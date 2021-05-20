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Онколог рассказал, с какими симптомами нужно обращаться к врачу
Онколог рассказал, с какими симптомами нужно обращаться к врачу - РИА Новости, 20.05.2021
Онколог рассказал, с какими симптомами нужно обращаться к врачу
Немотивированное похудение, наличие уплотнений, изменение давно существовавших родимых пятен должны стать поводом для максимально раннего визита к медикам. Об... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T06:04
2021-05-20T06:04
2021-05-20T11:56
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Немотивированное похудение, наличие уплотнений, изменение давно существовавших родимых пятен должны стать поводом для максимально раннего визита к медикам. Об этом рассказал в интервью РИА Новости главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.Слабость, примесь слизи или крови в кале или в выделениях из соска у женщин, как напомнил Хатьков, — тревожные сигналы, которые также требуют незамедлительного посещения специалистов.Он также рассказал, что чаще всего у онкобольных в Москве встречаются рак молочной и предстательной желез, далее идут колоректальный рак, рак легкого и рак желудка.Читайте полный текст интервью >>
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здоровье - общество, россия, общество
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Немотивированное похудение, наличие уплотнений, изменение давно существовавших родимых пятен должны стать поводом для максимально раннего визита к медикам. Об этом рассказал в интервью РИА Новости главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.
"При возникновении малейших симптомов, дискомфорта нужно обращаться к врачу", — напомнил он.
Слабость, примесь слизи или крови в кале или в выделениях из соска у женщин, как напомнил Хатьков, — тревожные сигналы, которые также требуют незамедлительного посещения специалистов.
Он также рассказал, что чаще всего у онкобольных в Москве встречаются рак молочной и предстательной желез, далее идут колоректальный рак, рак легкого и рак желудка.