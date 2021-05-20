https://ria.ru/20210520/onkologiya-1733061815.html

Онколог рассказал, с какими симптомами нужно обращаться к врачу

Онколог рассказал, с какими симптомами нужно обращаться к врачу - РИА Новости, 20.05.2021

Онколог рассказал, с какими симптомами нужно обращаться к врачу

Немотивированное похудение, наличие уплотнений, изменение давно существовавших родимых пятен должны стать поводом для максимально раннего визита к медикам. Об... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T06:04

2021-05-20T06:04

2021-05-20T11:56

здоровье - общество

россия

общество

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Немотивированное похудение, наличие уплотнений, изменение давно существовавших родимых пятен должны стать поводом для максимально раннего визита к медикам. Об этом рассказал в интервью РИА Новости главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.Слабость, примесь слизи или крови в кале или в выделениях из соска у женщин, как напомнил Хатьков, — тревожные сигналы, которые также требуют незамедлительного посещения специалистов.Он также рассказал, что чаще всего у онкобольных в Москве встречаются рак молочной и предстательной желез, далее идут колоректальный рак, рак легкого и рак желудка.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210520/koronavirus-1733059778.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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