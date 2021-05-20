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В Волгограде проведут проверку после массового заболевания в детском саду
В Волгограде проведут проверку после массового заболевания в детском саду - РИА Новости, 20.05.2021
В Волгограде проведут проверку после массового заболевания в детском саду
Межведомственная проверка пройдет в детском саду №201 Волгограда, где заболели десять воспитанников одной из групп, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T11:52
2021-05-20T11:52
волгоград
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 20 мая – РИА Новости. Межведомственная проверка пройдет в детском саду №201 Волгограда, где заболели десять воспитанников одной из групп, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.По словам собеседника агентства, в детском саду №201 Волгограда заболели десять детей из одной группы, у всех в ночь на четверг появились симптомы ротавирусной инфекции – диарея и рвота. Родители к медикам не обращались.По информации мэрии, заболевание скорее всего не связано с пищеблоком, где еду готовят на все группы детсада, так как воспитанники из других групп не жаловались на недомогание. Всего этот детсад посещает 140 детей."Ко всем детям, которые чувствуют недомогание, будут направлены на дом педиатры, соответствующие донесения направят в надзорные органы. …Ситуация находится под контролем, будет организована межведомственная проверка", - заявили РИА Новости в мэрии.Детский сад продолжает работу в обычном режиме.
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волгоград, происшествия

В Волгограде проведут проверку после массового заболевания в детском саду

11:52 20.05.2021
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВолгоград
Волгоград - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ВОЛГОГРАД, 20 мая – РИА Новости. Межведомственная проверка пройдет в детском саду №201 Волгограда, где заболели десять воспитанников одной из групп, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
По словам собеседника агентства, в детском саду №201 Волгограда заболели десять детей из одной группы, у всех в ночь на четверг появились симптомы ротавирусной инфекции – диарея и рвота. Родители к медикам не обращались.
По информации мэрии, заболевание скорее всего не связано с пищеблоком, где еду готовят на все группы детсада, так как воспитанники из других групп не жаловались на недомогание. Всего этот детсад посещает 140 детей.
"Ко всем детям, которые чувствуют недомогание, будут направлены на дом педиатры, соответствующие донесения направят в надзорные органы. …Ситуация находится под контролем, будет организована межведомственная проверка", - заявили РИА Новости в мэрии.
Детский сад продолжает работу в обычном режиме.
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