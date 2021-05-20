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Онколог рассказал, как предупредить опухоль толстой кишки
Онколог рассказал, как предупредить опухоль толстой кишки - РИА Новости, 20.05.2021
Онколог рассказал, как предупредить опухоль толстой кишки
Опухоль толстой кишки можно предупредить в 50% случаев, сообщил в интервью РИА Новости главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T09:36
2021-05-20T09:36
2021-05-20T11:15
рак толстой кишки
здоровье - общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Опухоль толстой кишки можно предупредить в 50% случаев, сообщил в интервью РИА Новости главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков."Опухоль толстой кишки можно предупредить в 50% случаях, просто выполняя колоноскопию, выполняя санацию толстой кишки, удаляя полипы, которые могут быть в каких-то случаях предраковым заболеванием", - рассказал Хатьков.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20200311/1568427805.html
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рак толстой кишки, здоровье - общество