https://ria.ru/20210520/professiya-1733193825.html

Эксперт назвал профессии будущего

Эксперт назвал профессии будущего - РИА Новости, 20.05.2021

Эксперт назвал профессии будущего

Среди профессий, которые станут востребованными в будущем, архитектор генома, дизайнер имплантатов, молекулярный диетолог и консультант по здоровой старости,... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T19:14

2021-05-20T19:14

2021-05-20T19:14

курчатовский институт

мисис

москва

общество

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Среди профессий, которые станут востребованными в будущем, архитектор генома, дизайнер имплантатов, молекулярный диетолог и консультант по здоровой старости, заявил директор Центра прототипирования высокой сложности "Кинетика" НИТУ "МИСиС" Владимир Пирожков."Вот несколько профессий будущего: диспетчер стайных полетов, психолог пост-пластической хирургии. Кстати, крайне востребованный специалист в Москве сейчас. Персональный около-сити фермер. Креативный инженер полного цикла, дизайнер имплантатов, дизайнер виртуальных миров, молекулярный диетолог, консультант по здоровой старости, дизайнер дополненной реальности, архитектор генома", - сказал Пирожков в ходе круглого стола на тему "Новые знания: современные образовательные платформы и актуальные смыслы" в МИА "Россия сегодня".Он обратил внимание на то, что сейчас отсутствуют учебные заведения и преподаватели, которые помогли бы в приобретении и освоении этих профессий."Где вы можете научиться архитектуре генома сейчас? В Курчатовском институте? Или, может быть, в МГУ? Надо узнать, кто там преподаватель по архитектуре генома", - отметил Пирожков.

https://na.ria.ru/20210517/professii-1732581726.html

https://ria.ru/20210520/zachatie-1733159523.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курчатовский институт, мисис, москва, общество