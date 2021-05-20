Эксперт назвал профессии будущего
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в павильоне компании "Эвотэк-Мирай Геномикс" на выставке в рамках XXVI Всероссийской конференции "Клиническая лаборатория : от анализа к диагнозу" в Москве
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Среди профессий, которые станут востребованными в будущем, архитектор генома, дизайнер имплантатов, молекулярный диетолог и консультант по здоровой старости, заявил директор Центра прототипирования высокой сложности "Кинетика" НИТУ "МИСиС" Владимир Пирожков.
"Вот несколько профессий будущего: диспетчер стайных полетов, психолог пост-пластической хирургии. Кстати, крайне востребованный специалист в Москве сейчас. Персональный около-сити фермер. Креативный инженер полного цикла, дизайнер имплантатов, дизайнер виртуальных миров, молекулярный диетолог, консультант по здоровой старости, дизайнер дополненной реальности, архитектор генома", - сказал Пирожков в ходе круглого стола на тему "Новые знания: современные образовательные платформы и актуальные смыслы" в МИА "Россия сегодня".
Он обратил внимание на то, что сейчас отсутствуют учебные заведения и преподаватели, которые помогли бы в приобретении и освоении этих профессий.
"Где вы можете научиться архитектуре генома сейчас? В Курчатовском институте? Или, может быть, в МГУ? Надо узнать, кто там преподаватель по архитектуре генома", - отметил Пирожков.