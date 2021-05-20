https://ria.ru/20210520/opukhol-1733072188.html

Онколог рассказал, как предупредить опухоль толстой кишки

Онколог рассказал, как предупредить опухоль толстой кишки - РИА Новости, 20.05.2021

Онколог рассказал, как предупредить опухоль толстой кишки

Опухоль толстой кишки можно предупредить в 50% случаев, сообщил в интервью РИА Новости главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T09:36

2021-05-20T09:36

2021-05-20T11:15

рак толстой кишки

здоровье - общество

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Опухоль толстой кишки можно предупредить в 50% случаев, сообщил в интервью РИА Новости главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков."Опухоль толстой кишки можно предупредить в 50% случаях, просто выполняя колоноскопию, выполняя санацию толстой кишки, удаляя полипы, которые могут быть в каких-то случаях предраковым заболеванием", - рассказал Хатьков.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20200311/1568427805.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рак толстой кишки, здоровье - общество