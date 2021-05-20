https://ria.ru/20210520/putin-1733136292.html

Путин назвал причину попыток оболгать историю Великой Отечественной войны

Путин назвал причину попыток оболгать историю Великой Отечественной войны - РИА Новости, 20.05.2021

Путин назвал причину попыток оболгать историю Великой Отечественной войны

Президент РФ Владимир Путин заявил об участившихся попытках оболгать и извратить историю Великой Отечественной войны, по его словам, причина этого одна -... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T14:34

2021-05-20T14:34

2021-05-20T16:48

великая отечественная война (1941-1945)

российская империя

владимир путин

европа

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733159000_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_382b494a4c6a4b5bd740a643757bdf15.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил об участившихся попытках оболгать и извратить историю Великой Отечественной войны, по его словам, причина этого одна - сдерживание России."Великое поколение победителей, к сожалению, уходит, но тем выше наша ответственность за их наследие. Особенно сейчас, когда мы все чаще сталкиваемся с попытками оболгать, извратить историю, пересмотреть роль Красной Армии в разгроме нацизма, в освобождении народов Европы от коричневой чумы ", - сказал он на заседании Российского оргкомитета "Победа" в режиме видеоконференции.По словам Путина, причины понятны, и попытки сдержать развитие страны независимо от того, как она называлась в прежние времена - Российской империей или Советским Союзом - предпринимались в разные времена и исторические эпохи при разном политическом строе."Причина одна сдерживания России: чем она сильнее, самостоятельнее становилась Россия, чем она последовательно она отстаивает свои национальные интересы, тем больше стремление со стороны ее ослабить, дискредитировать ценности, которые объединяют общество, а подчас и изолгать, извратить то, что дорого людям, на чем воспитываются и обретают характер, взгляды новые поколения наших граждан", - разъяснил глава государства.

https://ria.ru/20210520/arkhivy-1733137184.html

https://ria.ru/20200127/1563912388.html

российская империя

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Причина одна – сдерживание России" – Путин о попытках извратить историю ВОВ Президент РФ Владимир Путин заявил об участившихся попытках оболгать и извратить историю Великой Отечественной войны, по его словам, причина этого одна - сдерживание России. "Великое поколение победителей, к сожалению, уходит, но тем выше наша ответственность за их наследие. Особенно сейчас, когда мы все чаще сталкиваемся с попытками оболгать, извратить историю, пересмотреть роль Красной Армии в разгроме нацизма, в освобождении народов Европы от коричневой чумы ", - сказал он на заседании Российского оргкомитета "Победа" в режиме видеоконференции. 2021-05-20T14:34 true PT0M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великая отечественная война (1941-1945), российская империя, владимир путин, европа, россия, общество