https://ria.ru/20210520/peremirie-1733217217.html

ХАМАС назвал условие соблюдения перемирия

ХАМАС назвал условие соблюдения перемирия - РИА Новости, 20.05.2021

ХАМАС назвал условие соблюдения перемирия

ХАМАС будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться, такое заявление для журналистов сделал советник по СМИ главы политбюро ХАМАС Тахер... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T23:36

2021-05-20T23:36

2021-05-20T23:38

обострение палестино-израильского конфликта

сектор газа

хамас

палестина

израиль

в мире

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ГАЗА, 20 мая - РИА Новости. ХАМАС будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться, такое заявление для журналистов сделал советник по СМИ главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно.Ранее правительство Израиля объявило, что кабинет министров по вопросам безопасности единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня."Египет проинформировал нас о том, что было достигнуто соглашение о взаимном и одновременном прекращении огня в секторе Газа начиная с 2 часов утра пятницы, 21 мая 2021 года. Палестинское сопротивление (ХАМАС) будет соблюдать это соглашение, если оккупанты будут его придерживаться", - сообщил Тахер Ан-Ноно.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4 340 ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 232, среди жертв 65 несовершеннолетних. Ранения получили 1,9 тысячи человек.

https://ria.ru/20210520/peremirie-1733216872.html

сектор газа

палестина

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта, сектор газа, хамас, палестина, израиль, в мире