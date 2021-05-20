https://ria.ru/20210520/pashinyan-1733193969.html

Пашинян подтвердил подлинность документа по делимитации границы

Пашинян подтвердил подлинность документа по делимитации границы - РИА Новости, 20.05.2021

Пашинян подтвердил подлинность документа по делимитации границы

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян подтвердил подлинность циркулирующего в соцсетях проекта документа по поводу делимитации границы, который РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T19:16

2021-05-20T19:16

2021-05-20T19:41

никол пашинян

баку

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733204057_0:0:2611:1469_1920x0_80_0_0_2905da89d01d8441a62467e5d1dd79b6.jpg

ЕРЕВАН, 20 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян подтвердил подлинность циркулирующего в соцсетях проекта документа по поводу делимитации границы, который планируется подписать с Азербайджаном.Ранее армянский лидер заявил, что собирается подписать новый документ по итогам трехсторонних переговоров с участием России и Азербайджана. По его словам, те решения, по которым с международными партнерами достигнуты предварительные договоренности, на 100% соответствуют интересам страны."Прозвучал вопрос, является ли опубликованный документ тем документом, о котором я говорил. Да, это точно тот документ, который, по моему убеждению, армянские оппозиционные круги получили из Азербайджана, как и другие сведения", — сказал Пашинян на внеочередном заседании парламента.Как отмечается в распространенном в соцсетях проекте соглашения, делимитацией границы займется совместная комиссия. До 31 мая планируется сформировать национальные делегации, возглавляемые специальными полномочными представителями. Утверждается, что комиссия до 30 июня должна провести первое заседание, по результатам которого сформирует перечень основных направлений и порядок работы, а также утвердит состав экспертных групп из числа должностных лиц компетентных органов власти и организаций. Эти группы в течение месяца после заседания представят перечень мероприятий в рамках своей компетенции, указывается в опубликованном в соцсетях документе.Накануне Россия предложила стать посредником при обсуждении демаркации границы между двумя странами. Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Пашиняном.Как заявил глава российского МИД Сергей Лавров, Москва выступит консультантом специальной армяно-азербайджанской комиссии, которая и будет решать эти вопросы.Безопасность на некоторых участках автодороги в Сюникской области обеспечивают российские пограничники. Согласно договоренностям, они контролируют движение на участках дорог Горис — Давид Бек и Горис — Капан, которые проходят через проблемные территории.

https://radiosputnik.ria.ru/20210520/aliev-1733180718.html

баку

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, баку, азербайджан, армения, в мире