https://ria.ru/20210520/peterburg-1733088492.html

В Петербурге ученик попытался пройти в школу с сигнальным пистолетом

В Петербурге ученик попытался пройти в школу с сигнальным пистолетом - РИА Новости, 20.05.2021

В Петербурге ученик попытался пройти в школу с сигнальным пистолетом

Школьник пытался пройти в школу в Петербурге в шлеме и с сигнальным пистолетом, после чего был задержан, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T11:09

2021-05-20T11:09

2021-05-20T15:37

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — РИА Новости. Школьник пытался пройти в школу в Петербурге в шлеме и с сигнальным пистолетом, после чего был задержан, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Сегодня около 08:35 в службу 112 поступило сообщение о неизвестном молодом человеке в шлеме, пытавшемся зайти в школу с предметом, похожим на оружие. Охранник образовательного учреждения не пропустил его, завязалась драка. На место прибыли правоохранительные органы и задержали юношу", — сказал собеседник агентства.У 17-летнего ученика этой школы был изъят, предположительно, сигнальный пистолет. Ведется проверка.По данным местных СМИ, ученик школы № 147 заявил, что пришел на театральную постановку в страйкбольной амуниции.

https://ria.ru/20210520/evakuatsiya-1733087827.html

санкт-петербург

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2021

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санкт-петербург, происшествия