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В Петербурге ученик попытался пройти в школу с сигнальным пистолетом
В Петербурге ученик попытался пройти в школу с сигнальным пистолетом - РИА Новости, 20.05.2021
В Петербурге ученик попытался пройти в школу с сигнальным пистолетом
Школьник пытался пройти в школу в Петербурге в шлеме и с сигнальным пистолетом, после чего был задержан, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T11:09
2021-05-20T15:37
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — РИА Новости. Школьник пытался пройти в школу в Петербурге в шлеме и с сигнальным пистолетом, после чего был задержан, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Сегодня около 08:35 в службу 112 поступило сообщение о неизвестном молодом человеке в шлеме, пытавшемся зайти в школу с предметом, похожим на оружие. Охранник образовательного учреждения не пропустил его, завязалась драка. На место прибыли правоохранительные органы и задержали юношу", — сказал собеседник агентства.У 17-летнего ученика этой школы был изъят, предположительно, сигнальный пистолет. Ведется проверка.По данным местных СМИ, ученик школы № 147 заявил, что пришел на театральную постановку в страйкбольной амуниции.
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санкт-петербург
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санкт-петербург, происшествия

В Петербурге ученик попытался пройти в школу с сигнальным пистолетом

11:09 20.05.2021 (обновлено: 15:37 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНадпись "Каникулы" на мониторе в учебном классе в школе
Надпись Каникулы на мониторе в учебном классе в школе - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — РИА Новости. Школьник пытался пройти в школу в Петербурге в шлеме и с сигнальным пистолетом, после чего был задержан, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Сегодня около 08:35 в службу 112 поступило сообщение о неизвестном молодом человеке в шлеме, пытавшемся зайти в школу с предметом, похожим на оружие. Охранник образовательного учреждения не пропустил его, завязалась драка. На место прибыли правоохранительные органы и задержали юношу", — сказал собеседник агентства.
У 17-летнего ученика этой школы был изъят, предположительно, сигнальный пистолет. Ведется проверка.
По данным местных СМИ, ученик школы № 147 заявил, что пришел на театральную постановку в страйкбольной амуниции.
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