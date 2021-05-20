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Пашинян подтвердил подлинность документа по делимитации границы
Пашинян подтвердил подлинность документа по делимитации границы - РИА Новости, 20.05.2021
Пашинян подтвердил подлинность документа по делимитации границы
Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян подтвердил подлинность циркулирующего в соцсетях проекта документа по поводу делимитации границы, который РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T19:16
2021-05-20T19:16
2021-05-20T19:41
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ЕРЕВАН, 20 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян подтвердил подлинность циркулирующего в соцсетях проекта документа по поводу делимитации границы, который планируется подписать с Азербайджаном.Ранее армянский лидер заявил, что собирается подписать новый документ по итогам трехсторонних переговоров с участием России и Азербайджана. По его словам, те решения, по которым с международными партнерами достигнуты предварительные договоренности, на 100% соответствуют интересам страны."Прозвучал вопрос, является ли опубликованный документ тем документом, о котором я говорил. Да, это точно тот документ, который, по моему убеждению, армянские оппозиционные круги получили из Азербайджана, как и другие сведения", — сказал Пашинян на внеочередном заседании парламента.Как отмечается в распространенном в соцсетях проекте соглашения, делимитацией границы займется совместная комиссия. До 31 мая планируется сформировать национальные делегации, возглавляемые специальными полномочными представителями. Утверждается, что комиссия до 30 июня должна провести первое заседание, по результатам которого сформирует перечень основных направлений и порядок работы, а также утвердит состав экспертных групп из числа должностных лиц компетентных органов власти и организаций. Эти группы в течение месяца после заседания представят перечень мероприятий в рамках своей компетенции, указывается в опубликованном в соцсетях документе.Накануне Россия предложила стать посредником при обсуждении демаркации границы между двумя странами. Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Пашиняном.Как заявил глава российского МИД Сергей Лавров, Москва выступит консультантом специальной армяно-азербайджанской комиссии, которая и будет решать эти вопросы.Безопасность на некоторых участках автодороги в Сюникской области обеспечивают российские пограничники. Согласно договоренностям, они контролируют движение на участках дорог Горис — Давид Бек и Горис — Капан, которые проходят через проблемные территории.
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никол пашинян, баку, азербайджан, армения, в мире
ЕРЕВАН, 20 мая — РИА Новости.
Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян
подтвердил подлинность циркулирующего в соцсетях проекта документа по поводу делимитации границы, который планируется подписать с Азербайджаном
.
Ранее армянский лидер заявил, что собирается подписать новый документ по итогам трехсторонних переговоров с участием России
и Азербайджана. По его словам, те решения, по которым с международными партнерами достигнуты предварительные договоренности, на 100% соответствуют интересам страны.
"Прозвучал вопрос, является ли опубликованный документ тем документом, о котором я говорил. Да, это точно тот документ, который, по моему убеждению, армянские оппозиционные круги получили из Азербайджана, как и другие сведения", — сказал Пашинян на внеочередном заседании парламента.
Как отмечается в распространенном в соцсетях проекте соглашения, делимитацией границы займется совместная комиссия. До 31 мая планируется сформировать национальные делегации, возглавляемые специальными полномочными представителями. Утверждается, что комиссия до 30 июня должна провести первое заседание, по результатам которого сформирует перечень основных направлений и порядок работы, а также утвердит состав экспертных групп из числа должностных лиц компетентных органов власти и организаций. Эти группы в течение месяца после заседания представят перечень мероприятий в рамках своей компетенции, указывается в опубликованном в соцсетях документе.
Накануне Россия предложила стать посредником при обсуждении демаркации границы между двумя странами. Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Пашиняном.
Как заявил глава российского МИД Сергей Лавров, Москва выступит консультантом специальной армяно-азербайджанской комиссии, которая и будет решать эти вопросы.
Безопасность на некоторых участках автодороги в Сюникской области обеспечивают российские пограничники. Согласно договоренностям, они контролируют движение на участках дорог Горис — Давид Бек и Горис — Капан, которые проходят через проблемные территории.
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