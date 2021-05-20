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Путин назвал причину попыток оболгать историю Великой Отечественной войны
Путин назвал причину попыток оболгать историю Великой Отечественной войны - РИА Новости, 20.05.2021
Путин назвал причину попыток оболгать историю Великой Отечественной войны
Президент РФ Владимир Путин заявил об участившихся попытках оболгать и извратить историю Великой Отечественной войны, по его словам, причина этого одна -... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T14:34
2021-05-20T16:48
великая отечественная война (1941-1945)
российская империя
владимир путин
европа
россия
общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил об участившихся попытках оболгать и извратить историю Великой Отечественной войны, по его словам, причина этого одна - сдерживание России."Великое поколение победителей, к сожалению, уходит, но тем выше наша ответственность за их наследие. Особенно сейчас, когда мы все чаще сталкиваемся с попытками оболгать, извратить историю, пересмотреть роль Красной Армии в разгроме нацизма, в освобождении народов Европы от коричневой чумы ", - сказал он на заседании Российского оргкомитета "Победа" в режиме видеоконференции.По словам Путина, причины понятны, и попытки сдержать развитие страны независимо от того, как она называлась в прежние времена - Российской империей или Советским Союзом - предпринимались в разные времена и исторические эпохи при разном политическом строе."Причина одна сдерживания России: чем она сильнее, самостоятельнее становилась Россия, чем она последовательно она отстаивает свои национальные интересы, тем больше стремление со стороны ее ослабить, дискредитировать ценности, которые объединяют общество, а подчас и изолгать, извратить то, что дорого людям, на чем воспитываются и обретают характер, взгляды новые поколения наших граждан", - разъяснил глава государства.
https://ria.ru/20210520/arkhivy-1733137184.html
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"Причина одна – сдерживание России" – Путин о попытках извратить историю ВОВ
Президент РФ Владимир Путин заявил об участившихся попытках оболгать и извратить историю Великой Отечественной войны, по его словам, причина этого одна - сдерживание России. "Великое поколение победителей, к сожалению, уходит, но тем выше наша ответственность за их наследие. Особенно сейчас, когда мы все чаще сталкиваемся с попытками оболгать, извратить историю, пересмотреть роль Красной Армии в разгроме нацизма, в освобождении народов Европы от коричневой чумы ", - сказал он на заседании Российского оргкомитета "Победа" в режиме видеоконференции.
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великая отечественная война (1941-1945), российская империя, владимир путин, европа, россия, общество

Путин назвал причину попыток оболгать историю Великой Отечественной войны

14:34 20.05.2021 (обновлено: 16:48 20.05.2021)
 
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил об участившихся попытках оболгать и извратить историю Великой Отечественной войны, по его словам, причина этого одна - сдерживание России.
"Великое поколение победителей, к сожалению, уходит, но тем выше наша ответственность за их наследие. Особенно сейчас, когда мы все чаще сталкиваемся с попытками оболгать, извратить историю, пересмотреть роль Красной Армии в разгроме нацизма, в освобождении народов Европы от коричневой чумы ", - сказал он на заседании Российского оргкомитета "Победа" в режиме видеоконференции.
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По словам Путина, причины понятны, и попытки сдержать развитие страны независимо от того, как она называлась в прежние времена - Российской империей или Советским Союзом - предпринимались в разные времена и исторические эпохи при разном политическом строе.
"Причина одна сдерживания России: чем она сильнее, самостоятельнее становилась Россия, чем она последовательно она отстаивает свои национальные интересы, тем больше стремление со стороны ее ослабить, дискредитировать ценности, которые объединяют общество, а подчас и изолгать, извратить то, что дорого людям, на чем воспитываются и обретают характер, взгляды новые поколения наших граждан", - разъяснил глава государства.
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Великая Отечественная война (1941-1945)Российская империяВладимир ПутинЕвропаРоссияОбщество
 
 
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