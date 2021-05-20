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https://ria.ru/20210520/professiya-1733193825.html
Эксперт назвал профессии будущего
Эксперт назвал профессии будущего - РИА Новости, 20.05.2021
Эксперт назвал профессии будущего
Среди профессий, которые станут востребованными в будущем, архитектор генома, дизайнер имплантатов, молекулярный диетолог и консультант по здоровой старости,... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T19:14
2021-05-20T19:14
курчатовский институт
мисис
москва
общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Среди профессий, которые станут востребованными в будущем, архитектор генома, дизайнер имплантатов, молекулярный диетолог и консультант по здоровой старости, заявил директор Центра прототипирования высокой сложности "Кинетика" НИТУ "МИСиС" Владимир Пирожков."Вот несколько профессий будущего: диспетчер стайных полетов, психолог пост-пластической хирургии. Кстати, крайне востребованный специалист в Москве сейчас. Персональный около-сити фермер. Креативный инженер полного цикла, дизайнер имплантатов, дизайнер виртуальных миров, молекулярный диетолог, консультант по здоровой старости, дизайнер дополненной реальности, архитектор генома", - сказал Пирожков в ходе круглого стола на тему "Новые знания: современные образовательные платформы и актуальные смыслы" в МИА "Россия сегодня".Он обратил внимание на то, что сейчас отсутствуют учебные заведения и преподаватели, которые помогли бы в приобретении и освоении этих профессий."Где вы можете научиться архитектуре генома сейчас? В Курчатовском институте? Или, может быть, в МГУ? Надо узнать, кто там преподаватель по архитектуре генома", - отметил Пирожков.
https://na.ria.ru/20210517/professii-1732581726.html
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курчатовский институт, мисис, москва, общество

Эксперт назвал профессии будущего

19:14 20.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в павильоне компании "Эвотэк-Мирай Геномикс" на выставке в рамках XXVI Всероссийской конференции "Клиническая лаборатория : от анализа к диагнозу" в Москве
Медицинский работник в павильоне компании Эвотэк-Мирай Геномикс на выставке в рамках XXVI Всероссийской конференции Клиническая лаборатория : от анализа к диагнозу в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Среди профессий, которые станут востребованными в будущем, архитектор генома, дизайнер имплантатов, молекулярный диетолог и консультант по здоровой старости, заявил директор Центра прототипирования высокой сложности "Кинетика" НИТУ "МИСиС" Владимир Пирожков.
"Вот несколько профессий будущего: диспетчер стайных полетов, психолог пост-пластической хирургии. Кстати, крайне востребованный специалист в Москве сейчас. Персональный около-сити фермер. Креативный инженер полного цикла, дизайнер имплантатов, дизайнер виртуальных миров, молекулярный диетолог, консультант по здоровой старости, дизайнер дополненной реальности, архитектор генома", - сказал Пирожков в ходе круглого стола на тему "Новые знания: современные образовательные платформы и актуальные смыслы" в МИА "Россия сегодня".
Центр занятости населения Моя работа - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая, 09:51
Исследование показало, как россияне выбирают будущую профессию
Он обратил внимание на то, что сейчас отсутствуют учебные заведения и преподаватели, которые помогли бы в приобретении и освоении этих профессий.
"Где вы можете научиться архитектуре генома сейчас? В Курчатовском институте? Или, может быть, в МГУ? Надо узнать, кто там преподаватель по архитектуре генома", - отметил Пирожков.
Медицинский работник в павильоне компании Эвотэк-Мирай Геномикс на выставке в рамках XXVI Всероссийской конференции Клиническая лаборатория : от анализа к диагнозу в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
16:31Распространение коронавируса
Врач рассказал, когда можно планировать зачатие ребенка после COVID-19
 
Курчатовский институтМИСиСМоскваОбщество
 
 
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