям. То, что касается хирургического лечения, у нас большой опыт по применению малоинвазивных технологий лечения онкологических заболеваний, один из самых больших опытов в мире и в целом при выполнении операций в грудной и брюшной полости, операции на поджелудочной железе в частности. У нас есть основания не считать себя хуже других. Мы работаем на мировом уровне, интегрированы во все процессы и на паритетных основаниях общаемся с ведущими специалистами из разных стран.Но и работать есть над чем. Форум как срез показывает те направления, где нам нужно усилить работу.– По итогу будет какая-то резолюция?– Будут выводы, которые каждый для себя сделает, которые общество сделает, и мы вместе продолжим много работать над тем, чтобы максимально хорошо помогать нашим пациентам.

https://ria.ru/20210517/simptom-1732634396.html

https://ria.ru/20210501/rak-1730794836.html

https://ria.ru/20210415/rak-1728338773.html

https://ria.ru/20210428/rak-1730394278.html

https://rsport.ria.ru/20210515/zheludok-1732340080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь хатьков, россия, онкология, интервью