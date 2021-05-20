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В Петербурге ученик попытался пройти в школу с сигнальным пистолетом
В Петербурге ученик попытался пройти в школу с сигнальным пистолетом - РИА Новости, 20.05.2021
В Петербурге ученик попытался пройти в школу с сигнальным пистолетом
Школьник пытался пройти в школу в Петербурге в шлеме и с сигнальным пистолетом, после чего был задержан, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T11:09
2021-05-20T11:09
2021-05-20T15:37
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — РИА Новости. Школьник пытался пройти в школу в Петербурге в шлеме и с сигнальным пистолетом, после чего был задержан, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Сегодня около 08:35 в службу 112 поступило сообщение о неизвестном молодом человеке в шлеме, пытавшемся зайти в школу с предметом, похожим на оружие. Охранник образовательного учреждения не пропустил его, завязалась драка. На место прибыли правоохранительные органы и задержали юношу", — сказал собеседник агентства.У 17-летнего ученика этой школы был изъят, предположительно, сигнальный пистолет. Ведется проверка.По данным местных СМИ, ученик школы № 147 заявил, что пришел на театральную постановку в страйкбольной амуниции.
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санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — РИА Новости.
Школьник пытался пройти в школу в Петербурге
в шлеме и с сигнальным пистолетом, после чего был задержан, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Сегодня около 08:35 в службу 112 поступило сообщение о неизвестном молодом человеке в шлеме, пытавшемся зайти в школу с предметом, похожим на оружие. Охранник образовательного учреждения не пропустил его, завязалась драка. На место прибыли правоохранительные органы и задержали юношу", — сказал собеседник агентства.
У 17-летнего ученика этой школы был изъят, предположительно, сигнальный пистолет. Ведется проверка.
По данным местных СМИ, ученик школы № 147 заявил, что пришел на театральную постановку в страйкбольной амуниции.